Parler à Vlach le contremaître

Bien que le marquer de quête soit visible à toute heure de la journée, c’est à partir de 18h que vous pourrez parler à Vlach le contremaître. Il sera à la taverne du Cheval Noir en train de se détendre après le travail

Parlez-lui et il vous racontera l’histoire d’un concours de tir entre mineurs. Même si l’équipe de Vlach le remporte chaque année, pour cette fois, les choses se présentent mal car les Toussaints, un clan rival, leur a volé leur étendard de Saint-Antoine.

Vous allez donc devoir le récupérer en accédant à leur repaire au sous-sol de leur taverne, située dans le quartier italien. Vlach vous met en garde : Preng, le chef, est un personnage peu recommandable. Bien entendu, une récompense vous est promise. Il est temps de vous mettre en route.

Entrer dans le repaire des Toussaints

Il y a cependant un problème, l’accès est réservé et il ne sera pas facile d’entrer. Mais contrairement à ce que dit Vlach, il n’y a pas que par les puits abandonnés que vous pouvez atteindre votre objectif. Voici donc deux manières de rejoindre Preng et les siens.

S’adresser à Beikovetz le tavernier

Il est possible de passer directement par l’entrée de la taverne, et de s’adresser à Beikovetz le tavernier pour avoir accès au sous-sol. Depuis le point où vous avez récupéré la quête, rendez-vous à l’est. La taverne des Toussaints est tout près de la grande église.

Dites-lui que vous avez entendu dire que ça jouait aux dés dans la cave, et insistez pour dire que vous voulez les rejoindre. Trois réponses avec test de persuasion se présentent. Si l’Éloquence avec « Joerg Preng m’attend » demande une compétence plutôt forte, l’Intimidation « Joerg doit payer pour ma protection » et surtout le Charisme « Je suis un hôte fortuné » sont plus accessibles.

En cas de succès, et peu importe la voie choisie, Beikovetz vous fournit la clé de la cave de la taverne des Toussaints, donnant directement accès au sous-sol de la taverne, où se trouve Preng et les siens.

Entrez dans la taverne, avancez droit devant dans le couloir et passez la première porte à droite. Descendez les escaliers et allez sur votre droite. Vous tomberez alors sur la fameuse salle où se regroupent les Toussaints.

Notez que vous pouvez également vous passer de la clé et crocheter la serrure de difficulté Difficile, mais il ne faudra pas être vu.

Passer par les puits abandonnés

Cette méthode est celle que Vlach préconise, et elle peut vous convenir si vous n’avez pas de stats assez élevées pour convaincre : s’infiltrer dans le sous-sol de la taverne par les tunnels miniers.

Sortez de l’enceinte de la ville par l’accès sud-ouest. En vous fiant à notre map ci-dessous, vous remarquerez deux symboles d’entrée souterraine. Allez au niveau de celle la plus au sud. Il s’agit bel et bien d’un puits minier. Notez que d’autres accès souterrains mènent à destination, mais l’itinéraire ci-dessous est basée sur l’entrée indiquée.

Descendez tout en bas et prenez le chemin qui mène vers le nord-est. Au croisement un peu plus loin, allez à droite pour emprunter un passage où coule de l’eau. À un nouveau croisement, continuez à droite. Marchez quelques instants jusqu’à un énième croisement.

Cette fois, passez par l’entrée sur la gauche et avancez jusqu’à atteindre un accès condamné. Contournez en allant sur la gauche. Vous découvrirez un Dépôt de déchets. Fouillez-le si besoin et continuez vers le nord-est pour atteindre une échelle.

Montez et, une fois en haut, avancez tout droit, en grimpant quelques marches et vous rejoindrez la porte verrouillée menant aux Toussaints. Passez le crochetage de niveau moyen et vous y serez enfin.

