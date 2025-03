Récupérer l’épée de la Guilde des mains d’Emmeram

Retrouvez Menhard à la sortie du « Tournoi de Kuttenberg » ou bien, comme d’habitude, à l’arène de combat de la confrérie pour lui proposer une nouvelle fois votre aide.

L’épée de la guilde est donc toujours dans les mains de Emmeram, et il ne peut en être ainsi pour la bonne tenue de la Confrérie. Avec Henry, acceptez d’aller le voir.

En journée, celui-ci se trouve dans sa boucherie dans une rue adjacente à la place de l’hôtel de ville, vers le centre de la ville de Kuttenberg. Entrez et parlez au boucher.

Celui-ci vous explique qu’il a balancé l’épée dans un tas d’ordures hors de la ville. Il va alors commencer à faire des yeux de biches, en regrettant ce qu’il a fait et en voulant faire la paix avec vous, ce à quoi vous pouvez être sensible ou non. Vous apprenez ensuite que l’épée est près d’un gros buisson. Il va donc falloir fouiller un peu.

Trouver l’épée dans le tas d’ordures

Le tas d’ordures se trouve à la sortie sud-ouest de la ville. En arrivant à proximité, il s’agit carrément d’une décharge à ciel ouvert qui dévale même la pente vers les mines. Trois bouts de terres meubles sont donc à localiser pour creuser.

Le premier se trouve au sommet de la pente, près d’une grosse flaque de sang et d’un amalgame d’abats. Creusez mais vous ne trouverez rien. Commencez à descendre la pente en faisant attention au fait que des chiens sauvages rôdent. La combat est relativement inévitable, à moins d’avoir une potion d’Ésope de qualité forte ou d’Henry.

Du haut de la pente, vous verrez un deuxième trou en contrebas, vers le sud, puis le dernier, un peu plus loin et direction sud-est. Malheureusement, ni l’un ni l’autre ne contient l’épée. Henry comprend qu’Emmeram l’a bien berné, ce qui mérite une petite explication.

Retournez voir Emmeram au repère d’objectif associé (en soirée du côté nord-est de la ville), et parlez-lui. Celui-ci se moque allègrement de notre héros, en précisant que jamais il ne voudra faire la paix avec Menhard.

Et pour cette raison, il a carrément brisé l’épée en deux. De là, vous pouvez partir ou bien corriger Emmeram en lui adressant quelques patates. S’en suit alors un petit combat dans le cas où vous souhaitez pas laisser cette mauvaise farce impunie.

Rapporter l’épée brisée à Menhard et la reforger

Retournez voir Menhard et dites lui « Je vous ai apporté l’épée ». Catastrophé de l’état de l’arme, vous pouvez vous vanter auprès de lui d’avoir mis une petite correction à Emmeram, ce qui fera sourire le maître d’armes.

Ce dernier a ensuite une idée : demander à Henry de reforger l’épée. Lui qui est forgeron, ce devrait être possible. Vous aurez cependant besoin d’un ensemble de fixations et de deux morceaux d’acier de Tolède. Dans une ville bourrée de forgerons et d’armurier, vous trouverez cela facilement, que ce soit à l’achat ou au terme d’un vol de coffre.

Quand vous avez tout, allez donc à la forge au sud du point de téléportation ouest de la ville. C’est la plus facile d’accès, et ce à toute heure. Pour la fabrication, vous devriez connaître la chanson.

Chauffer la lame jusqu’à la couleur jaune paille, frapper en rythme avec des étincelles sur chaque zone de l’épée, la retourner de temps en temps, et recommencer l’étape. Vous obtiendrez ainsi une Épée longue de la Guilde.

Apportez-la à Menhard et celui-ci sera bluffé de la qualité de votre travail. En guise de récompense, il vous offre 60 groschen et vous emmène avec lui pour l’installer. La quête se termine et une dernière tâche peut être effectuée en s’adressant à Menard : « La veuve et le testament ».

