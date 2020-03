Animal Crossing New Horizons a ajouté du craft à la formule habituelle. Autant dire que l’inventaire semblera plus minuscule que jamais mais heureusement, il est possible de l’améliorer pour transporter plus de choses à la fois. Et on ne parle pas des sacs à dos qui ne sont que cosmétiques… Bref, voici comment faire pour augmenter la taille de son inventaire et donc, avoir la possibilité de porter plus d’objets.

Comment augmenter la taille de l’inventaire ?

Pas besoin de musculation mais il faudra passer tout de même par deux étapes préparatoires :

auprès de Tom Nook mais aussi lui demander de lancer la construction de sa maison. Cela sert respectivement à débloquer l’utilisation de miles et l’accès au service miles Nook +. Quand c’est fait, vous pouvez utiliser la borne Nook Stop du bureau des résidents pour aller dans « Échanger des miles Nook ». C’est le produit « Savoir s’organiser » vendu 5 000 miles qui vous permettra d’ajouter une troisième ligne à votre inventaire.

Un peu plus tard, après quelques remboursements supplémentaires, un autre produit fera son apparition au même endroit pour la quatrième ligne. Cet article sera mis à jour pour préciser son nom, son prix et le moment de sa disponibilité.

