Liste des succès Miles Nook – Animal Crossing New Horizons

Le NookPhone est l’une des fonctionnalités principales d’Animal Crossing New Horizons. Il permet de faire pas mal de choses, comme accéder à la terraformation. La section miles Nook de celui-ci propose un service équivalent à des succès. Puisqu’ils ne sont pas tous indiqués dès le début, on vous propose la liste des objectifs à accomplir, les différents paliers ainsi que quelques précisions quand c’est possible.

Comment débloquer tous les succès Animal Crossing New Horizons

Vu que le jeu est encore récent, nous n’avons pas encore tous les succès ce qui explique les « ??? » pour certains succès ou étapes. Cet article sera donc mis à jour au fur et à mesure de notre progression.

Miles de bienvenue !

Se débloque lors de l’acquisition du Nook Phone.

Pêcheur sachant pêcher

Pêcher un total de 10 / 100 / 500 / ??? / ??? poissons.

Ichtyologue insulaire

Pêcher 10 /20 / 40 / ??? / ??? espèces de poissons différentes.

Dis bonjour !

Parler à chaque habitant de l’île (donc propriétaire d’une maison) dans la journée, doit se faire 1 / 10 / 20 / ??? / ??? jours différents. Si vous ne trouvez pas quelqu’un chez elle/lui ou à l’extérieur, une visite au musée ou dans les boutiques pourra peut-être aider.

Pas bébête !

Attraper un total de 10 / 100 / 500 / 2 000 / ??? insectes.

Tout ce qui grouille

Attraper 10 / 20 / 40 / ???/ ??? espèces d’insectes différentes.

Bricollection

Obtenir 10 / 50 / 100 / 150 / ??? plans de bricolage différents.

Bricolage d’outillage

Fabriquer un total de 5 / 50 / 200 / ??? / ??? outils (pelles, filets, haches,…).

Bricolage de meubles

Fabriquer un total de 5 / 50 / 200 / 1 000 / ??? meubles.

Déco perso

Personnaliser 5 / 20 / 50 / ??? / ??? objets.

Bûcheron bûcheur

Récolter 20 / 100 / 500 / 2000 / ??? bois.

La casse, ça paye

Utiliser jusqu’à leur destruction 1 / 20 / 50 / 100 / ??? outils.

???

Fossiles, vrais miles

Déterrer un fossile.

Expertise de fossiles

Faire expertiser 5 / 30 / 100 / ??? / ??? fossiles par Thibou au Musée.

Adieu, la mauvaise herbe

Arracher 50 / 200 / 1000 / ??? / ??? mauvaises herbes sur l’île (celles des îles sauvages ne comptent pas).

Flower Power

Planter 10 / 50 / ??? / ??? / ??? fleurs sur l’île.

L’arroseur arrosé

Arroser 10 / 50 / 100 / 500 / 1 000 fleurs. Seul le premier arrosage du jour pour une fleur compte.

Forestation

Planter 5 / 10 / 30 arbres.

Corne d’abondance

Vendre 20 / 100 / 500 / 1 000 / ??? fruits.

Les fruits de la mer

Vendre 10 / 50 / 200 / 500 / ??? coquillages.

Pêche à la palourde

Récupérer 5 / 20 / 50 / 100 / ??? palourdes sur la plage.

Déchets pêchés

Pêcher 3 / 10 / 20 détritus (les pierres ne comptent pas).

Maître-pêcheur

Réussir un combo de 10 / 50 / 100 pêches d’affilée sans le moindre échec.

Maison de rêve

Améliorer sa tente ou sa maison 1 / 2 / 5 / 6 / ??? fois.

???

De l’art de meubler

Posséder 5 / 15 / 30 / 100 / ??? meubles d’intérieur.

Un peu d’ordre

Avoir 20 / 50 / 100 / 200 / 300 objets dans l’espace de rangement de la maison. Pour cela, il vous faudra savoir comment augmenter l’espace de rangement de votre maison.

???

Aider son prochain

Rendre 1 / 10 / ??? / ??? / ??? services aux autres habitants de l’île (rendre des objets perdus, apporter un objet demandé,…).

