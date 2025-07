La première Nintendo Switch pourrait voir son prix être augmenté au Canada dès cet été

Une baisse est plus qu’improbable aujourd’hui

C’est pourtant bien ce qui pourrait se produire si l’on en croit ce qu’il se passe actuellement au Canada, où Nintendo a prévenu les consommateurs que le prix de la Switch 1 (celle de base, la OLED et la Lite) et celui de ses jeux et accessoires va être modifié d’ici peu, tout comme celui du Nintendo Switch Online et des amiibo. Et si Nintendo se garde bien de dire qu’il s’agira d’une augmentation, personne n’est vraiment dupe. La logique voudrait que le prix soit revu à la baisse maintenant que la Switch 2 est sur le marché, mais la tournure du communiqué et la situation globale dans le monde et au Canada laisse craindre l’inverse.

Le Canada est en effet l’un des premiers pays à avoir été touché par la hausse des taxes imposée par les États-Unis via le gouvernement Trump, et pas que pour les produits américain. Comme l’Europe et d’autres pays dans le monde, le Canada voit lui aussi certains prix d’autres produits augmenter car les entreprises ne veulent pas augmenter ceux sur le territoire américain, marché trop important pour eux.

Nintendo avait prévenu que le prix de la Switch 2 pourrait être modifié en fonction de la situation économique mondiale, mais le constructeur a préféré maintenir le prix initial pour les premiers mois de commercialisation afin d’assurer un bon lancement. Pour éponger quelques pertes si les taxes venaient à être mises en place, une augmentation du prix de la première Switch serait donc envisageable.

Nintendo promet de donner d’autres détails dès le 1er août. Si l’augmentation est confirmée, on ne s’étonnera pas de voir la même chose arriver dans d’autres parties du monde.