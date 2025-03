Parler au capitaine Puta

À partir du moment où vous avez accès au camp de Sigismond, notamment au cours de la quête « Chut, mon Trésor… » ou durant l’histoire principale, il est possible de parler au capitaine Puta, que l’on peut trouver par exemple vers le centre du camp, comme indiqué ci-dessous. Notez que le marqueur de quête n’est pas affiché si vous souhaitez la lancer dès qu’elle est disponible.

En lui parlant assez tôt dans la journée, il souhaitera vous embaucher, sinon, il vous demandera de revenir tôt le matin, avant midi. Le capitaine souhaite que vous participez à une réquisition de vivres et de matériel auprès des villageois de Bohunowitz. Déjà que la mission est moralement douteuse, vous comprenez rapidement que vous avez affaire à homme impitoyable.

Dès que vous êtes prêt, faites signe au capitaine que vous pouvez partir. Arrivé à Bohunowitz, les villageois, terrorisés, s’exécutent en sortant de chez eux et en laissant à disposition les vivres qu’ils ont rassemblés pour les hommes de Sigismond.

Le capitaine s’adresse alors à Bynyek, le doyen du village, et mentionne notamment sa patrouille, qui est introuvable. Puta se tourne ensuite vers vous et vous désigne pour aller récupérer les vivres. N’essayez même pas d’évoquer la possibilité de laisser un peu de nourriture aux villageois, vous allez provoquer la colère du capitaine.

La suite de la soluce traite de la façon conventionnelle de résoudre la quête, et montrera toutes les ressources possibles et autres secrets à récupérer dans le village et ses alentours. Pour ce qui est de la manière de résoudre la quête différemment ou en préservant au maximum les villageois, rendez-vous plus bas.

Charger les provisions dans le chariot

Vous avez quatre maisons à fouiller : celle de Slepice, celle de Saule, celle de Smil et celle de Bynyek. Le capitaine vous prend ensuite à part et vous dit que les villageois ont sans doute préparé des cachettes pour ne pas avoir à tout donner. Il vous demande de mettre la main dessus.

Quand vous avez récupéré des vivres, mettez-les dans le coffre, et pour l’argent et les biens précieux, parlez directement à Puta. Une fois lancé dans la récupération de ressources, allez parler à Bynyek. Vous aurez l’opportunité, avec assez d’Éloquence, de dire « Alors aidez-moi » pour en savoir plus sur les cachettes des uns et des autres. Il vous conseille alors la cave de Smil et l’étable de Slepice.

Saule a quant à lui son fils qui est blessé donc vous pourrez aller le voir, peut-être pour en savoir davantage. Enfin, Bynyek vous signale que derrière sa maison, près d’un gros tas de fumier, il y a quelque chose. Vous pouvez pousser Bynyek en disant « Ça ne m’avance pas beaucoup ! », toujours avec de l’Éloquence, pour apprendre l’existence d’une dernière cachette : une des tombes de pestiférés, aux abords du village, contient des provisions.

Vérifier les provisions de Bynyek

Adressez-vous à Sovka, la fille de Bynyek, pour savoir où se trouve les provisions. Elle se trouvent sous la fenêtre en entrant par la porte de gauche.

Passez également par l’autre porte, et grimpez sur l’échelle couchée pour atteindre un sac contenant des aliments. N’oubliez pas qu’il y a aussi un petit quelque chose du côté du tas de fumier.

Aussi, dans l’étable juste à côté de la maison, levez la tête pour voir une urne sur une poutre. Avec une flèche ou un carreau, cassez-la pour récupérer 371 groschen. Terminez par fouiller les tombes de pestiférés au sud-ouest, près de la maison condamnée.

Attention, ne creusez pas la tombe du milieu, contrairement à ce que vous a dit Bynyek. Elle contient un cadavre qui vous donnera un malus de maladie. C’est bien celle de gauche qui cache un sac contenant 521 groschen et une bague ordinaire.

