Animal Crossing New Horizons ne fête pas le Jour de la Terre à moitié. En effet, si le jeu rate la date officielle du 22 avril, il se rattrape en faisant durer son évènement du 23 avril au 4 mai. On vous explique donc le fonctionnement du Jour de la nature et ce qu’il rapporte.

Cet article sera mis à jour en fonction de notre progression pour compléter la liste des activités possibles et les récompenses à obtenir s’il y en a d’autres.

Comment participer à l’évènement ?

Contrairement aux autres évènements, il y a une condition pour participer au Jour de la nature dans Animal Crossing New Horizons. Heureusement, elle n’est pas très difficile d’accès puisqu’il suffit simplement d’avoir accès au programme Miles Nook +. C’est à dire qu’il faut au moins avoir demandé la construction de sa maison ce qu’il est possible de faire dès le premier jour de jeu.

Les activités spéciales Miles Nook +

Oubliez les œufs infernaux, dans Animal Crossing New Horizons, le Jour de la nature est beaucoup plus tranquille. En effet, cela se limite à une mission Miles Nook + à effectuer chaque jour. On la reconnait au bonus x5 et à la petite icône de pousse qui la signale. Il se peut qu’une mission comme la plante de pousses nécessite d’avoir déjà croisé Racine sur la place de son île.

Si c’est votre activité du jour et que vous n’avez pas le Stand de Racine actuellement chez vous, n’hésitez pas à chercher quelqu’un qui a la paresseuse chez lui ou elle parmi vos contacts ou dans la section dédiée au jeu de notre Discord.

Voici les activités sur lesquelles vous pouvez tomber :

Planter des pousses (x5) – 200 Miles Nook (x5)

Décorer avec des fleurs (x5)

Les récompenses du Jour de la nature

Bien entendu, faire les activités spéciales rapporte surtout des Miles Nook mais pas que. En effet, Tom Nook promet également un cadeau spécial en cas de participation. Après avoir terminé une activité spéciale, il faudra donc retourner le voir pour qu’il vous donne votre récompense.

Pour l’instant, il n’est pas clair s’il n’y a qu’un seul cadeau ou pas, mais vous pouvez obtenir quelque chose dès la première mission.

Plan de la clôture végétale

Mauvaise herbe x10, Branche d’arbre x5, Pierre x2

Retrouvez plus d’astuces et de conseils dans notre guide Animal Crossing New Horizons.