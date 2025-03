Disco Elysium est porté sur mobiles, dans le but d’aller chercher « les utilisateurs TikTok »

Disco Elysium est porté sur mobiles, dans le but d’aller chercher « les utilisateurs TikTok »

Kingdom Come Deliverance II passe en version 1.2 et ajoute le support des mods

Kingdom Come Deliverance II passe en version 1.2 et ajoute le support des mods

Codemasters et EA doivent sacrifier F1 25 pour repartir sur de meilleures bases en 2026

Codemasters et EA doivent sacrifier F1 25 pour repartir sur de meilleures bases en 2026

Hello Sunshine : Un nouveau jeu de survie annoncé sur PC par Red Thread Games, le studio norvégien derrière Dustborn

Hello Sunshine : Un nouveau jeu de survie annoncé sur PC par Red Thread Games, le studio norvégien derrière Dustborn

IXION : Le jeu de gestion spatial de Bulwark Studios et Kasedo Games sortira le 8 avril sur PS5 et Xbox Series

IXION : Le jeu de gestion spatial de Bulwark Studios et Kasedo Games sortira le 8 avril sur PS5 et Xbox Series

Un actionnaire minoritaire s’attaque à Ubisoft et prétend que l’éditeur était en discussion pour vendre ses licences à EA et Microsoft

Un actionnaire minoritaire s’attaque à Ubisoft et prétend que l’éditeur était en discussion pour vendre ses licences à EA et Microsoft

Le supposé remake de The Elder Scrolls IV: Oblivion pourrait sortir d’ici quelques semaines

Le supposé remake de The Elder Scrolls IV: Oblivion pourrait sortir d’ici quelques semaines

Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée lancera sa démo le 16 mars

Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée lancera sa démo le 16 mars

EA Sports FC 25 dévoile la Team Of The Week n°26

EA Sports FC 25 dévoile la Team Of The Week n°26

Assassin’s Creed Shadows : Ubisoft dévoile une publicité pour le lancement du jeu et confirme le support Steam Deck

Assassin’s Creed Shadows : Ubisoft dévoile une publicité pour le lancement du jeu et confirme le support Steam Deck

Opus Major : Un nouveau studio français voit le jour et développe un premier jeu centré sur la musique

Opus Major : Un nouveau studio français voit le jour et développe un premier jeu centré sur la musique