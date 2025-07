Digimon Story Time Stranger fait le plein d’infos et de gameplay

Plus de 450 Digimon pour Digimon Story Time Stranger

Très attendu par les fans de la licence, toujours fidèle au rendez-vous, Digimon Story Time Stranger s’est largement dévoilé grâce au producteur Ryosuke Hara. Au niveau de l’histoire, on nous rappelle que l’on incarne un agent (homme ou femme au choix) appartenant à une organisation secrète appelée ADAMAS, spécialisée dans la résolution de phénomènes paranormaux. L’aventure débute à Tokyo, dans un quartier de Shinjuku bouclé par le gouvernement, où le protagoniste rencontre son premier Digimon.

Lors d’une mission, un mystérieux incident provoque un retour dans le passé de 8 ans, déclenchant une quête pour empêcher l’effondrement du monde. Le jeu alterne entre le monde réel (Tokyo) et le Digital World, ce qui nous donne deux mondes à explorer. L’histoire est axée sur un thème central : la puissance des liens qui transcendent le temps et les mondes, un sujet cher à Digimon.

Rarement visitable dans les anciens Digimon Story, le Digital World offrira des environnements variés possédant ses propres Digimon dont :

Central Town : Un centre animé et vivant avec des magasins et des bars pour rencontrer des Digimon.

Gear Forest : une forêt dense avec de gigantesques arbres.

Abyss Area : une région maritime vaste et majestueuse.

Des heures à élever les Digimon parfaits

Le RPG embarquera des combats au tour par tour avec un système d’affinités basées sur les espèces (Virus, Vaccine, Data…) et les attributs élémentaires (11 éléments : feu, eau, plante, etc.). On nous précise que les affinités influencent fortement les dégâts, sachant qu’un bon choix peut infliger plus de dégâts, ou au contraire réduire son efficacité.

Les Digimon disposeront de différents types de compétences comme les compétences spéciales uniques à chaque Digimon ou encore les compétences d’attachement (équipements de compétences interchangeables). De plus, les agents pourront déclencher des Cross Arts, de puissantes attaques combinées avec leur Digimon, en utilisant le Digivice. Ils seront particulièrement efficaces contre les boss qui demanderont également l’exploitation de mécaniques spéciales, notamment avec des Digimon spécifiques à intégrer au groupe.

En matière d’élevage, on nous promet un arbre d’évolution des Digimon non linéaire. On l’a vu avec la dernière grosse vidéo de gameplay du jeu, chaque Digimon peut se « Digivolver » en plusieurs formes différentes, avec possibilité de de-évolution (retour en arrière) pour optimiser ses stats ou augmenter ses talents. Les évolutions nécessitent de remplir certaines conditions comme des stats minimales, des objets spécifiques, ou des caractères particuliers à apprendre au Digimon. En répétant des évolutions/dévolutions, on peut hériter de paramètres ou renforcer les liens d’amitié, permettant de créer le Digimon parfait.

Pour obtenir de nouveaux Digimon, il faut affronter des ennemis en combat : battre un Digimon ennemi augmente son taux de scan. Une fois à 100% ou plus, on peut convertir le scan en un nouveau partenaire Digimon. Autrement dit, plus on combat et plus le roster de Digimon s’élargit.

Digimon Story Time Stranger sortira le 3 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est étonnant de ne pas voir une annonce pour la Switch 2, mais cela sera potentiellement annoncé plus tard, sans doute lors d’un Nintendo Direct.