Parler avec Joerg Preng

Pénétrez dans la salle du repaire et parlez à Joerg Preng du Saint-Antoine. Évidemment, il ne sera pas coopératif et vous devrez le convaincre de vous en dire davantage. La façon la plus directe et de faire parler les poings. Si le combat n’est pas dur en soi, il y a quand même un 3 Vs 1 à gérer.

Sinon, deux tests difficiles de persuasion sont faisables. « Vlach est un imbécile, et je veux qu’il ait des ennuis » pour l’Éloquence et « Mon travail, c’est de résoudre les problèmes » pour l’Intimidation.

Enfin, jouer aux dés reste une possibilité, à plus forte raison si vous disposez des dés de Saint-Antioche, permettant de gagner à coup sûr.

Notez que si vous êtes entré par les tunnels, vous aurez d’emblée un test d’Éloquence Moyen, avec « C’est une question de foi qui m’amène ! ». En cas d’échec, ou en choisissant l’autre réponse, c’est la baston et vous aurez votre info à son terme. Si le test marche, alors vous aurez les possibilités de dialogue décrites juste avant.

Quelle que soit la méthode utilisée, vous apprenez que l’étendard est désormais dans les mains d’un certain Hensel. Et celui-ci se trouverait du côté de Bylany. Au terme de la discussion, partez rapidement à l’issue du dialogue car vous n’êtes plus le bienvenu.

Trouver le marchand nommé Hensel

La zone de recherche se trouve au sud-est de Bylany. Dans cette zone, scrutez le chemin principal pour tomber sur du tissu ensanglanté.

Suivez le chemin vers le sud-ouest jusqu’à repérer des traces de chariot qui dévient sur la gauche, dans l’herbe. Continuez vers le sud-sud-ouest pour tomber sur le chariot quelques pas plus loin. Au sol, et près du chariot, vous trouverez un collier d’épaule.

Dès à présent, vous pouvez faire renifler cet objet à Cabot et suivre votre toutou jusqu’à la zone où se trouve l’étendard. Sinon, depuis le chariot, vous pouvez aussi suivre le sang menant à quelques pas vers le sud-ouest.

Trois loups seront en train de dévorer un cadavre. Frappez ou tuez-les puis jetez un œil au cadavre une fois tranquille. Il s’agit malheureusement d’Hensel, et le Saint-Antoine n’est pas là. Approchez-vous ensuite du bord de la colline pour apercevoir en contrebas un moulin. C’est là que vous allez devoir vous rendre.

Chasser les bandits et trouver l’étendard de Saint-Antoine

À hauteur du moulin, vous constatez que les lieux sont occupés par des bandits. Ces derniers ne seront d’ailleurs absolument pas coopératifs, et attaqueront à vue.

Que vous choisissiez de vous occuper d’eux frontalement ou discrètement, il faut savoir que la présence de ces bandits s’inscrit dans une mini-quête intitulée « Tragédie à Danemark », qu’il faut absolument déclencher et compléter avant de repartir de la zone.

Une fois la petite quête terminée et/ou les bandits morts, fouillez le cadavre de Petit Jean pour récupérer les clés des portes et coffres. Pénétrez ensuite dans le moulin par la porte du bas. Des cadavres jonchent le sol.

Un coffre à serrure difficile est présent au fond à droite de la pièce. Grâce aux clés que vous avez récupéré ouvrez le coffre, sinon, crochetez-le. À l’intérieur, hourra, vous trouverez l’étendard de Saint-Antoine.

Vous n’avez plus qu’à revenir à Kuttenberg et remettre l’étendard à Vlach. Ravi, il vous offre 250 groschen, à quoi s’ajoute de l’expérience en Vol, Fabrication et Érudition. Il vous invite également à repasser le voir à la taverne (toujours à partir de 18h), objet de la quête « Les Toines rayés », qui continue l’arc narratif de Vlach et les siens.

Consultez la soluce des autres quêtes secondaires dans notre article dédié. Et pour en savoir plus sur Kingdom Come Deliverance II, n’hésitez pas à consulter notre FAQ ainsi que le guide complet.