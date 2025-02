Gagner facilement et rapidement de l’expérience

Grâce au système d’expérience de Kingdom Come Deliverance II, Henry peut autant être un très bon alchimiste qu’un forgeron confirmé, un voleur ou un combattant hors pair. C’est globalement (et littéralement) en forgeant qu’on devient forgeron.

Vous serez meilleur en Vol à force de crocheter et de détrousser des bourses, vous gagnerez de l’expérience en Alchimie à force de créer des potions, et vous améliorerez votre compétence de Survie à force de découvrir de nouveaux lieux ou en chassant. Et ainsi de suite pour toutes les compétences du jeu.

Néanmoins, il existe quelques méthodes permettant d’augmenter un peu plus facilement et/ou rapidement de l’expérience, que nous vous présentons ci-dessous.

Débloquer certains atouts

Il existe des atouts spécifiquement dédiés à la prise d’expérience, dont voici les principaux :

« Merveilles de l’Homme » , niveau 8 de la compétence Érudition, augmente de 20% l’expérience acquise en Fabrication et Vol.

, niveau 8 de la compétence Érudition, augmente de 20% l’expérience acquise en Fabrication et Vol. « Merveilles de la nature » , niveau 8 de la compétence Érudition, augmente de 20% l’expérience acquise en Survie et Alchimie.

, niveau 8 de la compétence Érudition, augmente de 20% l’expérience acquise en Survie et Alchimie. « Merveilles des bêtes », niveau 8 de la compétence Érudition, augmente de 20% l’expérience acquise en Maître-chien et Équitation.

« Héritage de Martin » OU « Héritage de Radzig », niveau 10 principal, augmente de 10% l’expérience de Combat à l’épée, de Fabrication et de Survie, OU augmente de 10% en Arme lourde et en Érudition.

Lire des livres de compétences

Par rapport au premier opus, Henry sait logiquement lire dès le début de l’aventure. Il peut se servir de ce talent pour lire des livres de compétences. Il existe des livres pour chaque compétence et s’obtiennent de différentes manières. Récompense de quête, acheté auprès d’un marchand ou bien volé dans un coffre ou sur une étagère, nombreux sont les bouquins boostant l’expérience d’Henry.

Un même livre de compétence dispose de plusieurs volumes. Chaque volume demande un niveau minimum plus important pour être lu. Par exemple, le livre « Briseur de crânes I » peut être lu à n’importe quel niveau, tandis que « Briseur de crânes II » ne peut l’être qu’à partir du niveau 5, et « Briseur de crânes III » au niveau 10.

Pour gagner de l’exp, il faut donc littéralement « lire » le livre. Autrement dit, il faut sortir le livre et appuyer sur « Étudier ». Le temps va alors passer rapidement, et chaque heure écoulée fait progresser le pourcentage d’apprentissage du livre.

Une fois atteint 100%, vous avez fini le livre et ne pourrez plus en retirer de l’expérience. Plus vous lisez un volume avancé, plus il sera long à lire. La vitesse de lecture dépend également de la qualité du support sur lequel vous êtes assis.

Étudier debout est donc plus long que sur un banc. Notez qu’avec l’atout « Coussin », disponible au niveau 6 de la compétence Érudition, vous bénéficiez d’un bonus de confort de 50% en étant bien assis, ce qui accélère la vitesse de lecture.

S’entraîner avec les pédagogues de compétence

Il s’agit de la méthode la plus concrète et instantanée. Vous trouverez sur votre route, et presque dans chaque village ou lieu notable du monde ouvert, des personnes appelées « pédagogues de compétences » sur la map. Celles-ci vous offrent un enseignement lié à des disciplines, plus ou moins variées et nombreuses selon l’instructeur.

De niveau « élémentaire », « intermédiaire » ou « avancé », et respectivement contre 150, 500 ou 1500 groschen, vous bénéficierez d’un boost immédiat et permanent de la jauge d’expérience. Évidemment, plus l’entraînement est cher, plus il y a de points d’expérience au bout.

Il est même possible de s’entraîner gratuitement en déboursant la somme demandée puis de voler la bourse de l’instructeur dans la foulée, sans se faire prendre évidemment. Attention, ça ne marche pas avec certains instructeurs comme Noueux ou Diable Sec.

Boire une potion de barde d’Henry

Parmi les méthodes boostant l’expérience, celle-ci n’est accessible dès le départ de l’aventure, mais elle est absolument incontournable, et notamment pour gagner les derniers niveaux de chaque compétence le plus rapidement possible.

Au rang des recettes de potions disponibles, la potion de barde doit attirer toute votre attention. Lorsqu’elle est de qualité normale ou forte, cette potion permet d’augmenter l’Éloquence et la vitesse de lecture. Mais là où cela change tout, c’est quand la potion est de qualité « de Henry ».

En ayant cette qualité, la potion donnera alors non seulement +7 en Éloquence, une augmentation de la vitesse de lecture, mais aussi et surtout +50% d’expérience gagnée sur toutes les compétences, pendant deux journées entières in game.

Là où ce n’est pas possible dès le début de l’aventure, c’est que vous ne pouvez obtenir cette qualité qu’en débloquant l’atout « Secret de maître-alchimiste », au niveau 16 de la compétence Alchimie.

Ensuite, en suivant la recette comme il faut et en utilisant des herbes fraîches, non séchées, vous créerez des potions de barde d’Henry. Si vous vous faites un stock de sorte à avoir régulièrement une potion de barde d’Henry sous la main, vous pourrez presque être constamment à +50% d’expérience, de quoi vous faciliter la vie.

Pour davantage d’astuces sur Kingdom Come Deliverance II, consultez notre guide complet du jeu. On vous propose également la soluce de l’histoire principale, des quêtes annexes ou encore des différentes activités disponibles.