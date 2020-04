Lorsque vous accèderez aux îles mystères en vous procurant un ticket Miles Nook au prix de 2000 points Nook Miles dans Animal Crossing New Horizons, vous aurez peut-être la chance de découvrir des îles mystères uniques, vous proposant d’obtenir des ressources rares et/ou absentes de votre île principale.

Dans cette catégorie figure l’île mystère préférée aux fleurs hybrides, l’île préférée des horticulteurs ! À vous les fleurs aux couleurs uniques !

Comment accéder à l’île aux fleurs hybrides dans Animal Crossing New Horizons ?

Pour avoir une chance d’embellir votre île avec un très grand nombre de fleurs, et de vous essayer à l’hybridation en les associant avec d’autres fleurs, vous pourrez vous rendre sur cette île mystère. Pour y accéder, il n’y a pas de recette miracle. En effet, après vous êtes procurer le sésame qu’est le ticket Miles Nook, dirigez-vous vers l’aéroport et discutez avec Morris.

Une fois l’option Ticket Miles Nook choisie, vous allez être envoyé sur une île mystère choisie aléatoirement. À l’heure où nous écrivons cet article, la fréquence d’apparition de cette île mystère n’est pas connue. Une chose est sûre : cette fréquence est peu élevée. Vous n’aurez donc qu’une chose à faire : croiser les doigts !

Que contient l’île mystère aux fleurs hybrides ?

Cette île mystère contient avant tout un très grand nombre de fleurs hybrides. Mais, au fait Jamy, c’est quoi des fleurs hybrides ? Pour faire simple, pour chaque type de fleurs, il y a 3 couleurs de bases : rouge, jaune et blanche.

Ces fleurs de bases peuvent naturellement donner, en les plantant côte à côte, des fleurs hybrides à colorations différentes :

Fleur bleue : croisement de 2 fleurs blanches

: croisement de 2 fleurs blanches Fleur orange : croisement d’une fleur jaune et une fleur rouge

: croisement d’une fleur jaune et une fleur rouge Fleur noire : croisement entre deux fleurs rouges

: croisement entre deux fleurs rouges Fleur violette : croisement entre deux fleurs oranges

: croisement entre deux fleurs oranges Fleur rose : croisement entre une fleur rouge et une fleur blanche

Ces fleurs hybrides n’ont pas comme seul avantage le côté esthétique de la chose. En effet, certains insectes n’apparaissent qu’au niveau des fleurs hybrides (on peut citer notamment le Papilio Bianor). Si vous comptez remplir votre musée, l’apport de ces fleurs est donc nécessaire !

Si vous avez la chance d’atterrir sur cette île mystère, n’hésitez pas à toutes les déterrer afin de les replanter directement chez vous, sans avoir besoin de faire de la reproduction avec vos fleurs de bases. Nous vous conseillons de faire un coin fleuri, cela vous simplifiera vos séances de farm intensive de Papilio Bianor qui apparaîtra très facilement, et se revendra 2500 clochettes/unité !

N’hésitez-pas à rejoindre le Discord d’Actugaming dans la section Animal Crossing pour discuter de vos cours du navet et partager vos plus belles créations. N’oubliez pas de jeter un coup d’oeil à notre guide complet d’Animal Crossing New Horizons pour découvrir un tas d’astuces sur le jeu.