Considéré comme l’une des sorties les plus importantes de ce début d’année 2020, Animal Crossing : New Horizons arrive sur Switch en mars. Développé toujours par la même équipe et édité par Nintendo, le jeu nous enverra sur une île déserte que l’on pourra façonner selon nos envies. Grâce à la formule évasion de Tom Nook, à vous les vacances de rêve !

On vous centralise ici absolument tout ce qu’il faut savoir sur Animal Crossing : New Horizons avec notre guide complet. Vous aurez droit à des soluces, des astuces pour bien démarrer et une jolie foire aux questions pour tout connaître.

Guides et astuces

Ce guide est actuellement en écriture. Pensez à revenir régulièrement dès sa sortie pour découvrir toutes nos astuces et conseils pour le jeu.

En vrac

FAQ (Foire aux questions)

Pour tout savoir sur Animal Crossing : New Horizons, on vous centralise différentes questions/réponses.

Qu’est-ce que Animal Crossing : New Horizons ?

Animal Crossing : New Horizons est un jeu de simulation / gestion développé par Nintendo. Il s’agit d’un épisode canonique, le premier depuis New Leaf sorti sur 3DS. On y incarne un villageois sur une île vierge où l’on pourra personnaliser son environnement et créer son propre havre de paix. Il est question de fabriquer, collecter des matériaux, satisfaire les besoins de ses habitants…

Quelles sont les nouveautés d’Animal Crossing : New Horizons ?

Cet épisode apporte pas mal de nouveautés. En plus d’approfondir la majeure partie des mécaniques déjà existantes, il permet une plus grande personnalisation de son espace. Après la ville de Neaw Leaf, New Horizons nous permet de gérer notre île. Plus grande, plus vaste, on peut jouer sur sa typographie en créant des falaises ou en creusant des rivières.

En plus de la présence de nouveaux résidents et de nouveaux personnages ou encore d’outils inédits, on peut noter la présence du Nook Phone. Avec différentes fonctionnalités, il permet de consulter un rapport le matin ou encore d’utiliser un hélico pour se déplacer rapidement sur l’île. Un système de progression est aussi présent avec des objectifs à réaliser et des sortes de missions. Le dernier Nintendo Direct résume pas mal de choses en attendant notre test.

Quand sort Animal Crossing : New Horizons ?

La sortie d’Animal Crossing : New Horizons est prévue le 20 mars 2020. Le titre a déjà été repoussé et était prévu initialement en 2019 mais il s’agit ici de la date de sortie définitive.

Sur quelle(s) console(s) sort Animal Crossing New Horizons ?

Animal Crossing : New Horizons sera une exclusivité Nintendo Switch. Il sera jouable sur l’édition standard et la Switch Lite. Il n’y a aucune version 2DS/3DS prévue, Nintendo ne proposant plus de jeux AC dessus.

Quelle est la durée de vie d’Animal Crossing New Horizons ?

Difficile de répondre à cette question. Etant donné que la personnalisation de son île prend énormément de temps et qu’il y aura toujours de nouvelles choses à faire, on ne peut pas vraiment définir la durée de vie du jeu. Tout comme les précédents épisodes, il y aura toujours une dette à rembourser ou des défis à réaliser !

Est-ce qu’il y aura des mises à jour gratuites pour Animal Crossing New Horizons ?

Oui, il y aura du nouveau contenu qui sera déployé pour le titre. Pour l’instant, on ne connait pas à quelle fréquence mais cela se traduira par l’ajout de nouveaux personnages mais aussi l’arrivée d’événements saisonniers. La première mise à jour a déjà été annoncée et aura lieu le jour de la sortie, le 20 mars, et permettra de fêter Pâques comme il se doit avec la fête des œufs.

Est-ce qu’il y aura des DLC ou un Season Pass pour Animal Crossing : New Horizons ?

Pour l’instant, Nintendo n’a pas annoncé de DLC ou de Season Pass pour Animal Crossing : New Horizons. Cependant, il y a de fortes chances d’un pass d’extensions soit proposé étant donné que cela a déjà été évoqué, avec du nouveau contenu à venir dans le futur.

Combien y’a t-il d’habitants dans Animal Crossing New Horizons ?

