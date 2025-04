Demander de la nourriture à Janosh

Voilà deux semaines que les événements de « Siège » se sont déroulés, et les défenseurs de la forteresse de Suchdol arrive à bout de forces. Alors qu’ils donneraient n’importe quoi pour manger un bout, Henry et Hans lorgnent devant une crotte de Cabot. Henry se ressaisit et se met en tête de trouver quelque chose à se mettre sous la dent pour lui et surtout Capon.

Vous aurez beau demander à une bonne partie des gens que vous croiserez, aucun n’aura de la nourriture sur lui ou elle. Seules quelques personnes bien précises pourront vous aider.

Commencez par vous adresser à Janosh, la personne en charge de la nourriture. Direction la cuisine et plus précisément la salle à manger pour trouver votre homme. Sans surprise, il ne peut pas vous faire de faveur.

Diable Sec, qui se trouve à côté, s’en prend alors à vous. Excédé par la situation, et par le fait que Cabot soit nourri, Hynek estime que votre toutou n’est pas la priorité. Le pire est alors envisagé : tuer Cabot pour en faire de la nourriture.

Hors de question de toucher à ce pauvre chien, et vous pouvez justement le faire savoir à Diable Sec. Vous pouvez y arriver avec un test de persuasion difficile en Éloquence et en Intimidation. En cas d’échec ou en utilisant l’autre réponse, vous déclencherez un combat à mains nues contre Hynek.

Si vous avez sur vous votre armure destinée au combat, vous aurez une grande résistance face à votre collègue. Quoi qu’il en soit, il ne s’agit pas de la bagarre la plus dure du jeu. Restez juste prudent si vous êtes mal engagé dans le combat, en parant et en esquivant pour ensuite riposter.

Si toutefois vous souhaitez quand même manger Cabot, faites-le savoir à Diable Sec et il préparera deux La meilleure soupe de l’homme. Elle donnera +30 en Alimentation.

Aider le maître des écuries et essayer d’apprivoiser Boudicca

Normalement, un marqueur d’objectif devrait apparaître sur la carte. Il fait référence au maître des écuries. Parlez-lui pour apprendre qu’une jument Boudicca, ne veut pas être montée. Pourtant, il le faudrait, pour sa santé.

Proposez d’essayer de la monter. Approchez de la jument et allez avec elle dans la basse-cour puis faites quelques tours jusqu’à ce que l’objectif change pour vous inviter à la ramener aux écuries au même box où vous l’avez récupérée.

La palefrenier vous remerciera et acceptera de vous donner un peu d’alcool qu’il avait caché. Vous recevez donc une eau ardente. Ce n’est pas de la nourriture à proprement parler mais c’est un consommable que vous pourrez donner à Capon pour couper la faim.

Fouiller la maison dans la basse-cour

Absolument tous les coffres, sacs et paniers de la forteresses sont vides de nourriture, y compris votre coffre personnel. Il y a cependant une exception qui nécessite de commettre un vol. Qu’il s’agisse d’un bug, d’un oubli de l’équipe de développement ou que ce soit volontaire, un unique coffre contient encore quelque chose de frais et comestible. Allez dans la basse-cour puis dans la maison sur votre gauche, là où Janek et Jaroslav jouent aux dés.

Entrez, et vous remarquerez que vous n’avez pas le droit d’être là. Pas de panique, personne ne devrait vous embêter. Ouvrez la porte au fond à droite. Vous serez dans une petite pièce avec un coffre à la serrure de difficulté « Facile ». Ouvrez-le si vous avez un crochet pour trouver à l’intérieur deux lépiotes séchées et une viande de chevreuil séchée.

Emprunter les chaussures dans le coffre de Dame Frenzl

Enfin, la manière la plus « conventionnelle » de se mettre quelque chose dans l’estomac se trouve du côté de Godwin, Kubyenka, et les autres, en train de discuter dans la cour intérieure. Parlez-leur et après un débat sur les femmes tchèques versus les femmes maliennes, Musa parlera d’une histoire où un soldat avait réalisé une soupe aux chaussures lors d’un siège.

