Les horaires des magasins – Animal Crossing New Horizons

Animal Crossing New Horizons est un jeu en temps réel, donc comme en vrai chaque commerce n’est pas forcément ouvert 24 heures sur 24. On vous a donc fait une liste des horaires d’ouverture et de fermeture des différents bâtiments.

A quelle heure ouvrent les magasins d’Animal Crossing New Horizons ?

Le bureau des résidents : 24h/24

L’aéroport : 24h/24

Le musée : 24h/24

La boutique Nook : 8h – 22h

La boutique des Sœurs Doigts-de-fée : 9h – 21h

Les différents vendeurs itinérants apparaissent quant à eux de manière aléatoire à 5 heures du matin pour repartir à 5 heures du matin le lendemain. C’est le cas de Sarah, Blaise, Céleste, Castor et Djason. En revanche, Porcelette, la vendeuse de navet ne sera là que le dimanche de 5h à midi.

Notez que si vous avez absolument besoin de vendre quelque chose pendant la nuit, la Boutique Nook propose un service de boîte de dépôt. Cependant, on vous déconseille de l’utiliser puisque chaque objet ne sera repris que 80% de sa valeur habituelle et l’offre de l’article phare du jour ne s’appliquera pas.

