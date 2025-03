Rendre compte aux Ruthard

Grâce à votre travail de haut vol réalisé au cours de la quête « Via argentum », vous avez de quoi rassurer les Ruthard sur leur contentieux avec Vavak. Présentez-vous devant l’entrée du palais pour remarquer que la cour est cette fois fermée. Parlez simplement au garde posté devant et il vous laissera entrer.

À l’intérieur du palais, vous assistez à une conversation politique entre Kuzlin, Rosa et Martin Oderin. Vous aurez la possibilité d’interrompre la conversation mais ce n’est pas obligatoire. Henry finira par dire qu’il a des informations au sujet de Vavak et du détournement d’argent.

Ravi d’avoir la preuve de l’implication de Vavak, Kunzlin fait les présentations entre Martin et Henry. Rappelez-vous, vous avez son anneau, confié précédemment par Godwin. Mentionnez-le et vous aurez une réponse froide de Martin.

Soudain, Shimek informe que Vavak est dans la cour avec une troupe armée. Kunzlin organise la défense mais compte bien sur Henry pour dissuader Vavak de sortir les armes. Rosa, quant à elle, doit suivre les débats depuis sa chambre.

Le maître monnayeur revient harceler Kunzlin au sujet de la cession de ses droits miniers. Kunzlin ne se laisse toujours pas faire et le ton monte. À Henry de jouer pour calmer les ardeurs de Vavak.

Accuser le maître des monnaies

C’est le moment d’accuser Vavak pour ses méfaits, suivi par Kunzlin qui appuie la menace de révéler de tels actes à Sigismond. Mais cela ne suffit pas et des preuves doivent être avancées. Un test de persuasion doit être réalisé parmi les compétences Coercition ou Érudition. Le plus simple reste justement l’Érudition avec « J’ai vu vos registres ».

Choisissez de toute façon la réplique que vous avez le plus de chance de réussir, puisque dans le cas contraire, un combat se lance contre les forces de Vavak. Si vous avez été persuasif, le reste de la conversation se déroulera dans la salle principale du palais.

Vavak est donc acculé entre Kunzlin, Martin et Henry, et se voit contraint d’espionner le roi pour leur compte. S’il ne respecte pas cet engagement, son petit business illégal sera révélé au roi, ce qui lui vaudrait la mort.

Henry et Kunzlin désormais seuls, le seigneur récupère les documents et remercie Henry pour son aide. Mais notre héros n’oublie pas la contrepartie : le soutien de Kunzlin pour sauver Hans des griffes de De Berg, à Malechov.

Le seigneur Ruthard mentionne alors l’existence d’un passage secret qui relie le cœur de la forteresse à la forêt à proximité. Il vous redirige vers Rosa, qui saura vous dire précisément comment le trouver et l’emprunter.

Avant de vous laisser, Kunzlin tempère vos ardeurs et annonce que ce ne sera pas facile de s’infiltrer. Vous pouvez afficher votre confiance en utilisant votre compétence de Combat ou de Furtivité, même si les tests sont difficiles, voire très difficiles.

Kunzlin vous fera ensuite prendre conscience de l’ampleur positive que peut donner le sauvetage de Capon auprès des alliés, vu le coup que cela porterait à De Berg.

Parler à Rosa

Montez les escaliers menant à l’étage supérieur et adressez-vous à Rosa. Elle vous confirmera que l’accès au passage secret peut s’effectuer depuis la forêt, et elle vous parlera ensuite d’une vieille chapelle à partir de laquelle vous devriez voir des ruines.

Commence ensuite une sorte de jeu de piste où vous devrez suivre une succession de croix jusqu’au passage secret. Mais nous en reparlerons plus en détail une fois sur place. À la fin de l’explication, vantez ce système en disant « Une solution astucieuse… ».

Henry demandera aussi que des chevaux soient prévus pour faciliter l’évasion. Rosa vous conseillera alors d’en parler à Hashtal, le palefrenier de Malechov, qui acceptera de vous aider après lui avoir fait passer un message.