Alors que tout le monde s’interroge sur le goût d’un tel plat, Musa indique que des chaussures en cuir fin de mouton pourraient faire l’affaire. Kubyenka en a justement vu aux pieds de la femme de Frenzl. Attention, si vous menez cette partie de la quête à son terme, vous vous bloquerez pour le trophée 🏆 Carême.

Allez donc retrouver Gerda, la femme du capitaine Frenzl, pour lui demander de récupérer sa paire. Face à une telle demande, Gerda va faire les gros yeux. Grâce à un test de persuasion, vous pourrez néanmoins la convaincre.

L’Intimidation reste la manière la plus simple, mais privilégiez l’Éloquence si vous être un maître en la matière, avec un niveau maximal. En cas de réussite, elle acceptera de vous donner la clé qui ouvre son coffre.

Montez les escaliers comme pour aller à votre chambre puis allez de l’autre côté du couloir. Un garde sera posté devant la porte de la chambre de Gerda. Dites-lui que vous venez de sa part pour qu’il vous laisse entrer.

Ouvrez le coffre de difficulté difficile grâce à la clé puis récupérez à l’intérieur les chaussures en cuir d’agneau.

Retournez voir Musa pour les lui donner. Laissez-le cuisiner pendant une heure et il vous donnera deux soupes de chaussure. Elles rendent + 15 en Alimentation.

Apporter de quoi manger à Capon

Quelle que soit la nourriture que vous ayez sur vous, donnez-la à Capon. Vous pouvez même ne rien lui donner du tout si rien ne vous tente. Il émettra en tout cas un jugement différent selon la nourriture donnée.

Ensuite, des funérailles s’apprêtent à se lancer, ce qui lance une cinématique où Godwin se prépare à tenir un discours. Vous passez alors temporairement au contrôle du prêtre et devez choisir entre réciter un requiem et inventer un sermon. Peu importe votre choix, le test va évidemment être réussi.

Le moment de recueillement va toutefois tourner court puisqu’une nouvelle attaque est lancée par l’armée pragoise. Zizka vous envoie aux remparts pour repousser les échelles.

Repoussez les ennemis des murs

Foncez donc sur les remparts et préparez-vous à jongler entre tuer des ennemis et repousser quatre échelles. Rien de particulier par rapport à d’habitude, faites comme dans les quêtes précédentes.

Faites juste attention au léger malus que vous impose le fait d’avoir l’estomac vide, et ne vous laissez pas surprendre par un soldat pendant que vous repoussez une échelle.

Une fois celles-ci renversées, une cinématique se lance où vous découvrez que les ennemis sont dans la tour. Il va donc falloir les déloger.

Éliminer les ennemis dans la tour et sur les remparts/Repousser les échelles apposées sur le mur arrière

Après avoir enfoncé la porte et une fois à l’intérieur de la tour, votre objectif est double. Nettoyez la tour et les remparts de ses assaillants tout en repoussant les deux échelles posées sur le mur arrière.

Faites attention car cette fois il y a des chances que vous vous battiez seul face à plusieurs adversaires. Allez-y petit à petit via des parades et contres parfaits. N’oubliez pas de monter tout en haut pour éliminer les envahisseurs, et ouvrez l’accès à la tour pour vos alliés, à l’étage inférieur.

Revenez ensuite au niveau des remparts et terminez le travail en tuant les ennemis restants et en repoussant les échelles. Notez que vos alliés le feront pour vous si vous n’avez pas eu la possibilité de vous en occuper.

Une fois les objectifs remplis, l’armée pragoise bat une nouvelle fois en retraite. Toutefois, il ne s’agit pas d’une bonne nouvelle non plus puisque la basse-cour a été perdue. Zizka ordonne ainsi de remonter le pont-levis. Face au désespoir grandissant, le capitaine secoue ses troupes.

Une ellipse plus tard, nous voici à la salle de réunion. Zizka est lucide, Suchdol n’en a plus pour longtemps. Les alliés restent cependant d’accord sur une chose : hors de question de céder l’argent aux Pragois. Tous sauf Katherine, qui en a plus qu’assez de cette guerre et des morts qu’elle a causée. Elle quitte la réunion en claquant la porte.

