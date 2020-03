Fragments d’esprit de Follet – Animal Crossing New Horizons

Animal Crossing New Horizons propose de nombreuses activités. Parmi elles, on retrouve la chasse aux fragments d’esprit de Follet, le fantôme qui fait son retour dans cet épisode.

Comment trouver les fragments d’esprit de Follet ?

Follet a une chance de se balader dans votre ville pendant la nuit. Si vous lui parlez, il prend peur et laisse s’échapper cinq fragments d’esprit. Il faut alors s’armer de son filet pour aller les attraper un peu partout sur l’île, en se méfiant des tarentules.

Les cinq fragments peuvent malheureusement être n’importe où sur l’île et pire encore, ils se déplacent. Cela veut dire que vous risquez de faire plusieurs tours complets de l’île avant de trouver les cinq. Au moins cela veut aussi dire que si vous voyez l’un d’entre eux dans un endroit inaccessible tel que le milieu d’un étang, vous n’avez qu’à attendre un peu pour l’attraper.

Quand vous avez réuni les cinq fragments d’esprit, retrouvez Follet là où il était pour lui rendre et réclamer votre récompense. Vous aurez le choix entre quelque chose que vous n’avez jamais eu avant et quelque chose qui vaut cher. Attention cependant car Follet n’est pas le meilleur juge de la valeur des objets et peut donc vous donner un cadeau décevant.

Retrouvez d’autres conseils et astuces dans notre guide Animal Crossing New Horizons.