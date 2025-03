Parler à Kubyenka à l’Antre du diable

En parallèle de la quête principale « Dans les tréfonds », vous avez un autre objectif majeur à remplir. Les compagnons de Diable Sec, formant tous ensemble la Meute du Diable, s’est dispatchée à travers toute la région de Kuttenberg. Henry, avec l’aide de Kubyenka, va essayer de pister chaque membre encore en vie du groupe.

Retrouvez Kubyenka à l’Antre du diable et dites-lui « Parle-moi des gens de ta bande ». Ne sachant pas très précisément ce qu’il en est, il se concentre sur ce qu’il sait. Parmi, Matthieu, Ranyek, Janosh, Adder et Bohuta, il n’y a que ce dernier dont il a une idée de la localisation. Lui et peut-être Matthieu.

Commencez par l’interroger sur Bohuta. Celui-ci se trouverait au niveau du presbytère de Grund mais Kubyenka n’est pas sûr qu’il veuille revenir. En tout cas, prudence, il sait se bastonner.

Demandez ensuite des précisions au sujet de Matthieu. D’après Kubyenka, il s’occupe en volant ceux qui s’aventurent sur les routes marchandes près de Miskowitz, en prétextant collecter l’impôt royal. Kubyenka vous conseille justement de vous renseigner auprès du bailli de Miskowitz pour en savoir plus.

Enfin, posez des questions sur Adder, Ranyek et Janosh.

En épluchant toutes les questions, vous apprenez notamment que Janosh est polonais et que Adder est un bon vivant ressemblant à un Couman. De plus, ils sont tous les deux quasiment inséparables.

Ranyek, quant à lui, sera identifiable grâce au sublime arc qu’il semble porter avec lui. Pour le trouver, il va falloir se renseigner auprès des tavernes où l’on peut jouer aux dés. Désormais, les recherches peuvent commencer. Notez que si vous trouvez, vivant ou mort, chaque membre de la Meute du Diable, vous obtiendrez le trophée/succès 🏆 Les Sept Salopards.

Et histoire de récapituler, voici toutes les personnes à retrouver :

Bohuta

Matthieu

Janosh

Adder

Ranyek

Parler à Bohuta

Bohuta se trouve donc au presbytère de Grund, légèrement au sud-est de l’Antre du diable. Sur place, vous verrez un homme répondant au nom de Boresh, mais il s’agit bien de Bohuta.

Après quelques mots seulement, le fossoyeur vous confirme ce que Kubyenka pressentait : il ne reviendra pas. Toutefois, il est en mesure de vous dire où se trouve Ranyek, et il se trouverait du côté de Pschitoky. Bohuta vous invite ensuite à prier pour Diable Sec. Acceptez et allez ensemble jusqu’à la tombe Slavek, le frère de Bohuta.

Ce dernier vous expliquera alors que la disparition de Slavek fut le déclic pour arrêter de suivre Diable Sec. La prière peut alors commencer en finissant par dire « Très bien, nous allons prier ensemble ».

En revanche, si vous soutenez que la prière ne sert à rien, que Bohuta sera toujours un impie, et qu’il se ment à lui-même, une bagarre se lancera.

Bohuta commencera alors à réciter la prière dans un gloubi-boulga de latin. Notez que, si vous utilisez votre Érudition pour corriger le prêtre en parlant dans un latin parfait, il le prendra mal mais la prière arrivera à son terme.

En revanche, si vous répétez le mauvais latin de Bohuta, il sera heureux. Avant que vous répétiez la deuxième séquence de prière, vous aurez un temps limité pour agir rapidement. Si vous dites « Coud haut tes idiots ? », Bohuta va s’énerver et un combat va se lancer. Si vous dites à nouveau les paroles justes grâce à l’Érudition, Bohuta sera vexé sans agressivité.

Récupérer le trésor de Bohuta

Enfin, en disant juste « Amen ! », Bohuta sera tellement content qu’il vous offrira une carte menant à sa cache d’équipement personnel.

Signalons que vous pouvez faire la prière correctement et qu’il est possible de dérober ensuite la carte de Bohuta dans sa bourse. Ou sinon, encore mieux, fiez-vous à nos captures d’écran ci-dessous pour trouver la cache.

Il s’agit du point d’intérêt Cachette enfouie, à l’ouest de la ville de Pschitoky, bien au sud de Grund. Arrivé au point, creusez le trou pour y trouver pas un équipement complet avec cuirasse, de bon niveau sans être transcendant non plus. Trois nécessaires d’armurier et deux nécessaires de forgeron sont également présents.

Poser des questions sur Ranyek à l’auberge

Direction la petite auberge au sud de Pschitoky. Parlez à Wolfram Raus l’aubergiste de Ranyek. Il répondra l’avoir vu en compagnie d’un polonais. Ce dernier n’est autre qu’Adder et, pour en savoir plus, Wolfram vous conseille de demander à la femme du boucher.

Demandez pourquoi et insistez en disant « Quel est le rapport avec Adder ? », avec assez d’Éloquence. En cas de succès, vous apprenez qu’il y aurait supposément une liaison entre deux.

