Parler à Katherine

Vous avez déjà pu collaborer avec Katherine pour tenter de trouver Liechtenstein, au cours de la quête principale « Dans les tréfonds ». Et pour le lancement de cette intrigue secondaire, vous la trouverez au même endroit, à la taverne de la Halte du pendu, dans la ville de Kuttenberg. Il est d’ailleurs conseillé de lancer cette quête dans la foulée, car elle finira par devenir indisponible.

Katherine vous fera part d’une sombre nouvelle : une des servantes qu’elle a interrogée pour retrouver Liechtenstein a été retrouvée morte. Acceptez de l’aider et elle vous racontera que la victime s’appelle Alice, et qu’elle a été victime d’une véritable boucherie, en sachant que le corps est désormais à la morgue, au cimetière.

Katherine vous invite donc à aller voir le fossoyeur pour avoir davantage d’informations. Posez ensuite toutes les questions possibles à Katherine, et elle vous fera part de son incompréhension quant à la barbarie dont a été victime Alice.

Examiner le corps

Direction le nord-ouest de la ville et le cimetière pour aller examiner le corps d’Alice. Juste avant, et comme l’a dit Katherine, profitez-en pour demander des infos au fossoyeur. Celui-ci sera légèrement méfiant à votre égard, alors utilisez l’un des deux tests de persuasion en Éloquence pour le convaincre.

Le fossoyeur vous parlera alors d’un certain Lumir, qui aurait enquêté sur d’autres meurtres de ce genre. Continuez de vous renseigner sur Alice et il vous apprendra que son corps a été retrouvée près de la taverne de l’Estaminet, au niveau du mur d’enceinte. Quant à Lumir, il se trouve près de l’église. Enfin, une femme du nom de Barbara se recueille sur la dépouille d’Alice.

Barbara vous dira qu’Alice fréquentait un homme riche, mais son nom reste inconnu. Elle vous fournit ensuite un détail intéressant : une mèche de cheveux a été récupérée de son cadavre.

Désormais, il est temps d’examiner le corps. La langue est toujours là, les entailles ont été causées par une lame courte, et d’autres horreurs sont notées par Henry. Choisissez vos hypothèses au fil de l’examen.

Par exemple en remarquant effectivement que les cheveux ont été arrachés, « Peut-être que le meurtrier conserve des trophées ». Idem, peu probable que le meurtre ait un lien avec l’enquête de Katherine.

Aller sur la scène de crime

Avant d’aller voir Lumir, faites un détour par la scène de crime, au nord de l’Estaminet. En approchant du marqueur d’objectif, vous remarquez une énorme flaque de sang. Examinez chaque aspect de la scène de crime puis tirez vos conclusions. La piste des morceaux d’Alice conservés par le tueur reste probable.

Aller voir Lumir

Direction le point de téléportation Nord de Kuttenberg pour rendre visite à Lumir, dont la maison n’est pas loin. Sur place, le scribe est mal en point. Parlez-lui et vous verrez qu’il est en pleine gueule de bois.

Donnez-lui une potion Le mal par le mal ou un quelconque alcool si vous n’en avez pas pour soulager Lumir. Une fois en état de parler, il vous conseillera de lâcher l’affaire. Insistez et il vous demandera pourquoi vous vous réussiriez. Utilisez votre Érudition ou votre Présence pour le convaincre, voire, encore plus dur, votre Éloquence, mais louper le test n’empêchera pas la suite de l’enquête.

Lumir vous dira qu’Alice est la sixième victime (en comptant celles qui ont simplement disparu) d’un modus operandi qu’il ne connait que trop bien. Demandez-lui des informations sur Jarka, sur les disparues Stanya et Zdena, ainsi que sur les autres victimes.

Jarka était une orpheline élevée par le Père Prokop, Stanya travaillait en tant que serveuse à l’Estaminet et Zdena, quant à elle, était une voleuse bien connue d’Aigrefin, un loustic qui passe son temps à l’Estaminet.

Vous pouvez ensuite poser des questions au sujet du travail de Lumir sur ces histoires et demander un résumé de la situation. Vous avez désormais pas mal de pistes pour poursuivre votre enquête, et Lumir vous souhaite bon courage, tout en reprenant espoir d’apprendre la vérité sur cette affaire.

