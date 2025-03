Liste des esquisses de forgeron

Chronologiquement la première disponible dans Kingdom Come Deliverance II, la forge de Tachov de la région de Trosky risque d’être celle où vous découvrirez le mini-jeu de fabrication. Fers à cheval, haches, épées courtes, épées longues, nous vous indiquons ci-dessous tout ce qu’il est possible de créer par la force du fourneau, de l’enclume et du marteau.

Notez que, comme pour les potions, monter son niveau de Fabrication permettra de débloquer la quatrième qualité d’équipement. Les armes créées par Henry seront donc plus puissantes et résistantes, et se vendront aussi plus cher. Retrouvez ci-dessous tous les plans de forge par catégories, rangées par ordre alphabétique.

Épées

Voici la liste des épées à une main que l’on peut forger. Il arrive que les esquisses puissent être trouvées à de multiples endroits, auquel cas nous tentons d’en indiquer plusieurs.

Basilard

Emplacement : Dans un sac à l’intérieur du point d’intérêt Grotte à Apollonia , à l’est du Château de Trosky . À acheter ou voler auprès de Maître Enderlin , armurier de la ville de Kuttenberg situé dans l’allée des primeurs.

: Matériaux requis : 1 Fixation 1 Cuivre 1 Bois exotique 1 Acier de Tolède 1 Fer

:

Dague improvisée/Épée de chasseur artisanale

Emplacement : À acheter ou voler auprès de Maître Enderlin , armurier de la ville de Kuttenberg situé dans l’allée des primeurs.

: Matériaux requis : 2 Ferraille 1 Fixation

:

Épée de chasseur

Emplacement : Automatiquement apprise durant la quête secondaire « Le fils du forgeron », région de Trosky À acheter ou voler auprès de Radovan le forgeron de Tachov , région de Trosky À acheter ou voler auprès de Maître Enderlin , armurier de la ville de Kuttenberg situé dans l’allée des primeurs.

: Matériaux requis : 2 Acier 1 Ferraille 1 Fixation

:

Épée de concours

Emplacement : Automatiquement apprise durant la tâche « Marteaux et Pinces » se déroulant à la forge de Grund , région de Kuttenberg

: Matériaux requis : 2 Acier 1 Ferraille 1 Fixation

:

Épée de noble

Emplacement : À récupérer dans le coffre au milieu de la Forge abandonnée , un point d’intérêt situé à l’est de Wysoka , région de Kuttenberg

: Matériaux requis : 1 Peau de cerf 1 Pommeau d’épée orné 1 Garde d’épée à cornes 1 Acier de Tolède 1 Fer

:

Épée du seigneur Valentin

Emplacement : À récupérer pour la résolution de la tâche « Le reliquaire », en observant le tombeau de Seigneur Valentin dans la crypte du Monastère de Sedlec , région de Kuttenberg

: Matériaux requis : 1 Cuivre 1 Garde d’épée droite 1 Peau de vache 1 Pommeau d’épée à pièce 1 Acier de Francfort 1 Ferraille

:

Épée large

Emplacement : À acheter ou voler auprès de Maître Enderlin , armurier de la ville de Kuttenberg situé dans l’allée des primeurs À récupérer dans le grenier de l’Ermite à Apollonia , un homme rencontré dans la quête secondaire « L’ermite », région de Trosky

: Matériaux requis : 1 Garde d’épée droite 1 Cuivre 1 Peau de vache 1 Pommeau d’épée à pièce 1 Acier de Francfort 1 Fer

:

Épée militaire

Emplacement : À acheter ou voler auprès de Radovan le forgeron de Tachov , région de Trosky À acheter ou voler auprès de Maître Enderlin , armurier de la ville de Kuttenberg situé dans l’allée des primeurs.

: Matériaux requis : 1 Garde d’épée ordinaire 1 Peau de porc 1 Pommeau d’épée à pièce 1 Acier 1 Fer

:

Épée à coquille

Emplacement : À récupérer dans le coffre à serrure difficile du Campement ennemi situé au nord-ouest de Stara Kutna , région de Kuttenberg .

