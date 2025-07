Xbox : Jeux annulés, studios touchés, licenciements, incertitudes… Voici un bilan de la restructuration lancée par Microsoft

Dans cet article, on effectuera un rapide bilan de tout ce qui a été annoncé autour des licenciements chez Xbox, en revenant sur les projets annulés, sur les studios qui se trouvent être diminués (pour ne pas dire fermés), ainsi que sur les victimes collatérales. Vous y trouverez des liens renvoyant à d’autres articles plus complets sur des cas spécifiques.

Les studios Xbox touchés

Pour l’heure, sur les plus de 9 000 licenciements annoncés chez Microsoft, aucun chiffre précis n’a été donné concernant Xbox. On sait cependant que certains studios sont définitivement touchés par cette mesure, à savoir :

L’ensemble du studio The Initative

Une partie du studio Rare , qui perd aussi le créateur de Banjo-Kazooie

, qui perd aussi le créateur de Banjo-Kazooie Une partie du studio ZeniMax Online (toute l’équipe qui travaillait sur « Blackbird »), qui perd aussi son PDG

(toute l’équipe qui travaillait sur « Blackbird »), qui perd aussi son PDG 50% des effectifs du studio Turn 10 (environ 70 personnes)

(environ 70 personnes) 10 % des effectifs de King (environ 200 personnes)

(environ 200 personnes) Une partie du studio Raven Software

Une partie du studio Sledgehammer Games

Une partie de Halo Studios

Ce ne sont pas que les développeurs qui sont directement affectés par ces licenciements. D’autres renvois dans des divisions spécifiques sont à noter, comme dans la branche édition de Xbox, mais aussi la section Xbox User Research (qui assure la qualité des jeux et des outils à disposition des développeurs), jusqu’à la personne en charge de la section de protection de l’enfance et de la famille.

Ce qui fait donc beaucoup de monde, en attendant un chiffre exact pour mesurer l’ampleur de cette décision. Si des studios viennent déjà en aide aux licenciées en ouvrant leurs recrutements, comme CD Projekt Red, tout le monde ne retrouvera pas forcément le chemin de l’industrie après une telle hécatombe.

Les jeux annulés chez Xbox

Derrière tous ces licenciements, on retrouve évidemment de nombreux jeux annulés chez Xbox. On en compte deux très connus, ainsi que d’autres qui n’avaient pas encore été révélés. Voici les jeux qui viennent d’être annulés chez Xbox :

Perfect Dark , du studio The Initiative

, du studio The Initiative Everwild , du studio Rare

, du studio Rare Blackbird , nom de code du MMORPG du studio ZeniMax Online

, nom de code du MMORPG du studio ZeniMax Online Warcraft Rumble , de Blizzard, qui arrête ses mises à jour

, de Blizzard, qui arrête ses mises à jour D’autres projets non-annoncés

En dehors de « Blackbird », on ignore encore quels sont les projets annulés qui n’ont pas été dévoilés. Impossible de savoir s’ils étaient à des stades avancés de développement. Puisque la branche édition de Xbox est touchée par les licenciements, certains projets avec des studios externes se voient aussi être annulés. C’est le cas du shooter de Romero Games, dont le studio a fermé suite à l’annonce de la fin du projet causée par les licenciements chez Xbox.

Les jeux et studios qui seraient à l’abri (pour l’instant)

En dehors de tous ces studios et projets cités auparavant, il est naturel de se demander si l’hécatombe n’est pas terminée, surtout pour les jeux qui ne font plus parler d’eux depuis un bon bout de temps. Selon les sources du site Variety, tous les jeux dévoilés lors du Xbox Games Showcases seraient hors de danger. On parle ici des jeux, et non des studios, ce qui veut dire que des licenciements auront peut-être lieu sur des projets montrés durant la conférence.

Avec le message envoyé par Matt Booty, on devine que seuls les jeux mentionnés plus hauts sont annulés. Ce qui voudrait dire, a priori, qu’il n’y aurait pas de risque pour le moment concernant Marvel’s Blade et Arkane Lyon, ni pour Fable et Playground Games, sans parler de The Elder Scrolls VI et Bethesda.

Les incertitudes

Une fois tout cela dit, il reste encore des zones d’ombres nées d’une communication catastrophique autour de la situation. Certaines informations ne sont donc pas encore tout à fait confirmées, à l’image des licenciements chez High Moon.

Puisqu’une partie du domaine d’édition de Xbox est touché, on peut se demander si OD, le prochain jeu de Kojima Productions, n’est pas lui aussi à la recherche d’un nouvel éditeur. La rumeur s’est répandue cette semaine, mais selon Windows Central, elle serait infondée. Pour le cas de Contraband du studio Avalanche Games, le retrait de la bande-annonce du jeu sur YouTube laisse place à de nombreuses spéculations, qui en restent là pour le moment.

C’est le même cas de figure pour le potentiel départ de Phil Spencer après le lancement de la prochaine génération de consoles. Vous avez peut-être vu cette information passer, alors que les sources de Windows Central et The Verge démentent cela, tout comme Xbox qui a pris la parole publiquement à ce sujet (l’une des seules fois cette semaine, et c’est pour défendre le sommet de la chaîne alimentaire).

On ignore également si les victimes collatérales ne vont pas s’accumuler au fil des prochains jours. On pense notamment à l’épineux cas de Crystal Dynamics, qui travaille sur le prochain Tomb Raider, mais qui se retapait aussi une santé sur Perfect Dark aux côtés de The Initiative. L’annulation de ce projet met sans doute du plomb dans l’aile au studio, ce dont il n’avait vraiment pas besoin étant donné que Embracer Group lui a déjà volé dans les plumes.

Toutes ces incertitudes devraient s’éclaircir dans les prochains jours, si Xbox (ou Microsoft) prend la parole publiquement pour faire le bilan de cette grande mesure de licenciements.