Découvrir des informations sur le passé de Jarka

Celui qui a des informations sur Jarka, c’est donc le père Prokop. Il se balade dans Kuttenberg, souvent du côté du cimetière. Parlez-lui de Jarka.

Vous apprenez qu’elle servait la famille de Grolle et Prokop a une idée du meurtrier. Ce serait William, un « coureur de jupons » qui est souvent à la taverne du Cheval noir. Parlez ensuite du fait que Prokop ait élevé Jarka, en profitant de votre Érudition pour dire « Qu’est-ce qu’un prêtre y connait aux enfants ? ».

Prokop confessera alors avoir failli à sa tâche de père et que le sort de Jarka relève du gâchis, allant jusqu’à dire qu’elle a fini « déshonorée ». Utilisez votre Intimidation en insistant sur ce mot pour que le prêtre vous révèle que la jeune femme était enceinte au moment de mourir.

Enfin, demandez-lui ce qu’il pense de Lumir. Il ne voudra rien vous dire, mais grâce à vos compétences d’Érudition et de Domination, vous pouvez le faire parler. Privilégiez l’Érudition avec « Faites preuve de charité chrétienne ».

Vous apprenez alors que Lumir a accusé Prokop d’être le tueur de Jarka, après quoi le prêtre vous conseille de vous méfier de Lumir.

Tenter de découvrir ce qui est arrivé à Stanya, la serveuse de la taverne

Les deux prochaines personnes à retrouver pour continuer l’enquête se trouvent à l’Estaminet. Commencez par la Taupe, le propriétaire de l’établissement. Parlez-lui de Stanya.

Il vous demandera alors quel genre de client vous êtes.

Si vous dites « Un bon client » , alors l’aubergiste vous parlera en échange de consommation de bière et de groschen.

, alors l’aubergiste vous parlera en échange de consommation de bière et de groschen. Si vous dites plutôt « Un mauvais client », alors il refuse de vous parler. Mais, au moins, vous n’aurez aucun groschen à dépenser en pouvant compter sur vos compétences d’Intimidation et surtout d’Éloquence, la solution la plus simple.

Notez que vous pouvez aussi commencer par payer puis refuser de payer à nouveau en mettant vos talents de persuasion.

Quel que soit votre choix, vous apprendrez que Stanya a effectivement occupé une chambre ici mais que cette dernière a été saccagée. Stanya, elle, a disparu. L’aubergiste vous apprend qu’elle fricotait avec un charbonnier du nom de Barton. Posez ensuite toutes les questions que vous souhaitez.

C’est ainsi que la Taupe vous parlera lui aussi de William le barde, ce qui le rend définitivement suspect. Quant à l’endroit où se trouve Barton, il s’agit de la vallée de Vrchlice au sud de la ville.

Découvrir le sort de Zdena la voleuse

Autre point de départ d’investigation à l’Estaminet, Aigrefin rôdera non loin de l’établissement, s’il n’est pas à l’intérieur. Encore moins coopératif que la Taupe, Aigrefin ne dira rien sur Zdena et vous menacera physiquement.

Choisissez de combattre pour lui rabaisser son caquet ou bien dites « On doit pouvoir trouver un arrangement », avec assez de Charisme. Vous éviterez le combat mais cela vous coûtera 30 groschen.

Une fois calmé, Aigrefin vous dira que Zdena a eu une affaire à régler du côté du moulin de Rabstein. Signe distinctif, elle porte une grosse chevalière en or. Aigrefin mentionne à son tour William ainsi que Prokop parmi les suspects.

Interroger William, le ménestrel

Puisqu’il est mentionné par tout le monde, allez à la taverne du Cheval noir, au sud-ouest de la ville pour interroger William. D’emblée, il refusera de parler. Parmi les deux tests de compétence, choisissez l’Intimidation et « Si tu as envie de continuer à jouer du lut, parle ! ».

William dira alors ne pas connaître Alice et niera les rumeurs à son encontre. Évoquez ensuite les autres filles, Jarka, Stanya et Zdena. À chaque fois, au mieux il concèdera avoir flirté, au pire il affirmera n’avoir aucun lien avec leur disparition ou mort.

