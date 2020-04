Dans Animal Crossing New Horizons, vous allez devoir parfaire votre petit havre de paix. De nombreux personnages passeront et certains décideront d’y élire domicile. Cependant, il est possible que vous regrettiez certains choix pour des raisons qui vous concernent, comme un résident que vous n’aimez pas trop. Est-ce qu’il est possible de faire partir un habitant de votre île ? Comment faire pour qu’un résident parte ? On vous dit tout.

Faire partir un personnage de l’île

Si vous souhaitez qu’un habitant parte de votre île, vous avez deux solutions.

Laisser faire le jeu

La première option est naturelle : vous devez attendre. En fait, à plusieurs occasions au fil de votre aventure, vos résidents peuvent demander à partir. Si certains avancent le fait qu’il ne faut pas leur parler, à vrai dire, cela se fait de manière totalement aléatoire. Un personnage peut très bien venir vous voir et trouver un prétexte pour partir.

Les raisons sont souvent différentes, mais si un habitant que vous ne voulez plus vient vous voir pour vous demander à partir, alors confirmez votre souhait de ne plus le voir. Il suffira d’une discussion. Cependant, évidemment, vous pouvez l’empêcher de partir si vous ne souhaitez pas lui dire adieu.

Demander à Marie

La seconde option est la seule où vous avez le pouvoir dessus. En fait, pour qu’un résident parte, vous pouvez aller vous plaindre à Marie. Il faut donc que l’iconique personnage soit débloqué (lorsque vous avez le bureau des résidents améliorés) puis de suivre ces différentes étapes :

Parlez à Marie et dites-lui « Problème de voisinage »

Elle vous demandera si quelque chose vous ennuie, et qui. Choisissez le personnage que vous voulez voir partir

Dans les prochains choix, prenez l’option « Sa façon de parler ». Vous pouvez aussi opter pour sa façon de s’habiller, ce qui peut impacter son style vestimentaire

Confirmez ensuite que vous voulez bien que Marie intervienne

Voilà, maintenant, Marie va faire quelque chose. L’habitant va être averti. Cependant, cela ne va pas causer son départ immédiat : il faudra refaire cette opération à plusieurs reprises. Une fois que l’habitant se sent gêné, il viendra vous parler pour vous dire qu’il veut partir ou vous demander si vous voulez qu’il reste. Dites-lui que vous ne voulez plus de lui. Vous pourrez toujours refuser son départ si vous regrettez votre action.

Si vous souhaitez d’autres astuces sur ce nouvel épisode sur Switch, on vous invite à consulter notre soluce complète d’Animal Crossing New Horizons où l’on vous parle du cours du navet, de comment gagner un maximum de clochettes ou encore, comment améliorer la boutique Nook.