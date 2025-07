Test Les Sims 4 Nature enchantée : Toutes les nouveautés de l’extension

Un peu de poussière de fée ?

La nature a déjà été au cœur de plusieurs extensions des Sims 4. C’était par exemple le cas avec Saisons ou encore Vie à la campagne, mais celle-ci va vous plonger dans son nouveau monde féérique qu’est Innisgreen. Cette nouvelle ville vous propose trois quartiers qui se différencient par le mode de vie de leurs habitants.

Avec sa forêt magique, Everdew est LE rendez-vous pour toutes les fées qui souhaitent vivre librement dans leur forme fée et utiliser les facultés de fées, contrairement au quartier Côte d’Adhmor où il est très mal vu d’utiliser ces facultés sous peine d’en subir les conséquences. Il est bien sûr possible de les annuler à Everdew. Côte d’Adhmor, situé en bord de mer, est un village animé, idéal pour découvrir la riche histoire de l’île. Et enfin le dernier quartier, Sprucederry Grove, est l’endroit idéal pour tous les herbalistes en devenir avec sa nature dense et luxuriante.

La compétence Vie dans la nature sera parfaite pour vous si vous souhaitez vivre en totale harmonie avec la nature. En effet, cette compétence vous permettra de satisfaire vos besoins de Sim directement dans la nature. Que ce soit se nourrir, se laver, dormir ou encore faire ses besoins, plus la peine de rentrer chez soi pour le moindre besoin à satisfaire. En développant cette faculté, vous pourrez vous laver directement dans les eaux à l’extérieur, dormir par terre, vous nourrir de poissons et de grenouilles, etc. Bien sûr, les débuts seront compliqués, mais persévérez et vous direz adieu à votre mobilier.

Les Carnets de l’Apothicaire

Une autre compétence fait également son apparition, il s’agit de la compétence Apothicaire. Cette proximité avec la nature vous permettra de dénicher des ingrédients pour fabriquer des élixirs via la table apothicaire. Cette table est disponible dans chaque quartier, ou alors vous pourrez vous la procurer en mode Construction. En développant cette faculté, vous pourrez directement fouiller le sol à la recherche d’ingrédients et concocter des remèdes et élixirs pour les Sims.

Les ingrédients sont aussi disponibles en jardinant ou à l’achat via la table apothicaire et à l’épicerie dans le quartier de Côte d’Adhmor. Attention, certains ingrédients ne peuvent pas être achetés. Une fois tous les ingrédients réunis, et à l’aide donc de cette table apothicaire, vous pourrez élaborer des élixirs. Ces derniers vont permettre de soigner des syndromes que les Sims peuvent attraper, par exemple en allant dans des toilettes publiques, au travail ou encore en interagissant avec un Sim contaminé. Ils se manifestent par des symptômes visibles sur la peau des Sims, qui peuvent se mettre à tousser, avoir des démangeaisons, renifler et piquer des crises de colère. Les effets de ces syndromes sont totalement imprévisibles mais peuvent être positifs. Les syndromes peuvent par ailleurs se guérir seuls si vous attendez quelques jours.

On met les petites herbes dans les grandes

Vous souhaitez créer des élixirs pour soigner les Sims et en faire votre carrière ? Aucun problème avec la nouvelle carrière disponible Herbaliste. À partir du niveau 2 de cette dernière, il vous sera possible de recevoir votre clientèle directement chez vous. Il vous faudra donc identifier le problème du Sim en lui posant des questions et, une fois le diagnostic établi, vous lui proposerez le bon remède. Le problème du Sim peut être physique ou émotionnel.

En effet, une jauge disponible dans l’onglet simologie vous permet de suivre l’équilibre mental de votre Sim. Les humeurs et évènements de la vie auront un impact sur cette jauge, qui peut passer d’équilibre à déséquilibre, puis gros déséquilibre. Un syndrome est affecté au Sim dès qu’il atteint le niveau gros déséquilibre. Afin de retrouver un équilibre, vous pourrez donc voir un herbaliste, ou encore méditer dans la nature avec la compétence Vie dans la nature élevée, boire des élixirs d’apothicaire ou encore entretenir des plantes d’intérieur en pot. Cette jauge est disponible à partir de l’adolescence et à l’âge adulte et peut être désactivée à tout moment dans les paramètres de jeu.