Cela étant dit, pour Zdena, il mentionnera qu’elle s’est frottée au fils de Grolle, pour s’accaparer ses richesses. Vous aurez, à la fin de la conversation, le choix de l’incriminer ou de croire à son innocence. Vous n’avez aucun commencement de preuve en votre possession, donc laissez-le tranquille.

Trouver Stanya

Direction le sud de Kuttenberg. Entre la ville et le point de téléportation Danemark, vous tomberez sur un camp de charbonniers. Cherchez Barton, un homme chauve, pour lui parler de Stanya.

Par méfiance, il ne vous dira rien. Deux tests de persuasion difficile, un d’Éloquence et un de Charisme, vous permettront de gagner sa confiance. Stanya se trouve dans l’une des maisons du camp. Entrez et parlez-lui.

Discutez jusqu’à ce que vous pouvez demander qui l’embêtait à l’Estaminet. Elle parlera du jeune de Grolle et de son serviteur intimidant. Aussi, au moment de l’agression de laquelle elle a pu s’échapper, elle a entendu son assaillant parler en allemand.

Tentez d’en savoir plus en demandant qui ça pourrait être plus précisément, chose qui sera possible avec le test d’Éloquence « Essayez encore de vous souvenir », puis un nouveau test « Essayez de penser à l’attaque ». Deux voix, une rue déserte, et une tentative d’étranglement, voici les éléments dont elle peut se rappeler.

Trouver Zdena

Pour continuer la piste de Zdena, allez au moulin de Rabstein, assez loin au sud-ouest de Bylany. Adressez-vous à Pichet l’ouvrier, l’homme qui était en affaires avec Zdena.

Il vous confiera qu’elle a laissé une bonne part de son butin en échange de groschen, et qu’elle est repartie en ayant toujours sa chevalière en or sur elle. Il vous envoie vers la forêt à l’est, au niveau d’un gros rocher près d’un ruisseau, pour commencer à rechercher la jeune femme. Henry lui demande de lui fournir le foulard de Zdena, afin que Cabot puisse renifler sa piste.

Partez donc au niveau du point indiqué sur la map. Faites ensuite sentir le foulard à Cabot puis suivez-le pour atteindre Zdena. Comme redouté, c’est son cadavre que vous rencontrez.

Examinez ses vêtements, ses membres et essayez de la retourner pour tomber sur la fameuse chevalière en or. Henry fait part de ses conclusion en estimant que le meurtrier a dû improviser son meurtre.

Informer Lumir de la progression de l’enquête

Il est temps de faire part de votre avancée à Lumir. Katherine va se joindre à vous pour le compte-rendu. Laissez-la commencer sur ses impressions liées à l’enquête pour qu’elle soupçonne Prokop. Lorsque c’est votre tour, parlez de Jarka, Stanya et Zdena et dites tout ce que vous avez découvert sur elles.

Au moment où Lumir vous demande votre avis sur le suspect, répondez « Je soupçonne l’un des de Grolle ». Puis, énumérez toutes les raisons pour lesquelles vous partez sur ce suspect. Vous convaincrez alors à la fois Lumir et Katherine. Mais ce qu’il faut maintenant, ce sont des preuves.

Pour cela, il va falloir pénétrer dans la maison des de Grolle. Deux possibilités : s’infiltrer par effraction ou bien réussir à duper leur serviteur en se faisant passer pour un guérisseur ou un maître d’armes. En effet, le père est malade et le fils veut apprendre à se battre à l’épée.

Fouiller la chambre du jeune de Grolle

La maison des de Grolle se situe en plein Kuttenberg. La porte d’entrée se situe tout près de la taverne de l’Empereur Charles, d’ailleurs, si vous y avez une chambre. Quant à la porte de derrière, il faut faire tout le tour, bien sûr.

Deux entrées qui vont conditionner votre manière de procéder, en sachant que votre destination est la chambre du jeune de Grolle. On vous détaille les trois principales méthodes évoquées juste avant pour l’atteindre.

Entrer discrètement dans la maison des de Grolle

Depuis le bâtiment derrière et à l’opposé de celui des de Grolle, traversez le couloir afin de rejoindre la cour extérieure, et en journée pour ne pas avoir à crocheter des serrures. Faites attention à l’ouvrier qui rôde par ici, et qui vous dira de sortir s’il vous croise à l’intérieur.