La tactique des mimiques

Apprendre 1 / 10 / 20 / ??? / ??? mimiques. Ce sont les habitants de l’île qui viendront parfois vous les enseigner.

Y a pas photo

Prendre sa première photo à l’aide de l’application Appareil Photo du NookPhone.

Passeport en ordre

Modifier la photo, le commentaire ou le titre de son passeport dans l’application Passeport du NookPhone.

Accro à l’écran

Utiliser le NookPhone pour consulter les succès miles Nook.

Profane du NookPhone

Utiliser « au maximum » son NookPhone. On suppose qu’il faut avoir toutes les applications.

Amples emplettes

Faire 1 / 20 / ??? / ??? / ??? achats sur le Nook Shopping de la borne Nook Stop du bureau des résidents.

Collectionnite

Avoir 100 / 200 / 300 / 400 / ??? objets dans le catalogue Nook Shopping. Un objet s’ajoute au Nook Shopping une fois que vous en avez eu au moins un exemplaire en votre possession.

Chaîne de miles

Gagnez des miles à 5 / 50 / 200 / 1 000 / ??? reprises grâce au différentes missions et au bonus de connexion du jour de la borne Nook Stop.

L’achat qui rapporte

Faire un premier achat.

Seconde main

Faire sa première vente.

Prêt payé !

Rembourser son premier prêt de 5 000 miles Nook pour la tente.

Perce-oseille

Dépenser 5 000 /50 000 / 500 000 / ??? / ??? clochettes dans les magasins (les clochettes utilisées pour le remboursement d’un prêt ne comptent pas).

Capitalisme vert

Acheter des navets auprès de Porcelette le dimanche avant midi.

???

Crédit, c’est fini

Rembourser son premier prêt de 98 000 clochettes pour la construction de la maison.

Avantages de l’affichage

Écrire son premier message sur le panneau d’affichage à gauche du bureau des résidents.

L’amitié n’attend pas

Envoyer 5 / ??? / ??? / ??? / ??? lettres à ses amis. L’endroit pour le faire se situer à droite du guichet dans l’aéroport.

???

???

???

???

Des miles dard-dard

Se faire piquer par des guêpes après avoir fait tomber un essaim en secouant un arbre.

Évanoui ? Oui, oui !

S’évanouir après s’être fait piquer deux fois par des guêpes ou mordu une fois par une tarentule.

???

Trésor englouti

Faire tomber le cadeau d’un ballon dans l’eau.

Cadeaux du ciel

Faire tomber 5 / 20 / 50 / 100 / ??? cadeaux en éclatant leur ballon.

L’allure de la clôture

Poser 20 clôtures.

???

???

Terre meuble

Poser 10 meubles à l’extérieur, sur votre île.

*nom de votre île* dans l’âme

Modifier le drapeau et l’hymne de l’île auprès de Marie au bureau des résidents.

Remod’île

Utiliser l’application Remod’île pour tracer une route, modifier un cours d’eau et modifier une falaise.

???

Au secours du naufragé

Aider Gulliver sur la plage 1 / 10 / ??? fois. Voici comment faire.

GG, Kéké !

Assister à 1 / 10 / ??? / ???/ ??? concerts de Kéké le samedi à 20h

???

???

Joyeux anniversaire !

Lancer le jeu le jour de l’anniversaire indiqué lors de la création du personnage.

???

???

???

Armoire à la mode

Se servir pour la première fois d’une armoire pour changer sa tenue.

Changement de décor

Dessiner son premier motif perso dans l’application Motifs personnalisés du NookPhone.

???

Six pièces sous terre

Déterrer son premier sac de clochette sur l’île. Il y en a un par jour et ils sont indiqués par un point lumineux au sol.

Mobilier perché

Faire tomber 1 / 10 / ??? / ??? / ??? meubles en secouant des arbres.

???

???

???

Labeur quotidien

Jouer « activement » 3 / 20 / 50 / ??? / ??? jours différents. Difficile de dire ce que signifie le « activement » mais lancer le jeu et ouvrir la boîte aux lettres semble suffire.