Vérifier les provisions du fermier Slepice

Entrez dans la ferme de Slepice et vous trouverez les provisions directement sur la droite. Allez ensuite dans l’étable, montez l’escalier et remarquez l’accès au bâtiment d’en face permis par deux planches. Traversez, montez à l’échelle et vous tomberez sur une belle cachette de vivres.

Vérifier les provisions de Saule

Du côté de chez Saule, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, entrez dans la petite étable. Montez à l’échelle et vous tomberez sur une réserve de pommes. Redescendez et entrez dans la maison pour y trouver Vitek dans un piteux état.

Examiner le villageois blessé

Usez de votre compétence de Vol ou de Fabrication pour ôter le bandage puis servez-vous de celle en Combat ou en Érudition pour jeter un œil aux blessures. Il va falloir trouver de l’alcool pour la douleur et pour nettoyer les plaies puis refaire le pansement.

Que ce soit pour la blessure ou pour la douleur, il y a du schnaps et de l’hydromel. Ensuite, grâce à la compétence de Fabrication et à un pansement, refaites le bandage de Vitek. Le jeune homme désormais en meilleur état, demandez ce qu’il s’est passé. Il doit sa blessure aux hommes de la première patrouille venue au village, et ceux-ci ont apparemment été repoussés du côté d’un grenier au foin tout près.

Avant de partir de la maison, fouillez les sacs devant la chambre de Vitek et remarquez la petite trappe qui mène au sous-sol. Descendez l’échelle et, en bas, fouillez derrière des paniers pour tomber sur un bouclier de chevalier hongrois. Il appartient sans nul doute à l’un des soldats de la patrouille, donc allez en toucher deux mots à Saule.

Avec assez d’Éloquence, parlez des boucliers et vous apprenez que les soldats ont été tués par les villageois. Vous en saurez plus en retournant voir Sovka et maintenant que Saule est démasqué, vous pouvez tirer profit de la situation en demandant par exemple des informations sur les provisions des uns et des autres.

Vous avez le choix entre des informations sur Smil, Slepice ou Bynyek. À chaque info il faut faire un test d’Éloquence ou d’Intimidation, et chaque info supplémentaire rend les tests plus durs. Vous saurez donc que :

Smil dispose d’une cave à bière.

Slepice possède deux vaches qu’il a cachées au ruisseau près du pont du village.

Bynyek a caché des provisions dans une des tombes de pestiférés

Vérifier les provisions de Smil et trouver la bière cachée

Quant à Smil le fermier, les provisions sont à côté de lui, près de l’entrée de sa maison. Pour trouver son butin secret, il va falloir contourner la maison par la droite et aller jusqu’à la cave. Vous remarquez qu’elle est verrouillée. Faites « Examiner » pour qu’Henry puisse en parler à Smil (ou bien crochetez directement si vous êtes assez redoutable dans l’exercice).

Allez parler à Smil pour savoir ce qu’il en est et bien sûr il niera avoir la clé. Avec de l’Intimidation, il finira par craquer et révéler que c’est de la bière qui se trouve à l’intérieur. Vous pouvez ensuite faire parler Smil au sujet des cachettes de ses voisins (comme auprès de Saule) ou bien récupérer de l’argent en échange de votre silence (ou pas).

Trouver les vaches

Il est temps à présent de retrouver les vaches cachées par Slepice. Direction le pont à l’est du village. Au bord de l’eau, des empreintes du passage des vaches. Continuez vers le sud dans les bois en suivant les traces pour finalement tomber sur les deux vaches. Ne les tuez pas pour l’instant et revenez au village.

Trouver les soldats de Sigismond

Retournez voir Sovka et, avec assez d’Éloquence, faites-lui cracher le morceau sur ce qui s’est réellement passé avec les deux gardes de Sigismond. Vous comprenez alors que les villageois ont tendu un piège pour tuer les soldats. Ces derniers sont enterrés dans la forêt, à l’écart du village.

