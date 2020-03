Animal Crossing New Horizons propose plus d’options pour personnaliser l’apparence de son villageois que jamais. Il serait donc logique de changer d’avis par la suite pour avoir une nouvelle tête et on vous explique ici comment faire.

Comment modifier son visage dans Animal Crossing New Horizons ?

Il faut utiliser n’importe quel miroir mais souci, comment avoir un miroir ? Et bien il faut le crafter soi-même grâce au plan contenu dans la première bouteille à la mer que l’on trouve sur la plage. Si ce plan permet forcément de fabriquer un miroir, le modèle en question et les matériaux requis peuvent changer. Mais une fois construits et installés chez vous, ils permettent tous de modifier votre apparence si vous leur faites face et appuyez brièvement sur A.

La différence avec le début du jeu c’est que vous pouvez également appliquer des motifs personnalisés comme maquillage. Pouvoir changer son apparence à ce moment du jeu est d’autant plus pratique puisqu’il est possible de débloquer de nouvelles coupes de cheveux et de nouvelles couleurs et qu’il faudra donc passer par un miroir pour en profiter. Vous pouvez retrouver d’autres astuces avec notre guide d’Animal Crossing New Horizons.