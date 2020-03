Le guide des îles mystères – Animal Crossing New Horizons

Animal Crossing New Horizons a un système de craft mais notre île est un peu trop limitée dans son nombre de matériaux par jour. Si vous avez un besoin urgent de pépites ou de bambous, on vous recommande donc d’utiliser un Ticket Miles Nook pour aller piller une île mystère. On vous a donc préparé ce petit guide qui explique leur fonctionnement mais également quelques conseils pour en profiter au maximum.

Qu’est-ce qu’une île mystère ?

Une île mystère est une île conçue pour la recherche de matériaux. Elle semble être générée aléatoirement et aucune principe de base semble commun à l’ensemble des îles qui peuvent varier en taille, en ressources proposées ou en topographie. Il se peut donc que certaines parties de l’île soient uniquement accessibles si l’on a la perche et/ou l’échelle. Certaines îles peuvent aussi avoir des matériaux rares tels que le bambou ou d’autres fruits que ceux de votre ville.

L’île mystère a également une chance de contenir une bouteille à la mer, un fossile ou même un animal à inviter si votre île accepte les nouveaux habitants en ce moment. Si vos outils cassent, il y a toujours un établi pour crafter de quoi les remplacer. Et si vous n’avez pas eu le temps d’avoir les matériaux, Rodrigue, le pilote qui vous a amené sur place, peut vous vendre des outils rudimentaires contre 100 miles Nook.

Peut-on revenir sur une île mystère ?

Si Rodrigue peut vous vendre des outils c’est parce que le départ est définitif. Il n’y a donc pas moyen de retourner rapidement à la maison pour récupérer des outils ou de quoi crafter. Cela veut aussi dire que tout ce qui n’est pas dans votre inventaire au moyen de repartir disparaîtra. On vous recommande donc de vider au maximum vos poches avant de venir (à l’exception des outils bien sûr) mais aussi d’attendre au moins la première amélioration de l’inventaire avant de visiter les îles mystères.

Comment accéder aux îles mystères ?

Le premier Ticket Miles Nook est offert et il vous attend au guichet de l’Aéroport dès le deuxième jour. Pour les autres, il faudra aller sur la borne Nook Stop du bureau des résidents puis choisir l’option « Échanger des miles Nook ». Là vous pouvez acheter le Ticket Miles Nook contre 2 000 miles. Les tickets se mettent dans votre inventaire donc attention à ne pas les oublier si vous les avez stocké entre votre achat et le moment où vous voulez partir.

Un ticket en main, vous pouvez aller parler à Morris à l’Aéroport. Il faut lui dire « Je veux voyager » puis « Ticket Miles Nook » (option qui n’apparait que si vous avez un ticket sur vous) pour pouvoir décoller vers une île mystère. Une fois sur place, récoltez ce que vous voulez puis retournez voir Rodrigue pour lui dire « Je veux rentrer ».

Est-ce qu’il y a des insectes ou des poissons spéciaux sur les îles mystères ?

Pour l’instant, nous n’avons jamais constaté la présence d’espèces réservées aux îles mystères d’Animal Crossing New Horizons. Il nous semble cependant que l’apparition de poissons rares y est plus fréquente. De plus certaines îles peuvent proposer un étang plus grand que chez vous ce qui facilite également la pêche dans ce type de point d’eau. S’il vous reste de la place dans l’inventaire avant le retour, n’hésitez donc pas à pêcher un peu pour rentabiliser au maximum le voyage.

Que se passe-t-il si l’on est mis K.-O. sur une île mystère ?

Les insectes dangereux d’Animal Crossing New Horizons, telles que les guêpes et les tarentules peuvent bien entendu se trouver sur une île mystère. Ils se comportent de la même façon que d’habitude et peuvent donc vous attaquer. Heureusement dans ce cas vous ne réapparaissez pas devant chez vous en cas d’évanouissement mais devant Rodrigo qui vous laissera reprendre votre exploration après votre réveil.

Est-ce qu’il existe des îles mystères spéciales dans Animal Crossing New Horizons ?

Oui, certaines îles mystères d’Animal Crossing New Horizons ont un concept particulier. Certains rapportent par exemple l’existence d’une île dont la spécialité est l’apparition de tarentules. Nettement moins dangereux, nous avons par exemple croisée une île qui contenait uniquement des rochers donnant des clochettes au lieu de matériaux. Impossible de dire comment cela se produit, profitez juste de votre chance quand vous tombez sur une île mystère spéciale.