Revenez au niveau de la maison de Saule et remarquez le petit bâtiment isolé où se trouve du foin. Entrez à l’intérieur pour trouver un sac de provisions dans un coin.

Maintenant, partez à la recherche des soldats de la patrouille en vous dirigeant vers l’est-nord-est, dans les bois, depuis votre position. Vous remarquerez rapidement des traces de chariot. Suivez-les pour tomber sur deux corps de soldats et revenez au village.

Remplir le chariot/Tuer les villageois

Maintenant que vous avez toutes les cartes en main, à vous de voir ce que vous voulez faire au niveau de la réquisition des provisions. Vous pouvez complètement vider le village et mentionner de surcroit la présence de vaches et des bières cachées.

Vous pouvez aussi prendre le minimum ainsi que les vaches et la bière, afin de laisser un peu de répit aux villageois. À tout moment, il est possible de demander à Bynyek si vous en avez trop pris, et à Puta s’il estime qu’il y a assez de ressources de collectées.

C’est ainsi que vous pourrez juger quel camp risque d’être frustré. Avec trop de ressources récupérées, Bynyek aura envie de se révolter. Si vous ne parvenez pas à le calmer via des tests de persuasion difficiles d’Éloquence et d’Intimidation, lui et les villageois vont s’en prendre aux soldats de Sigismond, ce qui causera un massacre.

À l’inverse, si vous ne satisfaites pas Puta et que vous insistez pour partir, qu’il sent que vous êtes du côté des villageois par vos actions, ou que vous lui apprenez ce que sont devenus les soldats de la patrouille, le capitaine voudra raser le village, que vous soyez de son côté ou non.

Sauf que ce système de collecte, il est assez particulier. Il est calibré pour que le jeu considère que le chariot est suffisamment chargé à partir de X argent et X nourriture, peu importe qu’il s’agisse des sacs préparés par les villageois (ainsi que leurs cachettes) ou non. Vous pouvez donc totalement vous passer de respecter ce que l’on vous demande. Concernant la viande, il est totalement possible d’aller chasser le cerf, le sanglier ou le loup autour du village.

Mais finalement, ce qui importe beaucoup c’est aussi la quantité de groschen que vous donnerez directement au capitaine. Ce qu’il faut savoir, c’est qu’avec un seul morceau de viande, mais une valeur d’environ 1500 groschen donnée, via directement des pièces, accompagné de quelques colliers ou anneaux précieux de votre inventaire, vous pouvez contenter tout le monde.

Théoriquement, vous n’avez donc même pas besoin de piocher un seul aliment dans aucun sac de villageois, et arriver à terminer la quête sans causer de chaos. Néanmoins, le scénario de la quête considère quand même que vous avez a minima pillé les sacs préparés par les villageois, ce qui est dommage en terme de roleplay.

Vous obtiendrez une récompense de 175 groschen si vous avez rempli le chariot à la convenance de Puta ou si vous avez massacré les villageois. Cela étant dit, il reste une issue encore plus radicale si vous ne pouvez pas vous résoudre à faire du mal aux villageois.

Tuer Puta

Dès le début de la quête, quand vous pouvez commencer à aller fouiller les maisons, il est possible de tuer Puta sans risquer qu’un seul villageois n’y passe. Pour ce faire, mettez-vous derrière le chariot, accroupissez-vous et jetez une pierre suffisamment près pour que Puta l’entende.

Puis attirez-le légèrement à l’écart du chariot et du regard de ses soldats pour l’assassiner par derrière. Les autres soldats vont automatiquement fuir, sans blesser personne et vous pourrez parler à Bynyek pour terminer la quête. Vous aurez alors réellement épargné les villageois de subir une terrible réquisition. Cependant, aucune récompense tangible de quête ne vous attend.

