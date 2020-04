Guides des événements saisonniers – Animal Crossing New Horizons

Dans Animal Crossing New Horizons, on y incarne un délégué insulaire. On devra alors gérer notre île, l’aménager et surtout, la rendre plus jolie. Comme le jeu se déroule sur une année traditionnelle, avec ses saisons, ses particularités en fonction des jours de la semaine ou des horaires de la journée, il inclus également ce que l’on appelle des événements saisonniers.

Ces événements sont proposés en tant que contenu gratuit, généralement précédé par une mise à jour. Tout comme les précédents épisodes de la série, les joueurs pourront donc célébrer les différents moments importants de l’année directement dans le jeu, comme les fêtes de fin d’année, la période estival ou pâques. Dans ce guide complet, on vous explique tout ce qu’il y à savoir.

Tout savoir sur les événements

Sur cette page, vous retrouverez donc tout ce qu’il y a à savoir sur les événements saisonniers. Tout d’abord, vous retrouverez juste en-dessous notre liste complète d’astuces et de conseils pour chaque événement, avec différentes pages dédiées puis ensuite une présentation des différents événements.

Quelques infos en plus

Avant de partir sur le listing de tous les événements, sachez quelques petites choses sur ces événements :

On peut distinguer les événements en deux catégories : Les événements saisonniers , qui reviennent tous les ans à la même occasion (Pâques, Noël…) Les événements que l’on qualifiera de « périodique » qui reviennent à intervalle régulier (Tournoi de pêche…)

Les événements saisonniers se tiennent à la même date (ou presque) chaque année

Les événements « périodiques » se déroulent à un créneau fixe

D’une année à l’autre les événements sont les mêmes mais peuvent être légèrement réajustés (objectifs différents ou prérequis qui varient)

Les récompenses reviennent d’une année à l’autre, n’ayez donc pas peur si vous n’avez pas encore tout récolté. Cependant, on ne sait pas encore s’il s’agira toujours de récompense ou simplement de rééditions desdits objets

Dans tous les cas, sachez que nous en reparlerons bien évidemment dans ce guide.

Tous les événements saisonniers à venir

On commence par les événements saisonniers : ceux qui reviennent tous les ans, à des dates similaires ! Ce guide sera donc toujours effectif en 2021, 2022 et probablement encore au-delà. On fera des mises à jour si jamais.

Fête des Œufs

La Fête des Œufs célèbre Pâques, comme vous l’avez deviné. Pour Animal Crossing New Horizons, il s’agissait du premier événement majeur. Albin, le Lapin, arrive sur l’île, pour vous dire qu’il a caché des œufs un peu partout. Il faut donc tous les ramasser en fonction de leur nature (il y a six catégories avec les œufs minéraux, les œufs terrestres… qui correspondent à une activité à réaliser, comme la pêche).

En même temps, il faut récupérer des plans pour apprendre à fabriquer de nouveaux meubles et vêtements à partir des œufs récupérés. L’édition 2020 comptait un total de 39 plans à réaliser pendant cette période.

Les dates de Fête des Œufs : Du 1er au 12 avril 2020

Journée de la Nature

Le Jour de la Nature est un événement destiné à célébrer la journée de la terre. Il s’agit du second événement qu’a connu Animal Crossing New Horizons qui est arrivé en même temps que la mise à jour 1.2.0 (qui incluait l’arrivée de Rounard et Racine également). Peu d’actions à réaliser, il s’agit surtout d’une mission supplémentaire dans votre Miles Nook+ avec des activités spéciales liées à la thématique (planter un certain nombre de buissons par exemple).

Les dates du Jour de la Nature : Du 23 avril au 4 mai 2020

1er mai

Pour célébrer le 1er mai (et la fête du Travail dans certains pays), une mise à jour est déployée au petit matin pour accueillir un événement spécial. Pendant cette période, on pourra mettre la main sur un Ticket Miles Nook un peu différent qui nous permettra d’aller sur une Île Mystère encore inconnu. Il s’agira donc d’une excursion différente, où l’on pourra trouver d’autres choses à faire dessus. Les premières images nous montrent Charly de dos.

