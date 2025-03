Parler à Jan de Suchotlesky

Le point de départ de cette quête se situe au nord-est du point de téléportation Danemark, au sud de la région de Kuttenberg. En suivant la route entre ce point et le sud de Kuttenberg, vous tomberez sur une embuscade de Coumans en train de s’en prendre à un chariot (et vous serez automatiquement alerté par Cabot si vous passez par là en voyage rapide).

Une fois la menace écartée, vous trouverez Jan de Suchotlesky, blessé, et vous pourrez l’aider. Si jamais vous battez les Coumans et que vous partez SANS avoir parlé à Jan, vous pourrez le retrouver quelques temps plus tard à l’auberge à l’ouest de la ville de Kuttenberg. Il se trouvera dans une chambre à l’étage. Parlez à Helga Schelm, l’aubergiste, si vous voulez faire afficher le repère de quête sur la carte.

Arrivé dans la chambre de Jan, parlez-lui et vous constatez qu’il est mal en point. Demandez où il a mal pour déclencher une séance d’auscultation. En parlant du pied, vous aurez la possibilité de dire « Je dois retirer votre botte », avec un test moyen de compétence Vol.

Toujours avec un test de Vol, facile cette fois, dites « Je vais regarder vos orteils », puis, via un test moyen de Survie, « Je vais regarder votre cheville ». Henry conclura qu’il y a une luxation et une entorse.

Demandez ensuite s’il a mal autre part et vous aurez la possibilité de dire « Regardons ces côtes… », via un nouveau test moyen de Survie. Les côtes sont brisées. L’examen terminé, dites « Je sais ce que vous avez » puis énumérez ce que vous compter faire avec chaque partie du corps concernée pour aider Jan, en finissant par appliquer les soins.

Pour le soigner entièrement, vous allez devoir disposer d’un pansement pour bander les chevilles et les côtes, d’un alcool comme de l’hydromel pour anesthésier un peu Jan, et d’une décoction pour servir d’onguent.

Une fois que vous avez terminé le traitement, Jan se sentira rapidement mieux. Et il a désormais un service à vous demander. Son frère, Peter de Suchotlesky, est retenu au Camp de Sigismond, sous les ordres du baron Lazlo Farkas. Vous allez devoir négocier sa libération à la place de Jan.

Demandez ensuite tous les détails possibles sur cette histoire. Jan vous conseillera d’adopter une tenue de haut standing, comme celle d’un noble, et de vous renseigner sur place pour savoir où trouver Lazlo. Quant à Peter, il est chauve avec une cicatrice.

Acceptez d’aider Jan et il vous donnera une lettre à montrer à Lazlo, officialisant votre venue.

Trouver Lazlo Farkas au camp de Sigismond

Rendez-vous au Camp de Sigismond et adressez-vous au premier soldat avec lequel il est possible de parler afin d’avoir des informations sur Lazlo. On vous conseillera d’aller voir trois personnes, le chapelain Bohumil, Musa le guérisseur, et Milada, la femme qui gère les étuves.

Essayer d’interroger Musa le guérisseur

Si ça n’a pas été déjà fait lors d’une éventuelle précédente venue au camp, parlez à Musa de sa vie et des voyages pour gagner un peu d’expérience en Érudition. Demandez ensuite où se trouve Lazlo. Musa vous dira d’aller voir en contrebas de la forge, parmi les tentes de Coumans.

Ensuite, avec assez d’Éloquence, tentez de savoir où sont retenus les prisonniers. Le guérisseur vous répondra d’aller voir derrière la forge, mais qu’il faut faire attention car l’accès est formellement interdit.

Essayer d’interroger le chapelain au campement

Vous pouvez aussi tenter d’obtenir les informations auprès du Père Bohumil. Il vous dira lui aussi que Lazlo se trouve en contrebas de la forge, parmi les tentes de Coumans.

Via un test très difficile d’Éloquence, vous pouvez là aussi avoir des infos sur la gestion des prisonniers ici. Le chapelain vous répondra que la surveillance est maximale vis-à-vis des prisonniers.

Essayer d’interroger Milada, la propriétaire des bains du camp

Dernier personnage en mesure de vous aider, Milada vous dira ce qu’elle sait en lui disant « Vous êtes au fait de ce qui se passe dans le campement ? ». Elle confirmera ce que Musa ou le chapelain peut vous dire au sujet de Lazlo, à savoir qu’il est présent près de la forge au niveau des tentes de Coumans.

Avec assez d’Éloquence pour un test très difficile, dites « Où sont gardés les prisonniers du campement ? ». Milada vous mentionnera, comme l’a fait Musa, une tente à l’accès interdit. Nous vous indiquons ci-dessous où trouver Lazlo, et ce sera vers le nord-ouest du camp, sous une grande tente de Couman.

Ensuite, et à partir de là, vous pouvez soit commencer par trouver Peter, soit aller trouver Lazlo. Quoi qu’il arrive, ne quittez pas le camp tant que vous n’avez pas localisé Peter.

Parler à Lazlo Farkas

Présentez-vous à Lazlo Farkas et Henry lui donnera la lettre de Jan. Lazlo vous demandera alors pourquoi vous êtes là et pas Jan. Si vous en avez la possibilité avec assez d’Éloquence, dites « Il n’a pas le temps » pour éviter de révéler qu’il est mal en point.

