Animal Crossing New Horizons permet la mise en abyme en vous laissant obtenir une Switch dans votre Switch. Et pour cela rien de plus simple puisque contrairement à la machine réelle, son sosie virtuel est offert. Une maigre compensation pour celles et ceux qui ne peuvent pas se procurer l’édition limitée Animal Crossing par exemple.

Une Switch dans mon Animal Crossing New Horizons

L’attente ne sera pas très longue puisqu’il suffit d’avoir accès à sa boîte aux lettres. Une fois votre tente installée et la première fausse nuit passée dans le jeu, une lettre devrait vous attendre. Venant de la part de Nintendo, elle vous remercie d’avoir fait la première mise à jour du jeu (logiquement la mise à jour 1.1.0) et contient un cadeau. Ouvrez le cadeau dans votre inventaire pour une découvrir une Switch à placer chez vous.

On vous laissera la surprise de découvrir ce qu’il se passe quand on tente d’interagir avec la console mais on vous dira tout de même qu’il est possible de la customiser pour passer du modèle Rouge et Bleu Néon au modèle Gris contre 7 kits de personnalisation. Et si vous voulez d’autres exemplaires, sachez qu’après avoir reçu votre Switch, vous pouvez en commander d’autres au Nook Shopping pour 29 980 clochettes l’unité.