Ensuite, vous pouvez essayer d’inciter Rosa à venir avec vous. Cela lui fera plaisir et, si vous avez envie d’avoir de bonnes relations avec elle, aller dans son sens le favorisera. Elle dira alors qu’elle sera un fardeau. Répondez alors « Vous ne serez pas un fardeau ! ».

Malgré votre insistance, Rosa ne peut pas quitter le palais à cause de son père. Néanmoins, elle a une faveur à vous demander, et nous vous redirigeons vers l’article qui traite de cette mission intitulée « Le carnet de Rosa ».

Au terme de la conversation, Rosa vous offre une carte de la tour de Malechov et une carte du fort de Malechov. Avant de quitter le palais, il est possible de parler à Kunzlin pour en apprendre plus sur lui. Au moment de raconter une rude bataille pour la défense de Kuttenberg, il mentionnera d’ailleurs un chevalier français, avec qui il a pu combattre.

Parler à Hashtal et trouver l’entrée du passage secret

Vérifiez que vous ayez sur vous une tenue la plus discrète possible dans votre inventaire. Ensuite, en route pour Malechov et plus précisément ses écuries situées au nord-ouest du village. C’est là que vous trouverez Hashtal, le contact suggéré par Rosa.

Parlez-lui en déclarant « Ce sont les Ruthard qui m’envoient » pour qu’Henry transmettre le message que l’on vous a confié. Dites ensuite qu’il vous faut des chevaux, ce à quoi Hashtal répondra favorablement. Il vous indique ensuite l’endroit caché où attendront les chevaux.

À présent, direction le sud et l’orée du bois à proximité pour trouver la vieille chapelle mentionnée par Rosa, point de départ du jeu de piste menant au passage secret. Depuis la petite fenêtre, observez les ruines direction sud-sud-est et allez-y.

Arrivé au niveau des ruines, approchez d’une espèce d’arche détruite pour y distinguer une première croix sur le sol. Celle-ci point vers le nord donc continuez par là. Vous atteindrez ainsi une deuxième croix, au pied d’un arbre isolé, qui pointe cette fois vers le nord-est.

Le chemin monte un peu et vous finirez par rejoindre la dernière croix du parcours. Mettez-vous devant elle, reculez et regardez le sol afin que l’option visant à creuser soit disponible. Après quelques instants, Henry finit par révéler le passage dont l’emplacement sur la map est montré ci-dessous.

Pénétrez donc à l’intérieur et allez tout au bout. Sur le trajet, il notera à quel point le dispositif d’évasion est ingénieux. Un atout certain pour faciliter la fuite avec Capon.

Vous finirez par atteindre un mur que notre héros va pouvoir démonter. Et, comme il le dit, c’est le point de non-retour, tout du moins, en ce qui concerne ce chapitre. Continuez pour déclencher une cinématique.

Othon de Berg et Eric discutent de Liechtenstein, de la mollesse de Sigismond ainsi que de la perfidie de Jobst de Luxembourg. Eric souhaite même passer à l’offensive sur le quartier juif pour débusquer Liechtenstein.

Soudain, un messager débarque pour révéler que Henry, Hans et Zizka ont quitté Trosky et qu’Istvan est mort. Une nouvelle qui provoque la furie d’Eric, désormais animé de la même vengeance que le fut Henry envers Istvan.

La cinématique se termine et laisse place au coeur de votre mission : trouver Capon. À partir d’ici, revêtez votre tenue discrète et soyez prêt à évoluer comme une petite souris. Les gardes de la forteresse ne sont pas extrêmement nombreux mais il est vite arrivé de se faire repérer par manque de vigilance.

Trouver Hans Capon

On vous spoile sans trop que ce soit étonnant mais Hans se trouve au sommet de la tour au centre de la forteresse de Malechov. Maintenant, il s’agit d’y arriver sans se faire repérer. N’allez surtout pas au rez-de-chaussée tant que le commandant de garnison donne ses ordres.

Ce dernier confie d’ailleurs à un ouvrier que la cuisinière possède les clés de la tour. Une information dont vous allez profiter. Toujours au niveau des remparts, partez vers le sud. Vous arriverez à une zone d’observation où vous verrez un premier garde.