Vous pourrez ensuite discuter des termes de l’échange. Si vous demandez à voir Peter, Lazlo refusera catégoriquement. Quant à la rançon, Lazlo ne changera pas sa proposition mais veut bien négocier la restitution de l’armure et des armes de Peter.

Vous pouvez user de Domination et dire « La rançon ne concerne que le chevalier ! ». En cas de succès, vous récupérerez effectivement l’armure et les armes au moment de l’échange. Quant lieu de l’échange, peu importe votre proposition, Lazlo dira que ça se déroulera à un moulin abandonné situé sur la colline entre Miskowitz et Horschan.

Trouver Peter de Suchotlesky

Avant de partir, et si ça n’a pas déjà été fait, localisez Peter dans le camp. Vous savez grâce à Musa et Milada que les deux gardes postés devant une tente non loin de Lazlo Farkas protègent l’accès à un prisonnier.

Toutefois, il est possible de se faufiler par l’arrière. Faites donc tout le tour et vous remarquerez un petit accès entre deux tentes. Faites ça de préférence de nuit pour que personne ne vous voit, faufilez-vous et vous tomberez devant la tente mais derrière les gardes. Entrez et parlez au prisonnier.

Il se trouve qu’il s’agit de Hynek d’Hobza, et pas Peter. Avant de vous donner des informations, il aimerait manger un bout. Donnez-lui n’importe quoi de mangeable ou usez de Présence en disant « Dites-moi ce que vous savez ! ».

Stupeur, vous apprenez que Peter est mort. Il est arrivé souffrant mais n’a pas été soigné. Sa dépouille devrait se trouver dans un chariot, quelque part dans le camp au niveau des chevaux. Avant de partir, inutile de vouloir sauver Hynek. Il refusera en disant que sa libération est prévue.

À présent, partez à la recherche du cadavre de Peter. Faites également ceci la nuit car on vous demandera de quitter les lieux si on vous voit trainer près des chariots. Au bout de quelques pas vers le nord-est, vous atteignez un groupement de chariots. Pénétrez dans le mini-labyrinthe qu’ils forment et vous finirez par tomber sur le chariot où se trouve Peter.

Dire à Lazlo que vous savez la vérité à propos du chevalier

Lazlo vous a donc menti au sujet de Peter, et vous pouvez lui annoncer que vous connaissez désormais la vérité. Le baron vous explique alors ce que vous saviez déjà : Peter a été emporté par la maladie. Seulement, il dit que rien n’a pu être fait pour le sauver.

Soutenez que vous souhaitez dire la vérité à Jan, ce que Lazlo concède, mais les conditions de l’échange ne bougent pas d’un poil pour autant.

Notez que, si vous parlez de Peter à Musa, vous apprenez que tout n’a pas été fait pour le sauver, et qu’il y a eu négligence de la part des hommes de Sigismond. Le baron vous a donc également menti à ce sujet.

Annoncer à Jan ce que vous avez découvert au campement

Retournez à l’auberge où vous avez rencontré Jan pour lui faire part de ce que vous avez appris au camp, à commencer par la mort de Peter. Jan n’a donc qu’une envie, se venger de Lazlo. Acceptez de l’aider et informez-le de l’endroit où se tiendra l’échange. Jan dit alors que des renforts seraient utiles, et vous avez justement des hommes sous la main.

Trouver des renforts pour Jan

Kozliek et Mikesh, les frères Zimburg ou encore les épéistes de Menhard peuvent être recrutés si vous avez accompli leur quête respective.

Une fois la discussion terminée, il est donc désormais possible d’aller auprès des hommes disponibles pour donner un coup de main pour la rencontre face à Lazlo.

Retournez voir Jan dès que vous avez rassemblé les renforts et faites-lui part de la nouvelle. Ensuite, et dès que vous êtes prêt, partez avec Jan jusqu’au lieu de rendez-vous.

Sur place, le ton monte et Jan refuse de payer la rançon, compte tenu de ce qui s’est passé avec son frère. Lazlo perd patience et tente de retourner Henry compte Jan. Là, soit vous restez auprès de Jan et vous vous battez contre les Coumans, soit vous trahissez Jan.

Tuer Jan

Tuer Jan est la plus simple mais la moins logique des options compte tenu de l’histoire de la quête. Le combat sera expéditif et vous pourrez récupérer ensuite les armes et armures de Peter en ouvrant le coffre du chariot.

Tuer Lazlo et ses Coumans

Si vous restez fidèle à Jan, vous aurez à affronter sept Coumans, Lazlo inclus. C’est là que vos renforts ne seront pas de trop. Les Coumans ne sont pas trop redoutables non plus, mais en infériorité numérique cela peut vite tourner au vinaigre en cas d’imprudence. Une fois tout le monde tué, parlez à Jan.

Celui-ci vous offre 125 groschen pour votre aide, et il souhaite également vous offrir l’épée de Peter de Suchotlesky. En revanche, ne touchez pas au coffre, car Jan souhaite conserver le reste de l’équipement de son frère. La quête se clôt au terme de la conversation avec Jan, qui vous remercie pour tout ce que vous avez fait.