Une autre nouveauté disponible dans l’onglet simologie est la chance : elle varie chaque jour et peut influencer plusieurs aspects de votre vie personnelle comme professionnelle. Si vous souhaitez un peu plus de chance dans votre quotidien, vous pouvez toujours demander un petit coup de pouce à la statue Gnome dans le quartier Côte d’Adhmor. Cet ajout peut également être désactivé via les paramètres de jeu pendant votre partie.

Trois nouveaux traits de caractère sont disponibles : Fan de plantes, Mystique, Fauteur de troubles, ainsi que trois aspirations : Nomade de la nature, Spécialiste des élixirs, ou encore Histoire des fées. Pour la première aspiration, comme son nom l’indique, l’objectif sera de ne faire qu’un avec la nature et vivre pleinement en pleine nature. Concernant la deuxième aspiration, Spécialiste des élixirs, vous l’aurez compris, le but sera de créer des élixirs, aider d’autres Sims avec ces derniers, et évoluer dans la carrière herbaliste. Pour Histoire des fées, il vous faudra devenir une fée et des activités de fées, comme se lier d’amitié avec d’autres fées ou encore organiser des fêtes de fées.

Des nouvelles tenues et accessoires font leur arrivée, que vous souhaitiez être une fée ou plutôt apothicaire, il y en aura pour tous les goûts. Lorsque vous êtes une fée, vous avez la possibilité de différencier vos tenues en fonction de votre forme fée et non-fée, et à l’inverse, il est aussi possible de garder les mêmes tenues d’une forme à l’autre, c’est à vous de choisir. Un large choix de forme d’ailes et de couleurs s’offrent à vous, et vous avez également la possibilité de les personnaliser dans le mode peinture. C’est le moment d’exprimer votre créativité. Cependant, si aucune de nous fait de l’œil, vous avez la possibilité de supprimer les ailes de votre Sim dans sa forme de fée, cela n’affectera en rien vos capacités de fée.

Rêve que tu as des ailes…

Mais alors, comment devenir une fée ? La méthode la plus simple est de créer votre fée directement dans le mode création Sim. Sinon, vous pouvez vous accoupler à une fée afin de donner naissance à une autre fée, mais attention, si l’un des deux parents n’est pas une fée, il y aura une chance sur deux pour que l’enfant en soit une. Vous avez encore une autre possibilité pour devenir fée : demander à Mère Nature de vous transformer. Pour cela, il vous faudra récolter des semis, graines à planter, qui feront apparaitre Mère Nature. À vous ensuite de jouer de votre charme pour la convaincre de vous transformer.

À partir de l’adolescence, les fées n’ont plus à se soucier de leur faim ou de leur vessie, mais auront un nouveau besoin : la force émotionnelle. Pour éviter qu’elle ne diminue, vous pourrez absorber l’émotion d’autre Sim, consommer des potions d’émotions ou encore régénérer la force émotionnelle en interagissant directement avec votre Sim. Les fées produisent de la poussière de fées qui peut être récupérée et permettra de réaliser des actions, par exemple enchanter des objets ou des plantes, ou encore donner vie à des gnomes. Il est possible de ramasser cette poussière après que la fée se soit lavée par exemple, ou la récupérer directement sur la fée.

À chaque utilisation de la faculté de la fée, son expérience augmentera et la fée montera en niveau, mais réduira sa force émotionnelle. Si celle-ci se retrouve trop basse, votre fée risque de mourir. À l’aide d’un arbre à compétences, votre fée aura la possibilité de suivre l’une des quatre voies disponibles : Manipulation, Émotion, Nature et Personnalisation. Évidemment, certaines facultés peuvent nuire autres Sims, ce sera à vous de choisir si votre fée suit la voie harmonieuse ou discordante.

En somme, Nature Enchantée s’inscrit comme un énième incontournable pour les aficionadios des Sims 4, surtout les fées en devenir. Sans être trop généreuse ni bousculer les habitudes, cette extension apporte quelques nouveautés intéressantes pour renouveler ses parties (on pense à la possibilité de voler en étant transformé pour se déplacer et le fait de pouvoir vivre sa vie à 100% à l’extérieur). Elle sera disponible sur l’ensemble des plateformes habituelles, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One le 10 juillet 2025. Notez qu’une mise à jour gratuite est déployée en parallèle, apportant quelques options de personnalisation supplémentaires telles que des murs et toits en verre ou encore, des plantes sur les toits.