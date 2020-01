Voici une annonce que beaucoup attendaient : la venue d’une Nintendo Switch aux couleurs du très convoité Animal Crossing: New Horizons. La firme japonaise a profité de son dernier rapport financier pour officialiser la chose, juste après avoir démenti les rumeurs autour d’une Switch Pro. On vous partage les premières photos et tout ce qu’il faut savoir sur cette console.

Quand sortira la Switch Animal Crossing ?

Nintendo nous annonce qu’une Switch sur le thème du prochain Animal Crossing arrivera prochainement. Celle-ci sortira en même temps que le jeu, soit le 20 mars 2020. La bonne nouvelle, c’est qu’elle a été confirmée pour une sortie en Europe. On pourra donc mettre les mains dessus sans avoir peur qu’elle soit exclusive au territoire japonais. On notera d’ailleurs que son arrivée aux Etats-Unis est fixée au 13 mars.

Il s’agira du dernier modèle de Switch sorti en 2019 avec l’autonomie améliorée et reprendra un design qui s’inspire du jeu. On aura droit à des Joy-Con de coloris vert pastel et bleu, avec des dragonnes dans le thème et un dock particulièrement sympa : on a Tom Nook ainsi que Timmy et Tommy sur la face avant.

Derrière la Switch, vous pourrez y retrouver des motifs issus du jeu que les fans connaissent si bien. Nintendo a également annoncé que des sacoches de protection aux couleurs du jeu sortiront à la même date. Le tarif européen n’a pas été dévoilé mais elle coûtera 299.99$ et 35,960 yen, ce qui est le tarif habituel pour une console Nintendo Switch.

Pour l’instant, les précommandes ne sont pas encore ouvertes mais cela ne devrait pas tarder, certains revendeurs ayant déjà référencés une nouvelle fiche produit. On vous fera signe quand celle-ci ouvre ses réservations alors pensez à nous suivre sur l’ensemble des réseaux. On rappellera que le jeu, Animal Crossing: New Horizons, n’est quant à lui pas inclus et qu’il faudra l’acheter à côté (lui, il est disponible en précommande).