Au lancement, il y aura un total de 383 habitants qui seront présents dans Animal Crossing New Horizons selon les informations recueillies sur les réseaux sociaux. D’autres habitants seront rajoutés ultérieurement et périodiquement en fonction des mises à jour.

Est-ce que New Horizons est compatible avec d’anciens épisodes ?

Oui et non. Si New Horizons ne peut pas interagir avec les Animal Crossing disponibles sur 3DS (New Leaf et Happy Home Designer), il sera au moins possible d’importer les designs dessinés dans ces jeux grâce à la partie NookLink de l’application mobile Nintendo Switch Online. Pour cela, il faudra scanner le QR Code de votre design avec votre appareil pour qu’il rejoigne directement New Horizons.

Qu’est-ce que NookLink ?

NookLink est la partie dédiée à Animal Crossing New Horizons dans l’application mobile Nintendo Switch Online. Elle permet de discuter par écrit ou en vocal avec les autres joueurs en ligne présents sur l’île. Mais elle peut également servir à gérer le système de meilleurs amis et scanner des QR Codes. Le service sera lancé après la sortie du jeu, en mars 2020.

Ai-je des bonus en jouant à Animal Crossing Pocket Camp ?

Oui. Avec une compatibilité avec les précédents jeux de la série, Pocket Camp en fait partie. Si vous disposez d’une partie dessus et que vous avez bien lié votre compte Nintendo, vous pourrez recevoir des objets spéciaux entre les deux jeux. Plus de détails seront annoncés à la sortie.

Est-ce que je peux jouer avec ma famille ou des ami(e)s sur une seule console Switch ?

Oui. Avec une console Nintendo Switch et un exemplaire du jeu, tous les membres de votre famille peuvent vivre sur la même île partagée. Le nombre maximal de résidents pour une île est de 8 donc chaque utilisateur pourra créer un résident. Chaque résident pourra également construire et créer sa propre maison.

Quels sont les amiibo compatibles avec Animal Crossing New Horizons ?

Le jeu est-il compatible avec les figurines amiibo ? La réponse est oui. Il est même compatible avec les cartes Amiibo. Bien sûr, cette compatibilité concerne les amiibo de la série Animal Crossing. Il suffira d’utiliser la fonctionnalité NFC de votre Joy-Con pour utiliser votre carte ou figurine amiibo.

A quoi servent les amiibo dans Animal Crossing New Horizons ?

Dans Animal Crossing New Horizons, les amiibo ont deux fonctions. Scanner l’amiibo d’un habitant permet de l’inviter à occuper la tente du Camping de votre île. C’est ainsi le meilleur moyen de s’assurer de bien croiser vos chouchous sans dépendre du côté aléatoire du jeu. L’autre fonction d’une carte ou d’une figurine est de débloquer le personnage en question sur l’île Photopia pour pouvoir le mettre en scène et le déguiser sur des photos.

Est-ce qu’il y a un collector pour Animal Crossing : New Horizons ?

Non, il n’y a pas d’édition collector ou limitée pour Animal Crossing : New Horizons. Cependant, il existe une console Nintendo Switch aux couleurs du jeu appelée Aloha Edition. On vous dit tout dans notre article qui présente la console Animal Crossing.

Que faire si j’ai perdu ma sauvegarde Animal Crossing : New Horizons ?

C’est la grande question : est-ce que je peux récupérer mes données Animal Crossing New Horizons si je perds ma sauvegarde ou si j’ai cassé ma Switch ? A l’heure actuelle, le jeu n’est pas compatible avec le système de cloud des données de sauvegarde du Nintendo Switch Online. Cependant, pour éviter les cas de console défectueuse ou perdue, Nintendo prévoit un service pour récupérer une copie des données. Cela arrivera après la sortie du titre.

Où acheter Animal Crossing : New Horizons ?

Comme la plupart des jeux Swich, Animal Crossing : New Horizons peut être trouvé chez la plupart des revendeurs. Son prix de vente conseillé est de 59.99€ avec un tarif de lancement généralement plus intéressant.

En bref

Animal Crossing : New Horizons

Éditeur : Nintendo

: Nintendo Développeur : Nintendo

: Nintendo Prix : 59.99€

: 59.99€ Console : Switch

: Switch PEGI 3

Pour ne rien louper de l’actualité du jeu, suivez donc la fiche d’Animal Crossing : New Horizons.