Avec l’arrivée de la mise à jour de juillet (estampillée 1.3.0), Animal Crossing New Horizons apporte deux nouveautés étroitement liées : la possibilité de nager et de plonger. A vous les balades dans l’eau et les petites virées sous-marines, vous allez pouvoir dès ce jeudi 3 juillet faire trempette dans le jeu. Oui, mais comment ?

Obtenir sa combinaison de plongée

Vous n’arrivez pas à sauter dans l’eau ? La raison est sans doute toute simple : pour aller dans l’eau et donc nager puis plonger, il est impératif d’équipe une tenue spéciale, une combinaison de plongée. Comment faire pour l’acquérir ? Où trouver la combinaison de plongée ? Pour cela plusieurs options s’offrent à vous.

Vous pouvez partir à la Boutique pour aller en acheter une à 3000 clochettes ou bien partir au bureau des résidents et utiliser l’interface Nook Stop pour échanger des Miles Nook. Dans le dernier onglet, vous retrouverez une Combinaison de plongée Nook Inc. à 800 Miles Nook et un Masque avec Tuba Nook Inc à 500 Miles Nook. Prenez tout de suite les deux. Bien sûr, vous devrez attendre la livraison pour le lendemain si vous optez pour le Nook Stop.

Comment nager dans Animal Crossing New Horizons

Une fois que vous êtes en possession de votre combinaison de plongée, vous allez avoir la possibilité d’aller dans l’eau. Équipez-vous puis dirigez-vous près de l’océan. Il suffira ensuite d’appuyer sur la touche d’action pour sauter dans l’eau. Puis pour nager, il suffit simplement de bouger comme si vous marchiez.

Comment plonger dans Animal Crossing New Horizons

Néanmoins, pour explorer les fonds mais aussi trouver des créatures marines, il faudra cette fois plonger. Pour cela, le masque avec tuba sera nécessaire, donc pensez à bien l’équiper en plus de la combinaison. Une fois que c’est fait, allez dans l’eau. Et ne restez pas tout proche de la plage. Appuyez sur la touche d’action pour ensuite plonger. Les déplacements se font également de la même manière.

Pour plus d’informations sur le titre, vous pouvez consulter le guide complet d’Animal Crossing New Horizons où l’on vous recense toutes nos astuces.