Lorsque vous lancerez Animal Crossing New Horizons, vous aurez plusieurs choix cruciaux à faire. Si les plus importants sont évidemment le nom de votre île et le pseudonyme que vous porterez à vie, le titre vous demande également de choisir dans quel hémisphère vous souhaitez vous installer. Cela n’a pas d’impact majeur mais bon nombre de joueurs se demandent ce que cela change.

Quel hémisphère choisir ?

Vous aurez donc deux possibilités : opter pour le Nord ou le Sud. Si vous habitez en Europe, Animal Crossing New Horizons vous proposera directement de vous rendre dans la partie nord. Il faut dire que c’est celui qui abrite un bon nombre de régions du monde, avec les Etats-Unis, le Japon, tout le territoire européen et bien d’autres pays. Quant à l’autre hémisphère sud, il correspond à l’Australie, le Brésil et tous les pays situés au sud de l’Equateur.

Naturellement, vous allez donc opter pour l’hémisphère nord. C’est d’ailleurs celui par défaut et on vous le précise. Mais sachez que vous avez totalement le choix et que vous pouvez prendre celui que vous souhaitez. Cela apportera quelques changements à votre aventure.

Qu’est-ce qui change selon l’hémisphère ?

C’est simple, Animal Crossing se base sur le même calendrier qu’en vrai. Si nous sommes le 21 mars, alors, il s’agit du même jour dans le jeu. Si vous prenez l’hémisphère nord, les saisons seront les mêmes que dans la vie réelle. Cela permet de fêter l’automne au même moment, de profiter des paysages printaniers au cours de la même période et d’avoir le même été.

Les hémisphères nord et sud ont des saisons opposées. En janvier, cela sera l’hiver dans l’hémisphère qui correspond à notre région. Cependant, si vous optez pour l’hémisphère sud, alors ce sera l’été. Opter pour l’autre hémisphère permet ainsi de bouleverser vos habitudes et de jouer en décalé par rapport aux saisons.

Est-ce que l’on peut changer d’hémisphère par la suite ?

Si vous voulez opter pour l’hémisphère sud pour tester les saisons inversées, sachez que le choix est définitif. Même si l’impact reste relativement mineur sur l’expérience de jeu, à l’heure actuelle, il n’est pas possible de changer son hémisphère plus tard au cours de la partie. Peut-être que cela sera rendu possible au cours d’une mise à jour ou après avoir avancé dans le jeu mais cela ne semble pas au programme. Soyez donc sûrs de vous.

En toute logique, on optera donc pour l’hémisphère où l’on se situe, probablement le nord. C’est ce que l’on a fait à la rédaction. Et vous ? Sachez que d’autres astuces vous attendent dans notre guide complet d’Animal Crossing New Horizons.