La boutique Soeurs Doigts de fée – Animal Crossing New Horizons

L’un des grands plaisirs d’Animal Crossing New Horizons c’est la recherche de la meilleure tenue pour son avatar. Et si l’on peut se fabriquer quelques vêtements ou en recevoir en cadeau, rien ne vaut l’Atelier de couture des Sœurs Doigts de fée, on vous explique donc comment faire pour que cette boutique s’installe sur votre île.

Comment obtenir la boutique des Sœurs Doigts de fée dans Animal Crossing New Horizons ?

Une fois la Boutique Nook construite et Thibou installé sur votre île, une mystérieuse hérissonne bleue viendra rendre visite à Méli & Mélo quand vous ferez votre shopping. Elle leur annonce son intention de venir régulièrement sur l’île pour vendre des vêtements.

Attendez donc de la voir s’installer un jour sur la place devant le bureau des résidents pour qu’elle vous explique son intention de passer deux ou trois fois par semaine pour vous permettre de diversifier un peu votre garde-robe. Surtout achetez bien quelque chose à chaque jour de présence de Layette.

Au bout d’un moment (il est probable que cela doive attendre la construction du vrai bureau des résidents), elle vous demandera de choisir un emplacement pour sa future boutique. Une fois le kit installé, la construction pourra démarrer et l’Atelier de couture des Sœurs Doigts de fée pourra ouvrir dans deux jours. Ses horaires d’ouverture sont de 8h à 21h.

Retrouvez d’autres astuces et conseils dans notre guide Animal Crossing New Horizons, dont les indications pour changer son apparence et débloquer d’autres coiffures pour être au top de la mode avec vos nouvelles tenues.