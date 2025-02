Gagner facilement et rapidement de l’argent

Les groschen sont importants sur plusieurs plans dans Kingdom Come Deliverance II. On peut bien sûr acheter équipement, armes et nourriture avec, mais ils sont également nécessaires à l’acquisition d’une chambre, à un boost de compétences auprès d’un instructeur.

Ils risquent même de convaincre quelqu’un qui serait réticent à vous aider ou à vous donner des informations, débloquant ainsi des quêtes. Si des méthodes simples existent pour gagner de l’argent, vous allez voir également qu’il est possible d’être également très économe.

Vendre son équipement et ses objets…

La manière la plus évidente de se faire de l’argent facilement est de revendre de l’équipement ou des bijoux comme des bagues ou des croix. Il faut simplement faire attention à qui l’on s’adresse. Vous pourrez vendre des armes à un forgeron, mais pas un aubergiste, par exemple.

Le seul problème, c’est que l’argent dont dispose le marchand est limité. Si vous disposez d’un matériel dont la valeur de vente est de 450 groschen, mais que votre interlocuteur n’en a que 200, vous vendrez à perte. En plus, vous devrez parcourir la map à la recherche d’un autre marchand, sans avoir plus de promesses de faire face à une plus grande trésorerie.

En d’autres termes, la vente n’est pas la plus des intéressantes, au début du jeu tout du moins. Arrivé à Kuttenberg, après plusieurs dizaines d’heures de jeu, ce sera en revanche plus lucratif vu la densité de marchands au m².

… et vendre ce qui a été volé aux receleurs

Toujours au niveau de la vente, les objets volés ne répondent pas vraiment aux mêmes règles. Vendre un objet que vous avez dérobé est susceptible d’être remarqué par le marchand, et vous serez dénoncé.

Toutefois, il existe des receleurs qui justement sont particulièrement intéressés par ces objets volés. C’est le cas de Barbe-Blanche au Camp des nomades de la région de Trosky, ou le tavernier de l’Antre du diable de la région de Kuttenberg.

Et puis si vous voulez quand même vendre vos objets volés sans passer par un receleur, rangez-les dans un de vos coffres et attendez quelques jours que leur statut d’objet volé disparaisse.

Débloquer certains atouts

Si vous voulez persister dans la voie de la vente, débloquer des atouts bien précis vous aideront à vendre plus cher et plus facilement votre marchandise.

« Marchandises astiquées » , niveau 6 de la compétence Éloquence, permet de vendre 10% plus cher des armes, armures et vêtements avec un état entre 98 et 100%

, niveau 6 de la compétence Éloquence, permet de vendre 10% plus cher des armes, armures et vêtements avec un état entre 98 et 100% « Adepte des arts mystiques » , niveau 8 de la compétence Éloquence, permet d’acheter et de vendre des potions, herbes, recettes, ouvrages et objets liés à l’alchimie à un prix 10% plus intéressant

, niveau 8 de la compétence Éloquence, permet d’acheter et de vendre des potions, herbes, recettes, ouvrages et objets liés à l’alchimie à un prix 10% plus intéressant « Artisan » , niveau 8 de la compétence Éloquence, permet d’acheter et de vendre des armes, armures et vêtements à un prix 10% plus intéressant

, niveau 8 de la compétence Éloquence, permet d’acheter et de vendre des armes, armures et vêtements à un prix 10% plus intéressant « Filou » , niveau 10 de l’Éloquence, facilite la vente d’objets volés

, niveau 10 de l’Éloquence, facilite la vente d’objets volés « Acolyte » , niveau 20 de l’Éloquence, permet de vendre des biens volés à n’importe qui sans être soupçonné

, niveau 20 de l’Éloquence, permet de vendre des biens volés à n’importe qui sans être soupçonné « Vendeur de potions », niveau 6 d’Alchimie, permet de vendre les potions créées 30% plus cher.

Gagner aux dés

Une bonne partie de dés face à un joueur qui bien riche est une façon rapide de gagner des groschen. Le maximum d’une mise avec ou sans insigne dépasse facilement 100 groschen. Maintenant, le plus dur est de gagner la partie, ce qui, en cas de malchance ou de mauvais moves, peut au contraire vous faire perdre votre mise.

N’oubliez pas d’utiliser l’astuce de sauvegarde et de retour au menu pour relancer si besoin. Et utiliser les meilleurs dés récupérés au fil de votre aventure pour maximiser vos chances. Idem en ce qui concerne les insignes, si vous en mettez un en jeu.

Éviter et contourner les dépenses

Maintenant que tout ou presque a été dit sur la manière de gagner des groschen, il convient de rappeler qu’il est quasiment toujours possible d’éviter les dépenses. Fouiller les cadavres, mais aussi et surtout les bourses, ou encore crocheter des coffres et dérober leur contenu est un bon moyen de se substituer à l’achat

Il n’y a même pas de débat entre acheter de l’équipement ou le voler la nuit dans le coffre du marchand choisi si vous disposez de bons niveaux de compétence en Furtivité, en Vol et en Agilité.

Aussi, disposer d’un fort niveau de Charisme, d’Éloquence, et tout autre compétence de persuasion vous permettra de convaincre les personnages sans avoir recours à l’argent, lorsque l’option est indiquée. Et, dans le pire des cas, cette persuasion vous donnera la possibilité de marchander plus facilement, réduisant le prix initial.

Récupérer immédiatement l’argent dépensé

Enfin, il est aussi possible de rembourser vos propres dépenses, en « trichant » un peu. Prenons l’exemple du pédagogue de compétence. En déboursant 150, 500 ou 1500 groschen pour vous entraîner, vous pouvez fouiller discrètement la bourse de l’instructeur et récupérer vos groschen dans la foulée. En gros, vous aurez bénéficié d’un entraînement « gratuit ».

Notez qu’il faut parfois fouiller plusieurs fois la bourse pour tout récupérer. Soyez donc très prudent et n’hésitez pas à sauvegarder avant de faire ce genre de délit. Attention, ce n’est pas possible auprès de certains instructeurs, comme Noueux ou Diable Sec.

D’énormes économies sont également faisables lors de l’achat d’un cheval. Même si vous en acheter un à un prix très onéreux, comme 4000 groschen par exemple, vous êtes en mesure de récupérer cette somme en allant voler le coffre du palefrenier à qui vous l’avez versé.

Bien sûr, la contrepartie de ces dernières astuces est qu’il faut déjà posséder cet argent sur soi, mais la rentabilité est incontestable.

Pour davantage d’astuces sur Kingdom Come Deliverance II, consultez notre guide complet du jeu. On vous propose également la soluce de l’histoire principale, des quêtes annexes ou encore des différentes activités disponibles.