Dans la cour, allez sur la droite et montez à l’échelle. Laissez-vous tomber juste à côté et descendez dans le petit souterrain grâce à une autre échelle, afin d’être à l’abri. Là, passez le temps jusqu’à 1h du matin et revenez dans la cour.

Montez sur les tonneaux juste à côté pour enfin pénétrer dans la cour qui communique avec la maison des de Grolle. Pénétrez enfin à l’intérieur. Dirigez-vous vers l’escalier et montez à l’étage. En haut, la porte en face mène à la chambre du jeune de Grolle.

Soigner le vieux de Grolle

L’une des deux méthodes plus directes est de se présenter à Thaddeus le serviteur et de dire « Je viens soigner votre maître ». L’homme étant peu crédule, usez de vos compétences de persuasion, en choisissant en priorité Survie ou Alchimie, les plus simples, afin de le convaincre.

Thaddeus vous laisse passer et vous invite à vous adresser à la femme du malade. À l’intérieur, cherchez Mandelina de Grolle et posez-lui un maximum de questions pour soigner Gotzlin. En demandant « Il buvait beaucoup ? », Mandelina acquiescera, après quoi vous pourrez dire « Ce n’est pas tout ? » avec suffisamment d’Éloquence.

Elle ajoutera alors que Gotzlin s’amuse également beaucoup avec les femmes. Aussi, Gotzlin a des soucis digestifs, et vous en saurez davantage en parlant à la cuisinière.

Cette dernière vous dira qu’en principe il faut donner du vin à Gotzlin mais sa femme ne veut pas. Épuisez les dialogues et vous pouvez enfin examiner le malade, qui se trouve à l’étage, à la porte de gauche.

À partir d’ici, à vous de mesurer le moment adéquat où vous pourrez vous rendre dans l’autre chambre, celle du jeune de Grolle, dans laquelle vous serez chassé avec alerte aux gardes si l’on vous y voit. Logiquement, c’est au terme des soins que le moment est le meilleur, mais tout dépend des déplacements de Mandelina, à qui il arrive de prier dans la chambre de Gotzlin.

Auprès du malade, et grâce à vos compétences de Survie, Érudition et Éloquence, faites un diagnostic complet. Henry le jugera maigre, tremblotant et tentera de lui parler. Examinez enfin le pot de chambre juste à côté. Vous n’avez plus qu’à lui administrer ce que vous pouvez.

Voici toutes les actions à faire :

Donnez une décoction digestive

Donnez une potion analgésique

Donnez du vin

Dites « Je vais essayer de le dérider » (Éloquence Très Difficile), pour détendre Gotzlin

Au terme des soins prodigués, le père vous demande d’aller chercher son fils. Allez en parler à Mandelina. Ravi de savoir son mari soulagé, elle vous donnera 225 groschen. Si tout se passe bien, elle et son fils vont désormais vous laisser et aller voir Gotzlin, vous donnant le champ libre pour fouiller la chambre du jeune.

Entraîner le jeune de Grolle à l’épée

L’autre manière d’entrer sans problème est de se faire passer pour un instructeur, venu pour entraîner le jeune de Grolle, Hendl, à l’épée. Cette option sera garantie si vous avez aidé Menhard de Francfort au cours de la quête secondaire « Ars Dimicatoria ».

Thaddeus vous laissera alors entrer, et vous n’aurez qu’à suivre Hendl jusqu’à la cour extérieure pour l’entraîner. Une fois dehors, parlez-lui pour commencer. Il vous confiera d’ailleurs son regret d’être surprotégé par sa mère vis-à-vis de son rapport aux femmes.

Vous allez vous battre avec des épées d’entraînement. Après quelques coups échangés, le combat s’arrête et vous pourrez demander « Quelle est l’arme qui t’intéresse le plus ? », histoire d’avoir un indice vis-à-vis des armes du crime utilisés. Il vous répondra que c’est l’épée courte et il avouera n’avoir jamais tué personne de sa vie.

Après cela, laissez Hendl s’entraîner tout seul dans la cour, ce qui vous laisse le temps d’atteindre sa chambre à l’étage. Il s’agit de la porte de gauche, en haut des escaliers. Faites grandement attention à ce que personne ne vous voit entrer ou sortir de la chambre. Gardez un œil sur la femme qui s’occupe de la cuisine ainsi que sur Mandelina, la mère.

