Comment paramétrer la mini-carte – Animal Crossing New Horizons

Même si votre île n’est pas si grande que ça dans Animal Crossing New Horizons, vous voulez peut-être conserver en permanence la mini-carte sur l’écran. Ou au contraire, ne plus l’afficher du tout. Si le jeu ne possède pas de menu d’options, il est tout de même possible de changer l’affichage de la mini-carte.

Avec ou sans mini-carte ?

Il faut ouvrir le NookPhone avec ZL puis aller dans l’application Carte. Appuyer sur X dans cette application va alterner entre les trois modes d’affichage de la mini-carte : masquée en déplacement, toujours masquée et toujours affichée.

Appuyez donc sur X jusqu’à ce que le texte en bas à droite indique le mode qui vous convient et quittez le Nook Phone pour constater le changement.