Les dates du Jour de la Nature : Du 1er au 7 mai 2020

Journée internationale des musées

Revenons à l’un des premiers bâtiments que vous avez installé : le Musée. Avec cet événement spécial, Thibou aura probablement beaucoup de choses à faire (et fort à parler). La Journée Internationale des Musées est fixée tous les ans au 18 mai, et permettra de célébrer le monument comme il se doit.

Il y a un rallye tampon d’organisé où il faudra observer les éléments observés pour gagner une récompense. Bien sûr, développer son Bébêtopédie est sans aucun doute capital pendant cette période.

Les dates de la Journée internationale des musées : Du 18 au 31 mai 2020

Saison des mariages

Dernier événement pour le printemps et qui permet la transition avec la période estivale, il s’agit de la saison des mariages. Pendant un mois (tout le mois de juin), Joe, qui dispose de son île, vous attendra justement sur Photopia pour aider le duo Serge et Risette. Ils veulent célébrer leur mariage avec le plus beau cliché possible. Des objets dans le thème sont à gagner.

Les dates de la Saison des mariages : du 1er au 30 juin 2020

Les autres événements à prévoir

A l’heure où sont écrites ces lignes (avril 2020), les prochains événements n’ont pas encore été annoncés. Cependant, en se basant sur les rendez-vous à ne pas manquer dans l’agenda et sur les précédents jeux de la licence, on peut facilement imaginer des célébrations qui se tiendront à des moments majeurs.

On aura sans aucun doute quelque chose lors des solstices d’hiver et d’été, quelque chose à faire lors du réveillon du nouvel an et le lendemain ou encore des tenues à avoir à Halloween. La Fête des Récoltes, pendant Thanksgiving est assez prévisible, où l’on aura sans doute des ingrédients à ramasser pour des recettes. Difficile aussi de ne pas voir une célébration pour la Fête des Amoureux avec la Saint-Valentin en février.

Quoiqu’il en soit, sachez que ce guide sera mis à jour dès qu’on en sait plus.

Les événements périodiques

A côté des événements saisonniers, on y retrouve des célébrations un peu particulières. Il s’agit d’événements qui se déroulent sur une petite période, généralement une journée et qui peuvent survenir plusieurs fois dans l’année. « Périodique » n’est pas le terme officiel mais ces événements n’ayant pas de surnoms, c’est l’adjectif que nous avons choisi pour les définir.

Tournoi de pêche

Le Tournoi de Pêche est quelque chose que les fans connaissent bien. Déjà présent dans New Leaf, Pocket Camp et d’autres, il faut attraper des poissons ! Dans New Horizons, le premier tournoi de pêche nous demandait de pêcher le maximum de poissons en un temps limité. Chaque manche nous fait gagner des points, que l’on peut ensuite dépenser pour récolter des objets inédits.

Quand aura lieu le prochain Tournoi de pêche ?

Il faut savoir que les Tournois de pêche se déroulent quatre fois par an. Plus précisément, les deuxièmes samedis des mois suivants :

Janvier

Avril

Juillet

Octobre

Cela commence à 9 heures et termine à 18 heures.

L’Insectosafari

Pour l’instant, l’Insectosafari n’a pas été rendu officiel. On ne sait pas s’il sera présent mais étant donné qu’il s’agit d’un événement régulier dans les précédents Animal Crossing et que, tout comme le Tournoi de Pêche, il s’agit d’un event dans le même style, on peut facilement miser sur sa présence dans New Horizons. On peut s’attendre à une première édition en mai ou juin.

Anniversaire

Le jour de votre anniversaire, les habitants vous souhaiteront un bon anniversaire. Vous aurez également droit à un bon gâteau !

