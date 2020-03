Animal Crossing New Horizons voit régulièrement le bon vieux Gulliver s’échouer sur vos plages. On ne demandera pas ce qu’il fait de ses soirées pour passer aussi souvent par-dessus bord mais on peut au moins vous indiquer comment l’aider à retrouver ses circuits d’émetteur. Voici un guide pour trouver les fameux circuits.

Où sont les circuits d’émetteur de Gulliver ?

Lorsque que vous retrouvez Gulliver endormi sur la plage, il n’est pas dans le meilleur des états. Il faut donc lui parler plusieurs fois de suite pour qu’il retrouve ses esprits. Là il sortira enfin son NookPhone pour appeler son équipage mais l’appareil se porte aussi bien que son propriétaire. Pour le réparer Gulliver vous demandera donc de lui fournir cinq circuits d’émetteur. Il est donc le moment de s’armer d’une pelle et de longer doucement le littoral.

En effet, les circuits d’émetteur sont enterrés dans le sable. Pour les repérer, il faut faire comme pour les palourdes, à savoir attendre qu’un trou apparaisse dans le sable pour faire gicler de l’eau. Le son vous aidera à ne pas les louper. Il faut être patient et ne pas courir pour laisser le phénomène apparaître. Quand vous repérez le trou, vous pouvez creuser à cet endroit pour trouver un circuit d’émetteur. On peut voir un exemple vers la gauche sur l’image précédente.

Il faut faire ça cinq fois avant de pouvoir retourner voir Gulliver. Il vous remerciera et il faudra ensuite attendre le lendemain pour recevoir sa récompense sous forme d’un colis de sa part dans votre boîte aux lettres. Vous pouvez retrouver d’autres astuces avec notre guide d’Animal Crossing New Horizons.