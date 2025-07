Donkey Kong Bananza : le jeu est développé par l’équipe de Super Mario Odyssey, confirme Nintendo

Une équipe de prestige aux commandes

Lors de l’événement presse auquel nous avons assisté pour jouer à Donkey Kong Bananza, Nintendo nous a confirmé que les développeurs derrière ce nouveau jeu de plateforme 3D solo sont bien ceux ayant travaillé sur Super Mario Odyssey. Cette annonce signifie clairement que le développement a été confié à Nintendo EPD Tokyo, le prestigieux studio connu pour ses chefs-d’œuvre mettant en scène le plombier moustachu, tels que Super Mario Galaxy et Odyssey.

C’est un fait plutôt rare, car Nintendo reste habituellement très discret sur l’identité des studios et des membres impliqués dans le développement de ses jeux. Il faut presque toujours attendre la sortie officielle et l’apparition des crédits de fin pour découvrir qui sont les personnes dans les coulisses. Ainsi, nous ne saurons pas avant la mi-juillet qui sont les producteurs et directeurs de Donkey Kong Bananza. Nous attendons également avec impatience de connaître le nom de la comédienne qui double Pauline en version française.

Toutefois, une question majeure se pose suite à cette confirmation : qu’en est-il de l’avenir de Mario en 3D ? Si l’équipe d’Odyssey est actuellement mobilisée sur Donkey Kong Bananza, cela signifie-t-il qu’il faudra patienter encore plus longtemps avant de découvrir une nouvelle aventure inédite pour Mario ? Pour rappel, Super Mario Odyssey date déjà de 2017 et reste le dernier Mario 3D original (en mettant de côté la version enrichie de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury). D’après nos derniers retours, il n’y a toutefois pas lieu de s’inquiéter, car Donkey Kong Bananza s’annonce déjà comme un poids lourd de la Switch 2, avec une aventure qui promet de casser la baraque… et bien plus encore.

Donkey Kong Bananza est attendu pour le 17 juillet prochain exclusivement sur Nintendo Switch 2.