Dragon Ball Z: Kakarot – Le DLC centré sur Dragon Ball Daima dévoile de nouvelles images de gameplay

Du gameplay inédit pour le DLC Dragon Ball Daima

Contrairement à Sparking Zero, centré sur le combat en arène, Dragon Ball Z: Kakarot proposera une adaptation sans doute plus fidèle de Dragon Ball Daima, avec un gameplay mettant en avant le côté aventure de la dernière création de Toriyama. Sachez que le DLC se divise en deux parties avec la première qui reprendra évidemment le début de l’histoire, où Goku retrouve son état de petit garçon et part dans le monde des démons pour récupérer les Dragon Balls et retrouver sa forme originelle, pour lui et ses amis. Pour les Super Saiyan 4, et autres joyeusetés, il faudra bien être patient et attendre la partie 2.

Bandai Namco précise qu’il ne sera pas nécessaire d’avoir terminé le jeu de base pour lancer le DLC. Cela tombe bien, puisque le titre ressortira en version physique sur PS5 et Switch le 18 juillet prochain dans une « Daima Edition », comprenant le jeu de base et les deux parties du DLC. La nouvelle vidéo de gameplay dévoilée nous fait un tour d’horizon du jeu. On retrouve bien sûr les fondamentaux de la licence avec une exploration libre, ici le troisième monde des démons, ainsi que des combats dynamiques.

Petite nouveauté : certaines attaques infligeront des altérations d’état, comme le poison. Comme dans l’anime, il sera possible de manger différents types d’insectes pour se remettre sur pied. Goku ne se battra pas seul et pourra compter sur sa petite bande (Glorio, Kaïo Shin et Panzy) pour infliger des coups spéciaux.

La partie 1 du DLC Dragon Ball Daima de Dragon Ball Z: Kakarot sortira le 17 juillet prochain sur PS4, PS5, Xbox, Switch et PC via Steam.