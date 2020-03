Au début d’Animal Crossing New Horizons, la ressource la plus importante pour le craft est la branche d’arbre. En effet, elle permet de fabriquer les filets, cannes à pêche et haches de base. Et vu à quelle vitesse ils cassent, les quelques branches que vous trouverez par terre en début de journée ne suffiront clairement pas. Heureusement, il existe une méthode très simple pour en récupérer à l’infini.

Branches d’arbre à gogo

Comme leur nom l’indique pour trouver des branches d’arbre, il faudra se tourner vers les arbres. Heureusement pas besoin d’outil pour les obtenir, il suffit en effet de secouer un arbre sans fruits pour avoir de grandes chances qu’une branche tombe. On vous recommande de faire cela en tenant un filet pour réagir à temps en cas d’apparition de guêpes et donc de bien vous coller à l’arbre pour ne pas utiliser le filet par erreur.

Il ne semble pas y avoir de limites au nombre de branches qu’un arbre puisse faire tomber (du moment qu’il n’y a pas déjà 8 branches autour de l’arbre) donc n’hésitez pas à abuser de cette méthode surtout quand des clochettes et même des meubles ont également une chance d’apparaître comme cela.

