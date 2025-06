The Rogue Prince of Persia devrait également sortir sur Switch, PlayStation 5 et Xbox Series

La PS4 et la Xbox One laissées dans le désert

Aucune plateforme autre que le PC n’a été confirmée pour The Rogue Prince of Persia, étant donné qu’Evil Empire se concentrait d’abord sur cette première version lors de la période d’accès anticipé. Mais maintenant que la version 1.0 a été annoncée, le titre se dirige bel et bien vers les consoles, et le site de classification australien (l’équivalent du système PEGI chez nous) confirme quelles plateformes sont ici concernées.

Gematsu a repéré que le site venait d’enregistrer The Rogue Prince of Persia dans sa base de données, avec la mention de versions Switch, PlayStation 5 et Xbox Series. Pas de version PlayStation 4 et Xbox One donc, ce qui n’est plus très surprenant aujourd’hui.

Pourquoi Ubisoft n’a pas révélé cela lors de l’annonce de la version 1.0 du titre, ça, c’est un mystère, même si l’on imagine que l’éditeur veut d’abord sécuriser une date précise. On ne sait d’ailleurs même pas si ces versions consoles arriveront en même temps que la version complète du titre sur PC. Rendez-vous dans le courant du mois d’août pour en être certain.