Quant à Ranyek, il semble avoir joué aux dés avec des joueurs de Bylany. C’est donc par là que vous pouvez poursuivre vos recherches.

Parler à la femme du boucher à Pschitoky

Partez vers le nord et entrez chez le boucher pour parler à Eva, sa femme. Au moment de parler d’Adder, elle vous demandera qui vous êtes pour lui. En disant « Je dois le faire prisonnier (Mentir) », grâce à votre Éloquence, vous sauterez l’étape consistant à savoir si elle et Adder ont une liaison.

Sinon, en choisissant une autre réponse, Eva vous dira qu’Adder est en danger car son mari croit lui aussi qu’elle et le polonais ont couché ensemble. Vous avez justement l’opportunité de savoir la vérité en disant « Est-ce que vous avez fricoté avec Adder ? », toujours grâce à l’Éloquence.

En cas de succès, Eva vous explique qu’Adder était tellement ivre que rien n’a pu se passer. Le mari a ensuite cru ce qu’il a voulu croire. Profitez-en ensuite pour demander si le mari d’Eva l’a frappée. Elle confirmera mais essaiera de prendre sa défense. Proposez-donc de donner quelque chose pour la douleur. Une potion analgésique sera parfaite.

Eva vous remercie et vous indique qu’Adder, le boucher et ses hommes armés sont à un arbre solitaire en direction de Kuttenberg, vers l’est. Promettez ensuite de faire ce qu’il faut pour régler ça pacifiquement, à l’amiable.

Sauver Adder

En vous approchant de l’arbre solitaire, vous déclenchez une cinématique ou Adder s’apprête à être pendu, en n’étant retenu que par une vache qui peut foncer à tout moment. Pas de panique, on vous dévoile la meilleure marche à suivre.

Tout d’abord, si vous avez appris la vérité auprès d’Eva, dites « Il ne t’a rien fait, ce ne sont que des mensonges ». Trois tests de persuasion sont ensuite proposés. Le Charisme et la réplique « Il appartient au seigneur de Suchdol » est la plus simple, tandis que la Présence, avec « Tu aimes rosser les femmes ? » est la plus humiliante sauf qu’il s’agit de la plus dure à valider.

Sinon, vous pourrez enchainer avec la réplique « C’est de la médisance », qui amènera Henry à convaincre le boucher qu’il ne s’est rien passé, de manière un peu plus simple.

S’en suivra une dernière étape où vous aurez le choix d’utiliser l’Éloquence, le Charisme ou encore la compétence d’Alcool pour réussir un test de persuasion moyen pour définitivement calmer le boucher. Ce dernier finira alors par vous croire, mais il frappera la vache, ce qui aura pour effet d’étrangler Adder.

Dépêchez-vous et foncez vers le tronc d’arbre. Faites-en le tour pour trouver le point permettant de découper la corde. Adder désormais hors de danger, détachez-le et parlez-lui. Il voudra cependant se venger en vous demandant une arme.

Au cas où vous voudriez êtes sûr de ses intentions, utilisez votre Charisme pour confirmer qu’il veut en découdre. Ne lui donnez pas une arme si vous souhaitez garder une bonne issue à cette séquence de la quête. Sinon, Adder tuera tout le monde.

Il vous en voudra un peu de ne pas l’aider à zigouiller le boucher et ses hommes, mais il va vite passer à autre chose en mentionnant Janosh. Si vous ne l’avez pas déjà sauvé, il s’agit de la prochaine étape de notre soluce.

Parler au bailli de Miskowitz

En commençant par Mathieu, vous devrez vous rendre à Miskowitz pour parler au bailli. Vous commencerez alors la tâche « Le Collecteur ». Nous vous laissons découvrir ci-dessous comment les événements tournent auprès de Mathieu.

Aussi, au fil de la discussion, le bailli parlera de Janosh. Celui-ci a été mis au pilori après une tentative de vol chez le forgeron. Loyza, l’aide du forgeron, a empêché le vol mais se trouve aujourd’hui dans un état critique.

Demandez davantage d’informations sur la situation et vous apprendrez que Loyza a reçu un coup de hache en plein ventre. Il n’aurait que deux jours à vivre si personne ne fait rien. Dites que vous pouvez soigner Loyza.

Libérer Janosh du pilori

Désormais, la balle est dans votre camp. Maintenant que vous savez que Janosh est tout près, au pilori, vous pouvez abandonner Loyza, et sauver l’ami de Diable Sec en déverrouillant le pilori. Ou bien, vous tenez votre parole et sauvez le pauvre homme.

Sauver Loyza

Loyza est sur le lit juste à côté du bailli. Examinez-le pour constater son état critique. Avec une bonne compétence en Fabrication et en Alchimie, vous pourrez à la fois examiner et les blessures et considérer qu’une potion lui fera du bien.

Concluez que Janosh a brisé les côtes de Loyza en le frappant. Vous devrez ensuite reparler à Loyza pour entamer le traitement. Donnez une potion de sang de chevreuil à Loyza, utilisez un pansement pour les plaies.