Trouver la preuve

Quelle que soit la méthode pour y parvenir, votre objectif est d’ouvrir le coffre de serrure difficile juste à côté du lit. Crochetez-le ou bien récupérez la clé sur la pile de vêtements ensanglantés dans la chambre, près de la baignoire. Vous trouverez les trophées pris aux victimes, qui ne sont rien d’autres que les mèches de cheveux récupérées sur les victimes.

Récupérer quelques objets importants

Dans la pièce où se trouve Gotzlin de Grolle, le père, le coffre à côté de lui contient un livre important. Crochetez le coffre ou chipez les clés à Gotzlin pour l’ouvrir. À l’intérieur, vous trouverez La vie à la taverne IV, un livre de compétences. Dans la pièce, il y a également deux crucifix en or à dérober s’il n’y a personne d’autre dans la pièce.

Aller voir Lumir

Les mèches de cheveux en poche, retournez voir Lumir. De nouveau réunis tous les trois avec Katherine, Henry montre sa trouvaille mais Lumir affirme que c’est trop maigre pour une accusation. Henry a alors une idée en montant un piège pour attirer le Hendl de Grolle.

Avec l’aide de Katherine, qui se fera passer pour une conquête enceinte du jeune homme, celui-ci sera contraint à la tuer pour étouffer l’affaire.

Katherine va alors jouer son meilleur rôle devant la maison des de Grolle et menace de raconter au bailli son histoire si de Grolle refuse de faire une offre de mariage. En espérant que le poisson morde à l’hameçon, elle attend la nuit dans une chambre d’auberge, avec Henry et Lumir prêts à agir.

C’est alors que surgit la mère de Grolle accompagnée de Thaddeus. Elle lui dit de tuer Katherine, mais Henry l’en empêche. Mandelina prend la fuite, poursuivie par Katherine et Lumir.

Arrêter l’assassin !

S’en suit un combat avec Thaddeus. Tout du moins, c’est ce qui est prévu mais un bug peut faire que vous êtes tout seul. Soyez simplement patient, le temps que Thaddeus traverse les ruelles de Kuttenberg pour vous rejoindre et sortir son épée (oui, c’est très drôle comme bug mais ça peut vous arriver).

Au terme du combat, Thaddeus déclarera que les victimes l’avaient bien cherché. Vous comprenez alors à quel point tout le monde a perdu la raison dans cette histoire, et notamment Mandelina, qui tirait les ficelles. À la fin de la discussion, vous aurez la possibilité d’achever Thaddeus ou de laisser la justice s’en occuper. Si vous optez pour le deuxième choix, il finira pendu.

Aller voir Katherine

Descendez au rez-de-chaussée pour retrouver Katherine. Elle tient Mandelina au bout de sa lame et compte bien finir le travail. Il est possible de poser des questions à la vieille femme. Obsédée de puritanisme, elle voulait préserver son fils de toute tentation féminine, au point de commettre (et de faire commettre) les pires horreurs.

Elle vous racontera aussi que les mèches de cheveux ont servi à détourner Hendl de ces femmes, et elle ne cessera d’enchaîner les paroles dépourvues de raison, au nom de Dieu. Une question s’impose alors : que faire de Mandelina ?

Lumir vous poussera à la remettre au bailli, pour qu’elle soit jugée, tandis que Katherine veut en finir ici et maintenant, persuadée que la justice sera clémente vis-à-vis de son appartenance à la noblesse. Notez également que laisser Katherine tuer Mandelina est une étape en faveur d’une relation avec elle.

Une fois votre décision prise, Lumir vous invite à l’attendre chez lui, pendant qu’il s’adresse aux autorités.

Chez lui, il fera le compte-rendu de ce qui va arriver à Mandelina et Thaddeus, s’ils ont été laissés en vie. Soulagé de ce poids qui l’a tant entravé au fil des ans, Lumir pense reprendre ses activités de scribe. Quand à Katherine, elle va reprendre ses activités à la taverne, en attendant de voir la suite.

La quête se termine et vous repartez avec un bouclier de chevalier de Kuttenberg et 150 groschen.

La quête se termine et vous repartez avec un bouclier de chevalier de Kuttenberg et 150 groschen.