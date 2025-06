Broken Ranks : The Other Side – Une mise à jour qui nous plonge du côté obscur dès le 1er juillet

Trois quêtes ambitieuses et des lieux inédits

Whitemoon Games vient d’annoncer The Other Side, une grosse mise à jour qui introduit un nouveau scénario inédit où il faudra infiltrer les rangs utoriens pour découvrir le quotidien, les dilemmes et les ténèbres qui rôdent dans l’uniforme de l’ennemi. Whitemoon Games promet une aventure qui mêle espionnage, tension morale et combats, toujours dans l’atmosphère low fantasy sombre qui fait la force de Broken Ranks.

Accessible aux joueurs de niveau 70 et plus, cette mise à jour introduit trois quêtes complexes qui prolongent l’histoire principale centrée sur le destin des Taernians. Les aventuriers pourront explorer de nouvelles zones mystérieuses, parmi lesquelles :

Les Gray Alleys, ruelles obscures et menaçantes,

Les casernes utoriennes, cœur de l’appareil militaire ennemi,

La Citadelle, un lieu lugubre et stratégique.

En complément du nouveau contenu narratif, The Other Side proposera des skins inspirés de l’esthétique militaire utorienne. Ceux qui termineront toutes les quêtes de ce chapitre pourront obtenir le « Helmet of the Silent », symbole de leur infiltration réussie. Pour plus de détails, nous vous renvoyons vers le site officiel du jeu.

Broken Ranks : The Other Side sera disponible le 1er juillet prochain sur PC.