Laissez-le et descendez d’un étage grâce aux escaliers puis ouvrez la porte qui mène à la cour centrale. L’idée est de rejoindre la cuisine qui se trouve quelques pas sur la droite en haut des marches qui mènent au passage secret dont vous venez.

Ne bougez que si vous vous êtes assuré que la voie est libre, et si jamais vous tombez sur Vitek l’ouvrier et qu’il vous repère, il est possible d’obtenir son silence en lui donnant 200 groschen ou bien en réalisant un test de compétence en Coercition, Intimidation ou Domination.

Infiltrer la tour centrale

En pénétrant dans la cuisine, Drahomira la cuisinière vous tournera le dos. Si vous avez des compétences de persuasion élevées, parlez-lui. Sinon, détroussez sa bourse ou assommez-la pour récupérer.

Pour convaincre Drahomira, l’Intimidation, la Domination ou les groschen vous permettront de gagner sa confiance. Vous aurez ensuite la possibilité de parler de Capon et d’évoquer le fait de passer une nuit à la forteresse.

Concernant Capon, elle ne voudra rien vous dire. Mais avec 200 groschen, elle vous donnera la clé de la tour de Malechov, autrement dit, la clé de la cellule de Capon. Si la perte des groschen vous embête, rappelez-vous qu’il est possible de les dérober dans la bourse de Drahomira dans la foulée, si vous avez assez de Furtivité et de Vol.

Pour ce qui est de la nuit à la forteresse, elle vous conseille d’aller parler à Dame Ophélie, qui se trouve au 2e étage de la tour. Elle vous remet d’ailleurs la clé pour pénétrer dans la tour. Toujours en vous assurant que personne ne vous voit, quitte à éloigner les gardes les plus persistants avec un lancer de caillou, montez les escaliers extérieurs et déverrouillez la porte.

Libérer Capon et récupérer le livre de Rosa

Au moment de monter aux étages supérieurs, attention à ne pas alerter les deux gardes qui discutent avec Dame Ophélie. Cachez-vous sous les marches de l’escalier et laissez les gardes s’éloigner. Grimpez les marches une fois la voie libre. En haut, il est possible d’ouvrir la porte juste à côté des latrines. Dame Ophélie sera à l’intérieur.

Vous n’avez pas besoin d’entrer à l’intérieur si vous avez récupéré la clé de la cellule de Capon auprès de la cuisinière. Sinon, dérobez un autre exemplaire de cette clé sur le pupitre (et chipez le schnaps du sauveur à côté tant que vous y êtes).

Aussi, c’est dans cette pièce que se trouve le livre de la quête « Le carnet de Rosa ». On vous renvoie donc à la solution dédiée.

Si jamais vous souhaitiez parler avec Dame Ophélie, la configuration est sensiblement la même qu’avec Drahomira ou Vitek. Utilisez vos groschen, votre Intimidation ou, plus dur, votre Charisme pour la calmer.

Elle vous conduira ensuite dans une chambre voisine de celle où se trouve Capon, au dernier étage. Tenez, profitez-en pour ramasser le livre La vie en selle III, posé sur la commode.

Fuir Malechov avec Hans Capon

Finalement, ouvrez la cellule de Capon pour être enfin de nouveau réunis. De joyeuses retrouvailles auxquelles se joint un nouveau visage : Vauquelin Brabant, un chevalier français et allié de la cause.

Henry dévoile ensuite son plan pour sortir d’ici. Hélas, se faufiler à travers un passage secret humide et étroit ne convient pas à Hans, ce qui perturbe la suite des opérations. Vous pouvez tenter de le convaincre, y compris via le choix de dialogue favorisant une éventuelle romance avec Capon, « Nous y parviendrons ensemble ».

Vauquelin Brabant suggère alors une autre approche. Les hommes de De Berg étant partis, nos trois hommes pourraient s’échapper par la porte d’entrée en s’emparant de chevaux encore présents dans les écuries.

