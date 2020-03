C’est probablement la sortie la plus importante de ce mois de mars. Que dis-je, de ce premier trimestre 2020. Animal Crossing New Horizons arrive en exclusivité Nintendo Switch et nous sommes nombreux à l’attendre de pied ferme. Mais est-il possible d’éviter le prix fort affiché sur l’eShop ou chez certaines enseignes ? On fait le point.

Où trouver Animal Crossing New Horizons pas cher ?

Evidemment, si cet article sera automatiquement mis à jour, on ne peut pas éviter de penser au confinement actuel. Il est compliqué de le trouver dans les magasins spécialisés puisqu’ils sont fermés et il n’y a plus que les grandes surfaces pour se le procurer. Reste donc les livraisons chez les géants de la revente en ligne, bien que des délais de livraison peuvent être de la partie.

Vous retrouverez dans ce comparateur juste ci-dessus, un tableau avec les meilleurs offres du moment sur Animal Crossing New Horizons. Cela vous permet de trouver le jeu au meilleur prix et de profiter d’un bon plan facile. Sachez que ce tableau est mis à jour automatiquement et quasiment en temps réel, vous n’avez donc qu’à revenir au moment de l’achat pour connaître le meilleur site pour l’acheter.

Actuellement, on peut le trouver au prix préférentiel de 44.99€. Difficile de l’avoir à un meilleur prix pour un lancement, surtout qu’il s’agit d’une production de Nintendo (et elles sont rarement bradées). Cela se passe sur Cdiscount, La Fnac, ou sur Amazon (mais ce dernier a anticipé déjà des retards de livraison). Si vous avez précommandé votre jeu, pensez à vérifier vos commandes pour en connaître l’état mais sachez :

Amazon livrera le jeu en retard

La Fnac a déjà commencé les envois pour les précommandes, certains ont même déjà reçu leur jeu. Concernant les prochaines commandes, cela peut arriver avec un peu de retard

On en profite pour vous dire que si l’achat n’est pas pressant ou que vous pouvez regrouper vos achats, n’hésitez pas à le faire, au vu de la période délicate dans laquelle nous sommes.

Une Switch Animal Crossing et des accessoires

Il n’y a pas que le jeu qui sort le 20 mars. Une console Nintendo Switch Animal Crossing sort le même jour, tout comme divers accessoires, comme des pochettes de protection pour embarquer sa machine. Cependant, certains revendeurs accusent des ruptures de stock, et cela s’accélère pas mal. Si vous êtes toujours tentés, n’attendez pas, et réservez vite votre machine.

On vous met donc également des tableaux avec un comparatif pour savoir où trouver la Switch au meilleur prix ainsi que la pochette pour la console, aussi bien dans son édition standard que Switch Lite. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, consultez notre guide complet d’Animal Crossing New Horizons.