En débutant Animal Crossing New Horizons, on constate très vite la très faible durabilité des outils rudimentaires. Heureusement, il est possible de fabriquer de meilleurs versions de ces objets qui cassent moins vite, mais qui sont loin d’être éternel pour autant. Mais c’est déjà ça de pris.

Comment fabriquer des outils qui cassent moins vite ?

Logiquement, vous n’aurez pas à subir très longtemps les premiers outils puisqu’il est possible d’acquérir les plans dès le remboursement du prêt de la tente. En effet, Tom Nook vous prévient qu’il devient possible d’échanger ses miles Nook sur la borne Nook Stop. Mais cela ne suffit pas puisqu’il faut également bénéficier du programme miles Nook + mais heureusement, cela demande juste de reparler à Tom Nook pour lancer la construction de la maison.

Quand c’est fait, vous pouvez utiliser la borne qui se trouve dans le bureau des résidents et choisir l’option « Échanger des miles Nook ». Parmi les produits disponibles vous trouverez « Fabriquer de bons outils » pour 3 000 miles Nook. Dès que vous avez de quoi l’acheter, votre NookPhone contiendra les plans pour vos nouveaux outils. La fabrication d’un outil amélioré demandera généralement sa version rudimentaire avec un minerai de fer.

