Le MOBA Supervive va mettre fin à sa période d’accès anticipé et sortira en juillet

Une semaine de maintenance en vue pour préparer la suite

Il lui aura fallu un an, mais Supervive est enfin prêt pour sa version 1.0. Celle-ci sortira le 24 juillet prochain et devrait chambouler l’expérience, en repensant la progression ou la structure même du jeu.

Et pour préparer tout cela, Theorycraft Games va prendre le temps de bien mettre le titre à jour, ce qui veut dire qu’il ne sera plus accessible dès le 17 juillet, avant de revenir sous sa nouvelle forme la semaine suivante. C’est d’ailleurs à cette date que se tiendra une présentation complète de cette version 1.0 sur la chaîne YouTube du studio.

En guise de dédommagement pour les possesseurs du Pass de Combat, 200 000 points d’expérience seront distribués. Si vous avez lancé au moins une fois le jeu, vous serez récompensés par ectoplasme carotte cartoon (Racinon) exclusif et un signal « Champion ». Mais si vous avez joué au moins 40 heures sur l’accès anticipé, vous aurez droit à un planeur exclusif « The OG » et au titre « Thoerycrafteur ».

Pour en savoir un peu plus sur ce Supervive, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu en date.