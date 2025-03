Parler à Marguerite

Vous accéderez à cette quête en terminant le chapitre « Liberté et Fraternité », ainsi que la tâche « Damoiselle en détresse ». Ensuite, vous pourrez parler à l’aubergiste Wolfram Raus, au sud de Pschitoky.

Il vous racontera qu’il a un problème avec une vagabonde. Cette femme n’est autre que Marguerite, une mendiante que vous pouvez aussi trouver directement devant l’auberge.

En parlant à cette dernière, elle finira par vous reconnaître. Henry va alors s’énerver tandis qu’elle essaye de se faire pardonner. Lorsque sera mentionné les événements de la quête précédente, dites « Pourquoi tu l’as volé ? ».

Marguerite explique qu’elle a fait ça pour aider son amie Anezhka que le meunier Machal avait mis enceinte puis rejeté. Sauf qu’aujourd’hui, Marguerite a perdu l’argent et doit chercher son amie qu’elle a perdu de vue.

Elle a cependant un plan à vous partager, pour se faire de l’argent. Demandez quelle est son idée pour qu’elle vous parle d’un marchand de Kuttenberg. Il aurait empoisonné sa femme pour en épouser une plus jeune et plus riche. Marguerite en fait donc une cible légitime à voler.

Vu que c’est un homme largement contrôlé par son épouse, elle espère le piéger en lui disant qu’elle est enceinte de lui. Plus précisément, il va falloir approcher le marchand, verser une potion dans sa boisson et lui faire croire qu’il a eu une nuit avec Marguerite.

À partir de là, vous aurez l’option de donner l’argent à Marguerite, en lâchant 1000 groschen. Ne le faites pas car cela annulera la quête.

À la place, dites juste « Très bien. Allons-y ». Vous aurez besoin de réunir les trois conditions suivantes :

Trouver une cotte-hardie de noble dame pour Marguerite

Posséder une potion de berceuse

Être propre et porter des habits de noble, qui favorisent un haut score de Charisme

Marguerite vous confie la bague en or de Marguerite en gage de marque de confiance. Elle vous attendra au même endroit, le temps que vous remplissiez tous les préparatifs.

Trouver une potion de sommeil

Il s’agit de l’étape la plus simple sur le papier. Trouvable à l’achat ou au vol chez un apothicaire, au hasard sur certaines étagères, la potion de berceuse est surtout facile à créer soi-même. On vous détaille la recette ainsi que les étapes de confection dans notre article dédié sur les potions.

Sachez que vous aurez en tout cas besoin de coquelicot (dans les champs), de parisette (au cœur des bois) et de chardon (visible un peu partout). Des herbes que l’on trouve également dans des jardins (ceux indiqués via une icône sur la map) ou chez des herboristes et apothicaires.

Apporter à Marguerite une robe neuve

Cela a pu vous arriver quelques fois déjà, notamment dans le cadre de la quête « Magnum Opus » ou encore « Dans les tréfonds », mais donner une tenue raffinée à une femme revient systématiquement à mettre la main sur une cotte-hardie de noble dame.

Si ça ne vous est jamais arrivé d’en chercher une, alors n’importe quel tailleurs devrait faire la faire. À Kuttenberg, le tailleur qui se trouve dans la partie Ouest de la ville, tout près de la fontaine de la rue des vignerons, fera très bien l’affaire.

Avoir l’air aussi élégant que possible

Si vous avez su parler à Buresh lors de la mission principale « Via argentum », alors vous possédez sur vous ce qu’il faut pour adopter une apparence élégante. Tous les équipements appelés « de noble » marchent à coup sûr. Les manteaux et capuches brodés et autres équipements de bourgeois également. Tant que le score en Charisme de la pièce est élevé, c’est parfait.

Si ce n’est pas le cas, profitez du passage chez le tailleur pour le compte de Marguerite afin de vous approprier les éléments de tenue qui vous manqueraient. Enfin, pour l’odeur, n’oubliez pas de prendre un bain dans un établissement et de porter des vêtements propres. N’oubliez pas non plus le parfum Lion, qui augmente le Charisme, mais ce n’est pas obligatoire.

Une fois tout cela réglé, retournez voir Marguerite, donnez-lui la cotte-hardie puis demandez de quoi vous avez l’air. Marguerite vous dira alors si vous arborez une tenue suffisamment classe.

La suite du plan est ensuite évoquée. Vous devrez aller à Kuttenberg tous les deux, mais pas ensemble. Le point de rendez-vous se trouve entre deux maisons du quartier des cordonniers, près du point d’intérêt Jardin d’Éden.

Parler à Marguerite à Kuttenberg, dans la soirée

Attendez deux jours puis dirigez-vous de nuit au marqueur de quête. Si ce n’est pas encore le moment, examinez le banc et faites « Attendre Marguerite ». Vous serez sûr de ne pas la rater.

