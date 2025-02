Aller à l’Antre du diable avec Zizka

Vous voilà parti à cheval avec Zizka. Pour trouver le Diable, il faut se rendre à tout endroit où il est possible de trouver de l’alcool. Vous allez donc commencer par rejoindre l’Antre du diable, un endroit que Zizka a récemment découvert.

Il a bon espoir d’y trouver là-bas Diable Sec, et la donne pourrait changer pour Zizka et Henry s’ils pouvaient compter sur sa bande, « la meute du Diable ». Ses hommes pourraient par exemple découvrir où se trouve Capon.

Arrivera le moment où on vous proposera de faire un voyage rapide vers l’Antre du diable. Faites-le si vous le souhaitez. À destination, un homme se fait violemment chasser de la taverne.

Il doit visiblement de l’argent à ses agresseurs, mais Zizka compte régler la dette à sa place, par le sang. Profitant de cette diversion, l’homme attaqué tue un des agresseurs. La bagarre se lance. Tuez l’un des ennemis et, si tout se passe bien, Zizka et Kubyenka se seront occupés des autres.

Une fois le calme revenu, les présentations sont faites. Kubyenka est un très bon archer, mais aime un peu trop la bouteille. Débarque alors l’aubergiste, nommé Pied-léger, évidemment mécontent du bazar que vous avez causé.

Zizka incite fortement Kubyenka à payer et, pour le reste, l’aubergiste gère. Vous pouvez ensuite demander à l’ivrogne où se trouve le reste de la bande, et il vous répondra que tout le monde s’est dispersé, quand certains membres n’ont tout simplement pas été tués. Mais vous apprenez aussi que le Diable a été capturé quand la bande s’est faite tomber dessus à Kuttenberg.

Heureusement, il n’est pas encore mort, malgré la grosse prime sur sa tête. Ceux qui le détiennent veulent sa mort lente et douloureuse et souhaitent le mener à leur campement loin de la ville pour s’en occuper. Henry voit là une chance de le récupérer grâce à une embuscade, mais Kubyenka le prévient : une douzaine d’hommes garde le Diable.

Faute d’hommes, le loustic a une autre idée. Il aurait en sa possession des canons à main mais ils ont été cachés et il ne semble pas certain de leur emplacement exact. L’endroit est à l’ouest d’ici et Henry va accompagner Kubyenka pour retrouver ces canons. Zizka vous attendra au lieu d’embuscade.

Trouver les canons

Enfourchez votre monture et discutez sur le trajet avec Kubyenka. Vous pourrez découvrir sa charmante personnalité sur le trajet, jusqu’au moment où il s’arrêtera pour se soulager contre un arbre. Quand ce sera le cas, descendez vous aussi puisque vous terminerez le trajet à pied.

En effet, la cachette est tout près. Continuez de suivre Kubyenka pour arriver jusqu’à un camp abandonné. Parlez-lui ensuite pour enclencher la suite. Comme il vous l’a dit plus tôt, il n’est plus vraiment sûr de l’endroit où sont cachés les canons.

Il a plusieurs cachettes en tête et vous allez le suivre auprès de chacune d’elles. Vous aurez besoin de creuser alors si vous n’avez pas de pelle il y en a une tout près. Arrivé au premier emplacement, creusez pour tomber sur un schnaps du sauveur.

Ce n’est donc pas le bon endroit, et Kubyenka vous amène ensuite près du ruisseau. Il y a une autre cachette mais le bougre sait pertinemment que c’est de l’alcool dedans. Si vous êtes pressé, vous pouvez renvoyer paître Kubyenka, qui n’hésitera pas à vous le reprocher mais sans conséquence particulière.

Au contraire, en acceptant, ouvrez le sac immergé pour y trouver une eau ardente. Retournez voir Kubyenka et vous pouvez partager l’alcool ou non. Avancez jusqu’au prochain trou et creusez. Encore perdu, il s’agit de la tombe d’un des partenaires de Kubyenka. Tant que vous y êtes, récupérez son insigne de défense en argent, un dé de malchance, 3 crochets et 12 groschen.

Allez, courage, la prochaine est la bonne. Au dernier trou, creusez et cette fois vous trouverez les canons à main soigneusement emballés, 6 nécessaires de facteur de bouches à feu, un breuvage de l’archer fort et 17 balles en plomb.

Ça a mis le temps, mais vous voilà enfin prêt. Repartez avec Kubyenka jusqu’au lieu de l’embuscade et profitez des ses talents de chanteur sur le trajet.

Sauver le Diable Sec !

Après quelques instants, vous retrouvez Zizka. Parlez-lui et vous pouvez dire si vous avez passé un bon moment ou non, avec la réaction de Kubyenka appropriée à chaque réponse.

Pour l’embuscade, Zizka a réussi a rassemblé quelques hommes, mais ce ne sont pas les meilleurs guerriers du coin non plus. Zizka et Kubyenka discutent ensuite du plan, et tout le monde se met en place, en attente que le convoi détenant le Diable passe.

Se lance justement une cinématique où celui-ci finit par arriver. Kubyenka est posté dans les fourrées tandis qu’Henry et Zizka bloquent la route, prêts à dégainer. Lorsque le signal est donné, tout le monde tire mais quasiment aucune balle ou flèche n’atteint sa cible. Pire, le seul touché semble être justement Diable Sec. Des discussions se lancent alors entre Henry et le chef du convoi.

Vous êtes en infériorité numérique et le combat est inévitable. Cela étant, il est possible de réduire la difficulté du combat. Avec assez de persuasion, vous pouvez répondre plusieurs choses. Le charisme vous permettra de dire « Nous obéissons aux ordres des seigneurs de Leipa! » mais même en cas de réussite il n’y aura aucun effet particulier.

En revanche choisir soit « On est beaucoup dans les bois ! » (Éloquence), soit « On ne va faire qu’une bouchée de vous ! » (Intimidation) aura pour effet de faire fuir au moins quatre soldats.

Enfin, la dernière réplique lance simplement le combat, faute de statistiques suffisantes. Vous aurez quand même suffisamment de compagnons pour gérer le combat sans trop de problèmes, donc ne vous inquiétez pas.

Une fois le combat lancé, rangez directement votre canon et prenez votre arme de corps-à-corps. Avec une Adresse au tir peu élevée, et vu le très long rechargement du canon, vous perdrez un temps fou pour rien. Notez que le soldat le plus résistant reste le chef, et c’est celui qui porte un bassinet sur la tête.

Dès que tous les ennemis sont morts, n’hésitez justement pas à fouiller ce soldat-ci pour récupérer quelques pièces d’équipement intéressantes, comme sa cuirasse de Magdebourg et son bassinet à crâne de chien. Fouillez les autres si vous le souhaitez et parlez à Zizka pour partir d’ici.

Après une ellipse, vous voici de retour à l’Antre du diable où Hynek vous remercie de l’avoir sauvé. Le chapitre se termine au cours de la conversation tout en lançant le suivant, intitulé « Dans les tréfonds ».