: Matériaux requis : 2 Aciers de Tolède 1 Fixation 2 Fragments de ramure 1 Fer

:

Fauchon

Emplacement : À récupérer à la Forteresse de Semine , dans un coffre du grenier des écuries, région de Trosky À acheter ou voler auprès de Maître Enderlin , armurier de la ville de Kuttenberg situé dans l’allée des primeurs

: Matériaux requis : 1 Fer 3 Aciers de Francfort 1 Pommeau d’épée à pièce

:

Sabre de noble

Emplacement : À récupérer dans un petit coffre surélevé dans une pièce du vignoble du monastère de Sedlec , situé au nord de la ville de Kuttenberg et où l’on s’y aventure à l’occasion de la quête secondaire « In Vino Veritas ». La pièce est accessible en prenant la première porte à droite au premier étage du bâtiment principal du vignoble, puis en ouvrant une deuxième porte sur la droite. À récupérer dans le point d’intérêt Coffre caché , à l’étage de la maison la plus au sud du village incendiée d’ Opatowitz , région de Kuttenberg

: Matériaux requis : 1 Fer 2 Aciers de Tolède 1 Peau de cerf 2 Cuivres 1 Fixation

:

Sabre de rikonaris

Emplacement : Automatiquement fournie au cours de la tâche « La malédiction du voïvode », région de Trosky .

: Matériaux requis : 1 Eau au charbon 1 Fer 1 Peau de cerf 1 Cuivre 1 Fixation 2 Aciers

:

Sabre ordinaire

Emplacement : À récupérer dans une sacoche à côté d’un pendu se situant au sud-ouest d’ Horschan , région de Kuttenberg . L’endroit est représenté par une icône de point d’intérêt.

: Matériaux requis : 1 Fixation 1 Ferraille 2 Aciers de Francfort

:

Shashka de Couman

Emplacement : À acheter ou voler auprès de la plupart des forgerons de Kuttenberg

: Matériaux requis : 1 Fer 2 Aciers de Francfort 1 Fixation 1 Cuivre

:

Épées longues

Voici la liste des épées longues que l’on peut forger. Il arrive que les esquisses puissent être trouvées à de multiples endroits, auquel cas nous tentons d’en indiquer plusieurs.

Épée de l’ermite

Emplacement : Automatiquement fournie au cours de la quête secondaire « L’ermite », région de Trosky

: Matériaux requis : 1 Épée brisée d’Ambroise 1 Acier de Francfort 2 Ferrailles

:

Épée longue commune

Emplacement : À acheter ou voler auprès de Radovan le forgeron de Tachov , région de Trosky À acheter ou voler auprès de Maître Enderlin , armurier de la ville de Kuttenberg situé dans l’allée des primeurs À acheter ou voler auprès du Maître Peter Mannlicher , armurier de la ville de Kuttenberg

: Matériaux requis : 2 Fers 1 Pommeau d’épée à pièce 1 Garde d’épée ordinaire 1 Peau de porc 3 Aciers

:

Épée longue de bataille

Emplacement : À acheter ou voler auprès du Maître Peter Mannlicher , armurier de la ville de Kuttenberg À acheter ou voler auprès de Maître Enderlin , armurier de la ville de Kuttenberg situé dans l’allée des primeurs. À acheter ou voler auprès de Zdmiri , forgeron de Grund , région de Kuttenberg À récupérer dans le coffre au milieu de la Forge abandonnée , un point d’intérêt situé à l’est de Wysoka , région de Kuttenberg

: Matériaux requis : 1 Peau de vache 1 Pommeau d’épée octogonal 1 Garde d’épée à cornes 3 Aciers de Francfort 3 Fers

:

Épée longue de chevalier

Emplacement : À voler dans un panier placé sur une étagère, dans une petite pièce chez Radovan le forgeron de Tachov , région de Trosky À acheter ou voler auprès de Compagnon Taureau , forgeron de la Forteresse de Nebakov, région de Trosky

: Matériaux requis : 1 Peau de porc 1 Pommeau d’épée à pièce 1 Garde d’épée droite 3 Aciers 2 Ferrailles

:

Épée longue de duel

Emplacement : À récupérer dans un coffre à l’intérieur du point d’intérêt Abri verrouillé , situé légèrement au nord-ouest de Stara Kutna , région de Kuttenberg . Attention à l’homme qui vous attaquera une fois la serrure crochetée.