Il reste tout de même à trouver une solution. Il faut absolument prévenir Jobst en lui envoyant un message. Une tâche extrêmement relevée puisqu’il faut arriver à subtiliser un cheval aux Pragois pour le rejoindre. Samuel se propose alors pour y aller. Henry va ensuite emboiter le pas en se proposant également.

Même Capon se porte volontaire, mais il restera ici tant il est précieux. C’est donc acté, Henry et Samuel quitteront la forteresse par les remparts pour retrouver Jobst.

Terminez ce que vous avez à faire et allez attendre sur les remparts

Avant de vous poster sur les remparts, il vous reste plusieurs choses à faire. Commencez par parler à Zizka, qui souhaite vous parler de Katherine. Il vous raconte son histoire tragique, et notamment le fait qu’elle a perdu son mari et son nourrisson à cause de Sigismond et de la guerre. Depuis, la vengeance l’anime, et elle tente de tout garder en elle.

Zizka vous a donc confié tout ça pour comprendre la réaction de Katherine durant la réunion. Sans doute n’a-t-elle pas envie de perdre encore quelqu’un de précieux. Quelqu’un comme Henry ? C’est en tout cas une raison possible vu le lien tissé entre elle et lui.

Zizka vous conseille alors de lui parler, avant de vous souhaiter bonne chance. Notez que c’est maintenant que vous pourrez concrétiser une romance. Soit avec Capon, soit avec Katherine.

Dire au revoir à Capon

Quittez la salle de réunion et entrez dans la chambre de Capon, au même étage, pour lui dire au revoir. Capon voudra alors raconter une histoire mettant en scène deux chevaliers.

Intéressez-vous à son histoire, et vous pourrez même suggérer qu’elle ressemble beaucoup à Henry et Capon. Et pour cause, il a peur de perdre Henry, ce qui serait, pour lui, équivalent à tout perdre. Si vous souhaitez rester ami avec Capon et quand même montrer votre affection, dites « Je vais m’en sortir. Ne t’en fais pas ».

Si vous voulez conclure la romance avec Hans, alors choisissez « (L’embrasser) ». Un baiser puis une nuit d’amour attendra nos deux jeunes tourtereaux.

Dire au revoir à Katherine

Il est également temps de dire au revoir à Katherine. Vous la trouverez, en pleurs, au niveau de l’infirmerie. Avec ce que vous a dit Zizka, vous comprenez être témoin de la peur de Katherine. La peur de tout perdre, à nouveau. Vous pouvez alors la consoler et concrétiser votre romance en disant « Je vais ramener de l’aide et tout ira pour le mieux ».

Henry jurera alors qu’il reviendra et que Katherine aura sa vengeance. Elle s’avance alors et embrasse Henry. Sachez que, avant de vous diriger vers les remparts, il est également possible de dire au revoir à Musa ainsi qu’à Diable Sec et Janosh.

Vous n’avez plus qu’à monter aux remparts et attendre la suite. Vous croiserez Kubyenka et Godwin sur la route. Le point à rejoindre sur les remparts est le même que celui du chapitre précédent, où vous tiriez avec Capon.

Faites « Attendre » et, en cas de romance poursuivie avec Katherine, celle-ci viendra rejoindre Henry pour passer un moment tendre avant le départ.

Vos adieux effectués (et/ou après votre moment intime vécu), Henry, Samuel et Godwin se présentent sur les remparts. Le prêtre souhaite bonne chance aux deux frères, avant que ceux-ci ne parviennent à descendre au pied de la forteresse.

À peine en bas, notre héros cherche déjà Samuel, qui semble avoir pris de l’avance. La quête se termine et ouvre la prochaine, intitulée « Représailles ».

Tous les autres chapitres de l’histoire principale sont à retrouver dans un article dédié. Nous vous avons également concocté des astuces sur Kingdom Come Deliverance II ainsi qu’une FAQ regroupées à l’intérieur de notre guide complet du titre.