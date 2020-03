Animal Crossing New Horizons propose une personnalisation de son avatar est plus poussée que jamais. Mais la sélection de coupes de cheveux parait très limitée, heureusement il est possible de débloquer de nouveaux choix mais aussi de couleurs. Voici un petit article qui vous explique comment les obtenir.

Comment obtenir de nouvelles coiffures dans Animal Crossing New Horizons ?

L’achat de personnalisations supplémentaires est réservé aux clients miles Nook +. Si ce n’est pas le cas pour vous, il faudra donc avoir lancé la construction de sa maison après le premier prêt remboursé. Une fois que c’est fait vous pouvez utiliser la borne Nook Stop du bureau des résidents pour « Échanger des miles Nook ».

Les produits qui nous intéressent sont « Le top des coiffures pop » pour 2 400 miles, « Le top des coiffures cool » pour 2 400 miles et « Les plus belles colorations » pour 3 000 clochettes. Quand vous achetez l’un d’entre eux, de nouvelles options rejoignent le menu de modification d’apparence. Si vous ne savez pas comment y accéder, voici un petit article qui vous explique tout.

Vous pouvez également retrouver l’ensemble de nos conseils et astuces sur notre guide d’Animal Crossing New Horizons.