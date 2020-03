L’élément le plus frustrant d’Animal Crossing New Horizons est le manque de place dans l’inventaire. Entre les outils et les ressources, on a souvent l’impression de devoir revenir revendre ses objets toutes les 30 secondes. Et même s’il est possible d’améliorer son inventaire, il existe heureusement une méthode pour stocker ses objets. Voici donc comment y parvenir.

Le secret pour avoir de l’espace : avoir de l’espace

Une fois le premier prêt de 5 000 Miles Nook pour votre tente remboursé, vous aurez la possibilité de reparler à Tom Nook pour lui demander de vous construire une maison à la place. Faites-le et attendez qu’elle soit prête le lendemain. L’un des avantages d’une maison par rapport à la tente est sa fonction de stockage. Lors que vous êtes chez vous, vous pouvez accéder aux objets rangés en appuyant vers la droite sur la croix directionnelle.

Malheureusement, cela ne sert qu’à retirer des objets. Pour vider vos poches, il faut, à la place, ouvrir votre inventaire avec le bouton X, sélectionner l’objet que vous souhaitez ranger et choisir l’option « Entreposer ».

La maison de base possède 80 emplacements de stockage mais ce nombre augmente par la suite au fil des améliorations :

agrandissement : 120 emplacements

deuxième pièce : 240 emplacements

troisième pièce : 320 emplacements

quatrième pièce : 400 emplacements

???

???

Voilà, une petite astuce pour savoir comment stocker des objets. D’autres conseils vous attendent sur notre soluce complète d’Animal Crossing New Horizons. Rappelons que le jeu est disponible sur Nintendo Switch.