Animal Crossing New Horizons remplace le rôle de maire par celui de délégué insulaire. Mais contrairement à New Leaf, comme plusieurs joueurs cohabitent sur une même île, ce titre est d’autant plus important et complexe à comprendre. C’est pour cela que nous avons décidé de faire un article en plus de notre FAQ sur le jeu pour bien comprendre cette fonction.

Qui est délégué insulaire ?

La version courte c’est que le délégué insulaire est le premier joueur à utiliser Animal Crossing New Horizons sur la console. Dans les faits, il s’agit du premier joueur à atteindre le moment du jeu où l’on nomme l’île et que la Switch sauvegarde de manière automatique.

Comment savoir qui est le délégué insulaire ?

Le jeu n’indique pas qui est le délégué de l’île. En cas de doute, il faut que chacun consulte son passeport dans le NookPhone pour voir s’il y a le tampon Délégué insulaire ou non.

Peut-on changer de délégué insulaire ?

L’île est en réalité sur la sauvegarde du délégué insulaire, les autres joueurs n’ont que des sauvegardes annexes. Pour l’instant, il n’est pas prévu de pouvoir changer cela et transférer le rôle à quelqu’un d’autre. Le seul moyen est donc de supprimer les données de sauvegarde du jeu en général, en perdant l’île tout entière au passage. Et c’est là que quelqu’un d’autre pourra créer une nouvelle île en devenant le délégué de cette dernière.

Quels sont les pouvoirs du délégué insulaire ?

En plus de nommer l’île, le délégué insulaire a accès à une option « Parlons structures » quand il discute avec Tom Nook. Cela lui permet de décider de la place des bâtiments (hors maison des autres joueurs) ainsi que de la construction et de la destruction des infrastructures tels que les ponts ou les rampes.

En revanche, n’importe qui peut changer le drapeau ou l’hymne de l’île, mais également utiliser l’application Remod’île ou poser/retirer des meubles à l’extérieur. D’autres astuces vous attendent sur notre site, tel que comment augmenter la taille de son inventaire ou encore la liste des succès à débloquer.