: Matériaux requis : 1 Peau de cerf 1 Garde d’épée à cornes 1 Pommeau d’épée en poire 3 Aciers de Tolède 2 Fers

:

Épée longue de la Guilde

Emplacement : Automatiquement fourni au cours de la tâche « Marque de la Confrérie », région de Kuttenberg

: Matériaux requis : 1 Épée longue de guilde 1 Fixation 2 Aciers de Tolède

:

Épée longue à lame large

Emplacement : À récupérer dans l’armurerie du château de Trosky . Rendez-vous dans la partie est, au sein de la Tour de la Vierge. En faisant face à la marmite de la cuisine, ouvrez la porte à droite puis celle sur votre gauche. Vous serez donc dans l’armurerie, et l’esquisse se trouve sur une étagère sur votre gauche. À acheter ou voler auprès du Maître Peter Mannlicher , armurier de la ville de Kuttenberg

: Matériaux requis : 1 Peau de vache 1 Pommeau d’épée en poire 1 Garde d’épée ordinaire 3 Aciers de Francfort 2 Fers

:

Épée reforgée de Radzig Kobyla

Emplacement : Automatiquement fournie après la quête principale « La tempête », région de Trosky

: Matériaux requis : 1 Épée longue de Radzig 3 Aciers de Tolède

:

Réplique de « l’Absolutrice »

Emplacement : À récupérer dans le cadre de la quête « L’Absolutrice », région de Kuttenberg . Soit en demandant à Basan d’observer son arme, soit en la volant dans son coffre personnel.

: Matériaux requis : 1 Peau de cerf 1 Pommeau d’épée octogonal 1 Garde d’épée à cornes 2 Aciers de Francfort 2 Fers

:

Haches

Voici la liste des haches que l’on peut forger. Il arrive que les esquisses puissent être trouvées à de multiples endroits, auquel cas nous tentons d’en indiquer plusieurs.

Bec de faucon

Emplacement : À acheter ou voler auprès du forgeron de la forteresse de Suchdol , région de Kuttenberg À récupérer dans le coffre du point d’intérêt Vestiges de caravane , sur le bord de la route commerciale entre Miskowitz et Kuttenberg

: Matériaux requis : 2 Fers 1 Acier de Francfort 1 Fixation

:

Doloire (hache de guerre)

Emplacement : À acheter ou voler auprès d’ Osina le forgeron du château de Trosky À acheter ou voler auprès du Maître Peter Mannlicher , armurier de la ville de Kuttenberg

: Matériaux requis : 2 Fers 1 Acier 1 Fixation

:

Doloire (hache barbue)

Emplacement : À acheter ou voler auprès de Radovan le forgeron de Tachov , région de Trosky À acheter ou voler auprès de Compagnon Taureau , forgeron de la Forteresse de Nebakov, région de Trosky À acheter ou voler auprès de Maître Enderlin , armurier de la ville de Kuttenberg situé dans l’allée des primeurs À acheter ou voler auprès du Maître Peter Mannlicher , armurier de la ville de Kuttenberg

: Matériaux requis : 1 Ferraille 1 Acier

:

Fokosz couman

Emplacement : À acheter ou voler auprès de quelques forgerons de Kuttenberg À récupérer au petit point d’intérêt Lieu de l’érudit , au sud-est de Opatowitz , région de Kuttenberg

: Matériaux requis : 1 Fixation 1 Fer 1 Acier de Francfort

:

Hache d’armes de Brunswick (bonus de précommande)

Emplacement : Automatiquement fourni par Gaibl le scribe , à l’hôtel de ville de Troskovice , région de Trosky , dans le cadre de la quête « Le blason du lion ». La quête est l’objet d’un bonus de précommande du jeu

: Matériaux requis : 1 Fixation 3 Fers 1 Acier de Francfort

:

Hache de bourreau

Emplacement : Dans le coffre du point d’intérêt Abri envahi par la végétation , au nord du village de Troskovice , région de Trosky .

