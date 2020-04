Animal Crossing New Horizons voit la galerie d’art rouvrir grâce à la mise à jour 1.2.0. Celui-ci pour proposer parfois de fausses œuvres d’art. Mais comment faire pour ne pas acheter une fausse ? Comment différencier une œuvres d’art d’une contrefaçon vendue dans ACNH ? Voici donc la liste des œuvres et surtout comment repérer les contrefaçons pour ne pas se faire avoir par Rounard dans son Rounarama. La première image montre la véritable œuvre et celle située sous le moyen de reconnaître la contrefaçon est bien la fausse.

Cette liste est un travail en cours qui sera mis à jour en fonction de nos trouvailles.

Toutes les œuvres d’art d’Animal Crossing New Horizons

Statue féminine

Nom réel : Vénus de Milo



Moyen de reconnaître la contrefaçon : Il y a un collier de perles autour du cou.

Toile académique

Nom réel : Homme de Vitruve – Léonard de Vinci

Moyen de reconnaitre la contrefaçon : Il y a une marque de tasse de café dans le coin supérieur droit.

Toile célèbre

Nom réel : La Joconde – Léonard de Vinci

Moyen de reconnaitre la contrefaçon : Mona Lisa a des sourcils.

Toile charmante

Nom réel : La Laitière – Johannes Vermeer

Moyen de reconnaître la contrefaçon : Le débit du lait versé est beaucoup plus important qu’un petit filet.

Toile commune

Nom réel : Des glaneuses – Jean-François Millet

Moyen de reconnaitre la contrefaçon : Il n’y a pas de contrefaçon de cette toile.

Toile déferlante

Nom réel : La Grande Vague de Kanagawa – Katsushika Hokusai

Moyen de reconnaitre la contrefaçon : Il n’y a pas de contrefaçon de cette toile.

Toile détaillée

Nom réel : Coq et poule aux hortensias – Ito Jakuchu

Moyen de reconnaitre la contrefaçon : Les hortensias sont roses sur le faux et bleus sur le vrai

Toile effrayante

Nom réel : Otani Oniji II – Toshusai Sharaku

Moyen de reconnaitre la contrefaçon : L’intérieur des sourcils pointe vers le haut et non vers le bas.

Toile potagère

Nom réel : L’Eté – Guiseppe Arcimboldo

Moyen de reconnaitre la contrefaçon :

Toile royale

Nom réel : La Dame à l’hermine – Léonard de Vinci

Moyen de reconnaitre la contrefaçon : Le pelage de l’hermine n’est pas clair, ni de couleur unie