Aussi, priez pour lui vu la faible exigence en Éloquence, requise pour cette action. Terminez enfin le traitement et informez le bailli que tout va mieux.Hélas, vous devez quand même le payer, en guise de compensation pour ce qu’a vécu Loyza.

Par défaut, vous devez payer 500 groschen, voire un peu moins si vous arrivez à marchander. Si ça ne vous plait pas trop de payer, n’oubliez pas que vous pouvez récupérer votre argent dans la bourse du bailli, si vous vous y prenez assez discrètement.

Désormais en possession de la clé, allez libérer Janosh. Il vous remerciera et vous demandera où est Adder. S’il est déjà libéré, Henry dira qu’il l’attend à l’Antre du diable, sinon, référez-vous à la partie précédente.

Déverrouiller discrètement le pilori

En voulant directement libérer Janosh, il va falloir se présenter de nuit puis se débarrasser du garde qui le surveille en l’assommant. Ensuite, récupérez les clés sur son corps et ouvrez le pilori en visant le loquet noir sur le côté.

Sans la clé, vous devrez crocheter la serrure de niveau difficile. Une fois Janosh libéré, ne tardez pas et fuyez, sinon, vous serez recherché pour crime.

Notez que, si jamais pour une raison X ou Y vous n’avez pas entendu parler de Janosh par le bailli Crux, en loupant par exemple la tâche « Le Collecteur », vous pourrez quand même libérer Janosh dans les mêmes conditions.

Ce sera juste Adder qui vous dirigera vers Miskowitz et il faudra simplement lui parler au pilori et discuter suffisamment pour débloquer le dialogue possible avec Crux, vous offrant la possibilité de libérer Loyza. Pour le reste, rien ne change.

Trouver Ranyek

En ayant suivi l’ordre de cette soluce, il ne reste plus que Ranyek. Allez à l’auberge de Bylany et discutez avec l’aubergiste au sujet du compère de Diable Sec. Il vous dira de surtout vous adresser aux joueurs de dés, toujours à l’auberge, vu la débandade que Ranyek s’est pris face à eux.

Parlez à Tonda et il vous offrira à boire. Acceptez si vous le souhaitez et il vous demandera ensuite de le suivre jusqu’à Ranyek. Si vous êtes un peu suspicieux, demandez où vous allez vous rendre. Tonda va alors esquiver la réponse. Insistez avec la réponse « J’aimerais d’abord savoir où on va », en utilisant votre Éloquence.

Tonda va alors vous avouer que Ranyek est mort. Enchainez en disant « Que lui est-il arrivé », toujours avec Éloquence, pour apprendre la vérité sur sa mort. Et Ranyek est mort en se noyant dans la fosse à excréments derrière l’auberge.

Ce n’est pas très engageant mais faites le tour de l’établissement pour tomber sur l’immense fosse. Vous allez devoir examiner la surface de la fosse et appuyez sur la touche demandée pour que Henry fouille.

Le souci c’est qu’il y a plusieurs points à fouiller. Attendez que votre curseur de visée affiche en surbrillance Ranyek en bas à droite de l’écran pour fouiller. Sinon, vous le trouverez près de l’accès barricadé par des planches en bois.

Sortez-le de là et récupérez en priorité son arc avant de partir. Il a aussi des vêtements uniques de noyeur donc, si vous êtes d’humeur collectionneuse, prenez tout. Avant de retourner voir Diable Sec, assurez-vous de laver vos vêtements à un point de lessive où à des bains.

Parler au Diable Sec

Maintenant que tout le monde a été retrouvé ou presque, revenez à l’Antre du diable et adressez-vous à Diable Sec. Il voudra fêter le retour de Janosh et Adder. Acceptez pour lancer l’ultime dialogue de la quête.

Tout le monde est réuni et fête les retrouvailles. Au moment où Zizka souligne l’aide d’Henry, vous pouvez la jouer modeste ou assumer de vous attribuer le mérite. Idem au moment de trinquer. Ensuite, vous avez la possibilité de raconter ce que sont devenus les membres manquants, à savoir Matthieu, Ranyek, et Bohuta.

S’en suit une beuverie au terme de laquelle Adder se met à chanter péniblement. Henry peut d’ailleurs prendre la relève si vous en avez envie. Enfin, vous avez la possibilité d’en remettre une couche niveau Alcool en choisissant « Buvons ! ».

Le lendemain matin, retournez voir Diable Sec et dites-lui « Et maintenant ? ». Si vous vous êtes occupé de rassembler la Meute du Diable dès votre arrivée à Kuttenberg, l’équipe se tiendra prête et vous aidera le moment venu, une fois l’histoire principale suffisamment avancée. La quête terminée, c’est à ce moment-là que le trophée/succès 🏆 Les Sept Salopards tombera.

Retrouvez les autres chapitres de l’histoire principale au sein de notre article récapitulatif. Consultez également la FAQ et le guide complet pour toute information et astuce concernant Kingdom Come Deliverance II.