La nuit tombée, Marguerite indiquera où trouver votre cible : il s’agit de Latsek le tailleur et il sera à une table de la Halte du pendu. Il faudra ensuite trouver une fenêtre et verser discrètement la potion de berceuse dans sa boisson, attendre qu’il s’endorme puis porter son corps jusqu’ici.

Aller parler à Latsek à la taverne et le porter jusqu’à Marguerite

La taverne n’est qu’à quelques mètres vers l’ouest. Entrez à l’intérieur et vous verrez Latsek seul à une table. Après de froides présentations, un test de persuasion vous est demandé pour gagner sa confiance. Le Charisme est le test le plus difficile donc optez plutôt pour celui de Fabrication ou de Combat. Faites en tout cas selon vos stats à vous.

En cas de succès, Latsek vous demandera de passer à son atelier le lendemain. Mais, surtout, il vous signalera qu’il doit s’absenter pour aller uriner. C’est l’occasion rêvée pour verser la potion de berceuse dans sa chope. Attendez qu’il ait quitté la pièce puis faites « Saboter ».

Patientez ensuite jusqu’à ce que Latsek se réinstalle et boive la potion. Suivez-le ensuite alors qu’il essaye de rentrer chez lui. Il finira par s’effondrer au milieu de la rue. Vous n’avez plus qu’à le porter jusqu’à la petite remise derrière Marguerite.

En principe, elle est ouverte, sinon vous devrez crocheter la serrure de difficulté très facile. Marguerite vous remercie et vous demande d’attendre jusqu’au lendemain matin.

Parler à Latsek et lui soutirer l’argent

Après une longue sieste, tout ne semble pas s’être passé comme prévu puisque Marguerite est en larmes. Parlez-lui pour apprendre que Latsek l’a frappée en s’échappant. Marguerite propose ensuite d’aller directement à la boutique de Latsek et de prendre le rôle de témoin.

Acceptez et suivez-la jusqu’à la boutique. La seule consigne de Marguerite est que vous la laissiez parler. Sur la route, elle n’hésite pas à vous le rappeler. Une fois dans la boutique, Marguerite rentre directement dans le lard de Latsek, qui ne semble vraiment rien comprendre de ce qu’il se passe. Et c’est à partir d’ici que plusieurs scénarios sont possibles.

Rester silencieux

Depuis le départ de la discussion jusqu’à son terme, obéissez à Marguerite et faites « (Restez silencieux) » à chaque fois que l’option vous est proposée. Latsek finira par donner l’argent à Marguerite. Vous retournerez ensuite tous les deux jusqu’à la remise.

La jeune femme voudra vous récompenser tout particulièrement. Choisir « Je n’oublierai pas. (L’embrasser) » fera qu’Henry et Marguerite coucheront ensemble. Oui mais voilà, au réveil, elle vous aura dérobé une grosse part de votre argent (plus de 10 000 groschen sur les 50 000 que nous possédions, à titre d’exemple).

Si en revanche vous voulez en rester au partage d’argent, Marguerite tentera de vous avoir en refusant de vous donner la moitié. Vous pourrez lui laisser tout l’argent en récupérer juste un quart (125 groschen) ou bien la moitié (250 groschen), comme prévu. Sauf que, vous le voyez, Marguerite est une escroc, et la « vraie » fin de cette quête nécessite un autre déroulé dans la conversation avec Latsek.

Ne pas rester silencieux

Au départ de la mise au point avec Latsek, si au contraire vous invectivez Latsek, Marguerite vous le reprochera. Et pour cause, Latsek ne comprendra pas du tout et son témoignage viendra contredire la version de la jeune femme. Vous apprendrez alors que Latsek n’a tué personne et que ce que vous a raconté Marguerite était un mensonge.

Latsek va pourtant donner son argent à Marguerite mais il vous reste encore une chance de pleinement la démasquer. Dites « Vous serez pendu pour ça ! » ou « Tu ne t’en tireras pas comme ça, sale garce ! » pour la mettre en garde. Elle gardera la tête dure et vous devrez rapidement dire « Ne t’avise pas de bouger ! ».

Elle tentera alors de vous faire croire que vous êtes coincé mais vous avez de quoi lui mettre la pression. Deux tests d’Intimidation, faciles à résoudre, sont proposés. Soit vous exigez de récupérer les 500 groschen pour vous, soit vous obligez Marguerite à les rendre directement à Latsek.

Les autres répliques vous montreront que l’histoire d’Anezhka était bidon et que la bague qu’elle vous a confiée appartenait en réalité à Machal le meunier. Une fois l’Intimidation réussie, elle obéira et s’enfuira en courant.

Vous aurez ensuite la possibilité de vous excuser auprès de Latsek, voire de lui redonner les 500 groschen récupérés (si vous les avez exigé pour vous). La quête est désormais terminée.

Consultez la soluce des autres quêtes secondaires dans notre article dédié. Et pour en savoir plus sur Kingdom Come Deliverance II, n’hésitez pas à consulter notre FAQ ainsi que le guide complet.