Pour parer à un éventuel combat, Brabant et Capon aimeraient bien pouvoir compter sur une arme. Si vous en avez en rab, allez-y, sinon pas d’inquiétude, vous allez avoir l’occasion d’en récupérer deux très facilement.

Ensuite, très important, dites « Je pars en éclaireur ». En effet, se précipiter aux chevaux est le meilleur moyen d’être repéré par les gardes. Brabant vous propose de faire un signal avec votre torche, quand vous serez prêt. Mais il est également possible de revenir voir vos deux compères dès que vous pensez avoir suffisamment libéré la voie.

Trouver une arme pour Hans Capon et Vauquelin Brabant

Si vous tenez à offrir une arme à Brabant et Capon, rien de plus simple. Descendez d’un étage et ouvrez la porte la plus proche pour (re)pénétrer dans la chambre de Dame Ophélie.

À l’intérieur et juste à côté de la porte sont posées contre le mur une épée longue à large lame et une épée militaire. Ramassez les deux armes puis remontez et faites la distribution auprès de Capon et Brabant.

Conduire Capon aux chevaux

Avant de faire bouger Capon et Brabant, assurez-vous que la voie est libre. Si vous êtes très bon en Furtivité et que votre tenue est adéquate, allez donc assommer quelques gardes. Dès que vous posez de nouveau le pied dans la cour, vous verrez un premier garde patrouille aux remparts côté sud. Ensuite, franchissez le pont-levis qui mène aux tentes et assommez un deuxième garde qui se balade droit devant.

Enchaînez avec un troisième qui surveille l’horizon près de la porte principale. Enfin, un dernier garde dort dans la plus grande des tentes. Même si ce n’est pas nécessaire de s’en occuper, assommez-le lui aussi si vous êtes à l’aise et que vous ne souhaitez prendre aucun risque.

Une fois que plus aucun garde ne risque de vous surprendre, remontez voir Brabant et Capon et donnez le feu vert avec « (Aller voir les chevaux) » pour que tout le monde descende. Ils se positionneront ensuite près des chevaux et attendront que vous ouvriez la porte. Faites donc, ce qui déclenchera une cinématique et clôturera votre infiltration de la forteresse.

Sortir par le passage secret

Petit fait amusant, il est quand même possible de vous en tenir à votre idée de départ de ramener Capon par le passage secret. Au moment où Brabant et Capon vous attendent en haut des escaliers de la tour, passez derrière Capon, accroupissez-vous et assommez-le. Ensuite, traînez-le jusqu’au passage en faisant attention que la voie est libre. Le retour jusqu’à la forêt s’effectuera sous forme d’ellipse et Brabant vous suivra.

Cette méthode nécessite de déposer puis reprendre Hans devant chaque porte qu’il faut ouvrir, ce qui peut être un peu rébarbatif. Néanmoins, c’est une manière amusante de terminer la quête en plus de ne pas avoir à se confronter aux ennemis proches des écuries. Restez quand même vigilant et assommez ceux qui pourraient se trouver sur votre chemin. En revanche, Hans n’appréciera pas trop cette méthode.

Escorter Capon en lieu sûr

Pendant que vous chevauchez avec Brabant et Capon pour mettre ce dernier en lieu sûr, discutez donc avec votre nouvel allié pour apprendre un peu à le connaître. Vous finirez par déclencher une autre cinématique introduisant les retrouvailles avec Hanush de Leipa, Radzig Kobyla et Godwin.

Faites à vos amis un résumé plus ou moins long de vos péripéties depuis l’attaque au lac, après quoi vous apprenez qu’un rassemblement des alliés de Venceslas s’organise à Raborsch. Si tout le monde ici présent s’y rend, y compris Brabant et Capon, d’autres plans attendent Henry.

En effet, un conseil va se tenir à Kuttenberg et le roi Sigismond en personne souhaite y faire une annonce importante. Pour espérer y participer, Hanush conseille à notre héros de se servir de Vavak. La quête se termine alors que les chemins d’Henry et Capon se séparent une fois encore. La prochaine quête s’intitule « Le jeu du roi ».

