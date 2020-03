Améliorer la réputation de son île – Animal Crossing New Horizons

Dans Animal Crossing New Horizons, la plus grande épreuve n’est pas le remboursement des prêts mais l’amélioration de la note de son île. Et il faut avouer que si l’on adore Marie, ses conseils ne sont pas les plus précis. Voici un petit guide des choses à faire pour augmenter la note de son île.

Augmenter la population

L’étape de base dans la quête de la note parfaite, c’est l’installation de nouveaux habitants. Ainsi dès que Tom Nook vous propose d’installer des parcelles pour les futurs villageois, il ne faut pas hésiter à dépenser ses clochettes. C’est même prioritaire par rapport au remboursement de votre dette.

Évidemment, quand c’est fait, il ne faut pas simplement attendre que des gens s’intéressent à votre île ou à votre camping. N’hésitez donc pas à aller recruter sur les îles mystères.

Meubler l’extérieur

La critique qui reviendra le plus souvent dans Animal Crossing New Horizons à propos de votre île sera le manque d’objets à l’extérieur. Les villageois vont donneront parfois des meubles pour vous aider. Il ne faut pas hésiter à tout installer. Si vous pensez que c’est trop chargé et pas assez assorti, Marie vous dira quand-même que c’est vide. Il faut donc y aller et abuser, quitte à remplacer les objets plus tard par d’autres plus adaptés à vos goûts personnels.

Les plans disponibles contre des miles dans le Nook Stop seront d’une grande aide pour améliorer la ville. En effet, les obtenir sera beaucoup moins aléatoire que les autres plans ou objets. Et surtout, cela permet de crafter vous-même vos meubles. Le fait-maison est un critère important pour la réputation. Tout comme la variété des décors donc ce n’est pas parce qu’un objet vous plait qu’il faut en poser des centaines sur l’île.

Installer des clôtures

On les oublie facilement mais les clôtures rentrent aussi en compte dans la note de votre île. Puisque les villageois ne s’occupent pas de leur propre maison, c’est à vous d’installer des barrières autour de chez eux.

Chaque jour, il est possible d’échanger des miles contre deux plans de nouveaux types de clôtures à l’habituelle borne Nook Stop. On vous recommande donc d’acheter plusieurs plans pour varier au maximum les barrières de votre île mais aussi pourquoi pas tenter de coller au style de chaque maison.

Construire des ponts et des rampes

Oui les infrastructures sont chères, surtout quand on a un étage à rembourser. Mais impossible de se passer de plusieurs ponts et de plusieurs rampes si l’on veut améliorer sa note.

Ne pas oublier la nature

Dans la course aux cinq étoiles, il est facile de tout raser pour avoir le plus de place possible pour charger l’île au maximum. Mais attention puisque le nombre de plantes et d’arbres est aussi un paramètre dans la notation. Cela ne devrait cependant pas poser problème si vous plantez un minimum de végétaux (notamment en suivant les missions Miles Nook +) et si vous replantez/déplacez chaque chose que vous arrachez/coupez.

Retrouvez d’autres conseils et astuces dans notre guide Animal Crossing New Horizons.