: Dans le coffre du point d’intérêt , au nord du village de , région de . Matériaux requis : 2 Fers 1 Acier de Tolède

:

Hache de charpentier

Emplacement : À acheter ou voler auprès du charpentier de Troskovice, région de Trosky À acheter ou voler auprès de Compagnon Taureau , forgeron de la Forteresse de Nebakov, région de Trosky

: Matériaux requis : 1 Ferraille 1 Fer

:

Hache de chevalier

Emplacement : À récupérer dans le coffre de l’humble chevalier, personnage qui vous confie la tâche « Le reliquaire », région de Kuttenberg . Son campement se trouve au nord-ouest du Monastère de Sedlec , lui-même tout à l’est de la région.

: Matériaux requis : 2 Fers 2 Aciers de Tolède 1 Cuivre 1 Fixation

:

Hache de travail

Emplacement : Automatiquement fournie par Radovan le forgeron de Tachov , région de Trosky , en récompense de la quête « Le fils du forgeron » À acheter ou voler auprès du charpentier de Troskovice, région de Trosky

: Matériaux requis : 2 Ferrailles

:

Hache ornée

Emplacement : Automatiquement fournie au cours de la tâche « La hache du lac », région de Trosky

: Matériaux requis : 1 Hache brisée 1 Fixation

:

Hache protectrice

Emplacement : Automatiquement fournie au cours de la tâche « Éloigner le mal », région de Kuttenberg

: Matériaux requis : 1 Clou sacré 1 Fer à cheval trouvé 1 Pièce porte-bonheur

:

Autre

On termine par les fers à cheval où, là encore, il arrive que les esquisses puissent être trouvées à de multiples endroits. Dans ce cas, nous tentons d’en indiquer plusieurs.

Fers à cheval de chevalier

Emplacement : À acheter ou voler auprès du forgeron de la forteresse de Suchdol À acheter ou voler auprès de Zdimir le forgeron de Grund , région de Kuttenberg À acheter ou voler auprès de plusieurs forgerons de Kuttenberg

: Matériaux requis : 2 Ferrailles

:

Fers à cheval de course

Emplacement : À récupérer aux écuries de Kuttenberg , près de la porte ouest. Face à Hanniker le palefrenier, allez sur la droite, traversez la cour pour trouver sur une table, en face, l’esquisse.

: Matériaux requis : 2 Fers 1 Acier de Francfort

:

Fers à cheval de noble

Emplacement : À acheter ou voler auprès de plusieurs forgerons de Kuttenberg À acheter ou voler auprès de Zdimir le forgeron de Grund , région de Kuttenberg

: Matériaux requis : 1 Fer

:

Fers à cheval de paysan

Emplacement : Automatiquement fournie par Radovan le forgeron de Tachov , région de Trosky , en récompense de la quête « Le fils du forgeron » À acheter auprès d’Osina le forgeron du château de Trosky, ou à récupérer dans son coffre À acheter ou voler auprès de plusieurs forgerons de Kuttenberg À acheter ou voler auprès de Zdimir le forgeron de Grund , région de Kuttenberg

: Matériaux requis : 1 Ferraille

:

Fers à cheval lovariens

(Rédaction en cours)

Pour davantage d’astuces sur Kingdom Come Deliverance II, consultez notre guide complet du jeu. On vous propose également la soluce de l’histoire principale, des quêtes annexes ou encore des différentes activités disponibles.