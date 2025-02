Parler au chambellan Ulrich

Déjà dit en introduction, on vous prévient à nouveau qu’à partir du moment où vous lancerez la quête principale « Pour la victoire ! », cette tâche deviendra indisponible. Maintenant, rendez-vous à la plus petite des deux tours du château de Trosky pour y trouver le chambellan Ulrich.

Si vous l’avez soigné au cours du chapitre « Pour qui sonne le glas », demandez-lui comment il va pour récupérer 25 groschen. C’est toujours ça de pris.

Demandez-lui ensuite « Y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire au château ? » et il vous parlera de diables présents à Trosky. Plusieurs personnes ont été témoins de ces manifestations. Les cuisinières Manyeta et Bertha, mais aussi Osina le forgeron.

Pour vous aider, vous pourrez également demander des informations à Erazim le scribe ainsi qu’au père Nicodème. Chose très importante, vous êtes libre d’explorer quasiment tout le château pour mener votre enquête.

Profitez donc de cette opportunité pour fouiller certains recoins et récupérer quelques objets intéressants, comme des livres de compétences, des dés ou tout simplement un peu d’argent. Attention, certaines pièces restent interdites.

Le chambellan vous demandera ensuite de choisir entre deux types d’eau : bénite ou magique. La différence semble minime mais partez sur l’eau bénite, puisqu’il s’agit de démons..

Bannir les diables de la partie du château où se trouve la Mégère

Descendez jusqu’à la base de la tour de la Vierge pour tomber sur la cuisinière Manyeta. Parlez-lui et elle se plaindra de poils et de mauvaises odeurs. Elle vous invite à aller à l’autre tour, celle de la Mégère, et de mouiller le sol devant les cinq cheminées d’où sortent les démons.

Commencez par vous rendre dans les cuisines de Bertha, à la tour de la Mégère, pour asperger le feu des cuisines. Montez ensuite l’escalier et ouvrez la porte à gauche, en haut des escaliers. Aspergez la cheminée qui se trouve à gauche en entrant.

Continuez de grimper vers le sommet de la tour et, après les escaliers en pierre, ouvrez la porte sur votre gauche en deux séries de marche pour pénétrer dans les quartiers du scribe. Parlez-lui des démons pour avoir son avis sur la question, mais rien de déterminant dans la résolution de la quête.

Arrosez sa cheminée, ressortez puis montez d’autres escaliers pour arriver dans une grande salle. Au fond à droite se trouve une nouvelle cheminée à purifier. Montez une dernière série de marche et ouvrez la porte menant à une grande chambre avec plusieurs lits. La dernière cheminée à purifier se trouve sur la droite en entrant.

Bannir les diables de la partie du château où se trouve la Vierge

Dans les cuisines de la tour de la Mégère, vous tomberez sur Bertha. Elle fait part des soucis que lui causent les démons. Pour en venir à bout, cinq cheminées sont à trouver dans la tour de la Vierge, à l’opposé, pour ensuite les purifier avec l’eau bénite.

Traversez le château et entrez dans les cuisines de Manyeta pour asperger le feu à côté de la marmite. Montez les escaliers, passez par la réserve de la cuisine et montez d’un étage.

Au sommet des marches, ouvrez la porte sur votre gauche et arrosez la cheminée dans la pièce. Ouvrez la porte en bois au fond de la pièce (pas la verte mais l’autre) et vous serez dans la salle où déjeune De Berg et le chambellan. Une cheminée se trouve dans cette pièce.

Revenez au niveau des escaliers et grimpez encore quelques marches pour arriver au niveau d’une porte gardée par un soldat. Entrez et arrosez la cheminée sur la droite. Ouvrez la porte au fond de la pièce et une dernière cheminée pourra être purifiée.

Trouver les diables à l’aide des indications du forgeron

Osina se trouve en principe à sa forge. Mentionnez le sujet des démons et il vous dira d’aller chercher du côté du rez-de-chaussée du bâtiment des gardes, près de l’arène de combat. Allez là-bas et ouvrez la porte. Il s’agit des latrines des gardes. Faites « Révélez les démons » et Henry aura un doute légitime sur les indications du forgeron. Retournez le voir.

Osina avoue s’être trompé et vous envoie à un deuxième endroit. Cette fois, direction le palais sous la tour de la Vierge, près des quartiers du seigneur de Berg et du burgrave. Entrez donc dans la tour.

À l’intérieur, montez les escaliers jusqu’à l’étage situé juste avant la charpente. Observez ensuite les latrines pour qu’Henry se rende compte une nouvelle fois qu’il s’est fait berner.

De retour auprès du forgeron, celui-ci s’excuse à nouveau de s’être trompé. Vous pouvez vous énervez en disant « J’ai mieux à faire que ça ! » ou continuer à faire confiance au forgeron. Si vous vous énervez, Osina vous laissera tranquille avec une perte de réputation.

Choisissez alors de continuer à l’écouter, que vous soyez crédule ou non. Le troisième lieu suspect se situe entre le palais sous la Mégère et la tour. Entrez donc dans la tour, située à l’opposé de votre recherche précédente, et grimpez les escaliers jusqu’à atteindre la partie où la falaise est incrustée dans le décor. Immédiatement sur la droite vous trouverez à nouveau des latrines.

Retournez voir une dernière fois Osina, visiblement content de sa bêtise. Il se moquera d’Henry pour avoir été aussi crédule. Vous pouvez laisser couler, ou bien vous fâcher et menacer de coller une raclée à Osina. Insistez si vous souhaitez lancer un combat à mains nues.

Un combat se lancera et, au moment où le forgeron abandonnera, vous pourrez appuyer un peu plus fort ou bien le laisser tranquille. Quoi qu’il arrive, vous aurez perdu un peu de réputation. Si vous le prenez bien, dites « Très drôle.. » et votre réputation sera préservée.

Retourner voir le chambellan

Une fois que tout a été inspecté, faites votre rapport au chambellan. Si vous avez écouté Osina jusqu’au bout, le chambellan rira de vous.

Puis, il fera des remerciements sarcastiquement solennels pour vos efforts, et il vous offrira 55 groschen, un godet en or et un calice doré, deux objets à belle valeur marchande. Notez que le privilège consistant à explorer librement le château vous est retiré.

Consultez la soluce des autres tâches dans notre article dédié. Et pour en savoir plus sur Kingdom Come Deliverance II, n’hésitez pas à consulter notre FAQ ainsi que notre guide complet sur le jeu.